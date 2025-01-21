تمزج "هاوس أوف هايب" بين أحدث المغامرات الترفيهية الرقمية المتنوعة وعالم مليئ بالتشويق والجوائز والألعاب بالإضافة لتجارب التسوّق والمأكولات، كل ذلك في واحدة من أكثر الوجهات ابتكاراً في العالم.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: تستعد "هاوس أوف هايب" (House of Hype) الوجهة الترفيهية الفريدة التي تقدم أروع التجارب الغامرة والمبتكرة، لإطلاق أعمالها في دبي لتقدم تجربة استثنائية تمزج بين الترفيه والتشويق. تقع الوجهة الجديدة في الحي الصيني في دبي مول، ومن المقرر افتتاح أبوابها للجمهور بداية الشهر المقبل لتأخذ الزوار في رحلة استثنائية حافلة بالتجارب والعروض والمفاجآت والألعاب المبتكرة والمساحات التفاعلية.

صُمِّمت هذه الوجهة الاستثنائية لتلبي تطلعات الزوار من العائلات والأصدقاء والمبدعين وعشاق الموضة و المأكولات الفريدة، وحتى محبي الألعاب الإلكترونية، حيث تنتظرهم عوالم غنية بالمغامرات المذهلة والشخصيات الفريدة، والتجارب والعروض الممتعة التي تتيح لهم فرصة ابتكار محتوى متميز. كما يمكنهم الاستمتاع بتجارب تسوق حصرية وأطباق عصرية تجمع بين الأصالة والابتكار. تحتضن "هاوس أوف هايب" أكثر من 100 تجربة متنوعة لتكون الوجهة المثالية لعشاق المغامرة ومبدعي المحتوى الراغبين في مشاركة لحظات لا تُنسى على وسائل التواصل الاجتماعي

وقال ألكسندر هيلر، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة هايبر سبيس: "تسعى هاوس أوف هايب إلى إعادة تعريف مفهوم الترفيه من خلال تقديم تجارب تفاعلية مبتكرة تجمع بين سحر العالم الرقمي ومتعة اللحظات الواقعية مع العائلة والأصدقاء. هدفنا أن نترك انطباعًا دائمًا لدى الزوار، يدفعهم إلى العودة مرارًا لاستكشاف المزيد من هذا العالم الساحر. إنها تجربة فريدة تنطلق من دبي إلى العالم، وتجسد المعنى الحقيقي للتجارب الترفيهية الاستثنائية".

ومع الجهود الكبيرة التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة لترسيخ مكانتها كمركز عالمي للترفيه والتسلية واستقطابها أعدادًا متزايدة من الزوار سنويًا، تُعد دبي المكان المثالي لانطلاق "هاوس أوف هايب". ويشكل اختيار دبي مول، الذي يعد أحد أكبر المراكز التجارية في العالم لتدشين هذه الوجهة، خطوة تعكس الطابع المبتكر والحيوي الذي تمتاز به دبي ويجسد رؤيتها المتجددة في تقديم تجارب استثنائية.

وتعد "هاوس أوف هايب" التجربة الأولى من نوعها التي تجمع بين العالمين الواقعي والرقمي حيث توفر معالم غامرة حديثة، وتجارب ألعاب مبتكرة، ومساحات مخصصة للمبدعين. كما أنها وجهة مثالية للعائلات والأصدقاء الذين يسعون إلى الاستكشاف واللعب والإبداع في أجواء تعزز من مشاعر الألفة والتواصل.

بالإضافة إلى ذلك، اصدرت" هاوس أوف هايب" عملة غير نقدية تُدعى " هايبر كوين" (Hypercoin) والتي تتيح إمكانية كسبها أو العثور عليها أو إنفاقها، خصومات حصرية على التسوق داخل هذا العالم الترفيهي لتضفي تجربة ممتعة مليئة بالتحديات والجوائز والألعاب.

وتفتح هذه الوجهة، التي لا غنى لك عن زيارتها، أبوابها لتأخذك في رحلة غير محدودة عبر أكثر من 100 تجربة مذهلة تُلهم عشاق المغامرة، المبدعين، والعائلات، وتشمل:

تضم "هاوس أوف هايب" أكثر من 100 تجربة وفعالية مبتكرة تشمل:

عوالم غامرة: تجربة تأخذ الزوار في رحلة إلى عوالم ساحرة مفعمة بالألوان، حيث تمتزج أضواء النيون بالعروض الضوئية الروبوتية، لتشكل مشاهد مبهرة تُعد الخلفية المثالية لابتكار محتوى مميز يناسب منصات التواصل الاجتماعي.

مساحات مبتكرة لصنّاع المحتوى: بيئة مبتكرة تتيح للزوار تصميم فيديوهات موسيقية متميزة، وإنشاء رموز شخصية (أفاتار) مخصصة، واستكشاف أزياء رقمية مبهرة والتي يمكن إرسالها مباشرة إلى الهواتف الشخصية لإمكانية نشرها بشكل فوري.

الألعاب: تجربة مليئة بالتحديات المستوحاة من تيك توك، وعروض الألعاب، وألعاب الفيديو المميزة مع فرصة الفوز بمعدات حصرية وجوائز نقدية.

عروض استثنائية: أجواء حيوية مع أروع العروض الترفيهية والشخصيات الملونة التي تضفي لمسات فريدة من التميز والإبداع.

المأكولات: استمتع بتجارب طعام فريدة وتذوق بوريتو الكوتون كاندي والآيس الكريم بتصميم الدجاج المقلي. تُقدم الوجهة مجموعة واسعة من المأكولات والمشروبات المبتكرة المثالية لعشاق التصوير والمذاقات الفريدة في دبي.

التسوق: تقدم الوجهة تجربة تسوق فريدة من خلال 14 متجرًا تعرض مقتنيات حصرية وأزياء عصرية وسط أجواء استثنائية. يمكن للزوار جمع عملة "هايبر كوين" أثناء استمتاعهم بالتجارب المختلفة، واستخدامها للحصول على خصومات حصرية على كافة المشتريات.

تعد هاوس أوف هايب مفهوم ترفيهي مبتكر من تطوير شركة "هايبر سبيس" الرائدة في مجال الترفيه المستقبلي والتي تقف وراء تطوير "عالم اية" في وافي مول. ومن المقرر افتتاح هاوس أوف هايب أبوابه الشهر المقبل في الموقع المميز في الحي الصيني في دبي مول. ويبلغ سعر التذاكر 149 درهمًا، مع توفير خيارات متنوعة تشمل تذاكر المجموعات والباقات المشتركة.

نبذة عن "هاوس أوف هايب":

استكشف. العب. ابتكر. تسوق. اربح. مرحبًا بك في عالم العجائب، مرحبًا بك في هاوس أوف هايب.

استعد لدخول عالم ساحر من المرح والتجارب الفريدة. يقدم هاوس أوف هايب أكثر من 100 تجربة استثنائية تشمل الألعاب التفاعلية، والعروض المبهرة، وتجارب التسوق الحصرية، إلى جانب أشهى المأكولات. سواء كنت من عشاق الموضة، والألعاب، والطعام، أو الإبداع، فقد صممت كل زاوية في هذا العالم لتلهم خيالك وتصنع مغامرتك الخاصة.

تتوفر تذاكر هاوس أوف هايب طوال الأسبوع، من السبت إلى الأحد. وتبدأ أسعار الدخول العام من 149 درهمًا. لحجز التذاكر، يُرجى زيارة يُرجى زيارة: house-of-hype.com

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