الإتفاقية تهدف إلى الدفع قدماً بعجلة الابتكار ووضع معايير جديدة في تعزيز الاستدامة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، عن إبرامه مذكرة تفاهم واتفاقية مع شركة هانيويل (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: HON) لإطلاق مشروع "هانيويل فورج كونّيكتيد سيرفيسز" والذي سيدعم الهدف الاستراتيجي المشترك للشركتين المتمثل في دفع عجلة الاستدامة وتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة من خلال تطبيق حلول التحول الرقمي والابتكار في المباني، ودعم المبادرة الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

وسيدعم مشروع "هانيويل فورج كونّيكتيد سيرفيسز" المشترك جهود الاستدامة في الأبنية التابعة لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني وذلك بتطبيق الحلول الجاهزة التي تقدمها هانيويل في مجال تعزيز الكفاءات وتقليل البصمة الكربونية على العقارات التي يديرها بنك الإمارات دبي الوطني. وسيسهل ذلك هدف المجموعة المصرفية المتمثل في دعم المبادرة الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 في ظل اعتمادها لمعايير رقمية جديدة ومحدّثة.

وكجزء من الاتفاقية، ستطبق هانيويل حلولها في مجال إدارة أداء المؤسسات المتمثلة بمشروع هانيويل فورج في كل المباني التابعة لبنك الإمارات دبي الوطني، مما سيساعد المجموعة على تحسين استهلاك الطاقة والكفاءات التشغيلية بالإضافة إلى الارتقاء بتجربة مستخدمي تلك المباني. تمتد العقارات التابعة لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني على مساحة تبلغ 5.77 مليون قدم مربعة تشمل 2,530,107 قدماً مربعة من المساحات السكنية، و2,732,369 قدم مربعة من المساحات المكتبية، إلى جانب 509,867 قدم مربعة من المساحات المخصّصة لتجارة التجزئة.

وفي هذا السياق قال أحمد الشرياني، الرئيس التنفيذي، الإمارات دبي الوطني للعقارات ونائب رئيس تنفيذي، رئيس إدارة المشتريات والعقارات في بنك الإمارات دبي الوطني: "كجزء من التزامنا المستمر بالاستدامة، كنا وما زلنا من الأوائل في تبني الحلول المستقبلية لتحقيق أقصى درجات الابتكار إقليمياً. إن دفع عجلة التحول الرقمي هو عامل تمكين رئيسي لتحقيق أهداف الاستدامة الوطنية، ونحن نتطلع إلى تشجيع عملائنا وشركائنا على تحقيق أهدافهم وتقليل بصمتهم الكربونية. ومن خلال هذا التعاون مع شركة هانيويل، سنؤثر بشكل إيجابي على مجموعة من المشاريع ونحقق الكفاءة في العمليات التشغيلية وفي استهلاك الطاقة. "

وستوفر مذكرة التفاهم لعملاء بنك الإمارات دبي الوطني إمكانية الوصول إلى حلول هانيويل الجاهزة والقائمة على التكنولوجيا السحابية وتقنيات المباني، والتي يمكن أن تساعد في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بما في ذلك كفاءة الطاقة وتقليل البصمة الكربونية. كما ستساعد حلول هانيويل العملاء على اتخاذ تدابير أفضل لزيادة توفير الطاقة، وتتبع الانبعاثات الكربونية، وخفض التكاليف التشغيلية من خلال تحسين إدارة الطاقة والمياه. بالإضافة إلى ذلك، ستقدم منصة برمجيات هانيويل تحليلات آنية لتمكين كفاءة الأداء المثلى، وزيادة وقت التشغيل إلى أقصى حد مما سينعكس إيجابياً على النتيجة النهائية وبالتالي زيادة مستويات الراحة لمستخدمي المبنى.

ومن جانبه، قال محمد محيسن، الرئيس التنفيذي ورئيس هانيويل – في المناطق عالية النمو والشرق الأوسط وأفريقيا: "سيساعد هذا التعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني عملاءنا على تحقيق أهدافهم المستدامة من خلال التحول الرقمي وسيمكنهم من الحصول على التمويل الأخضر. كما سيساهم تعاوننا مع البنك في تنشيط مشاريع الطاقة التي شهدت تمويلاً محدوداً للنفقات الرأسمالية وتعزيز التنمية المستدامة في المباني في جميع أنحاء الدولة، بالإضافة إلى دعم المبادرة الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050".

ومن جانبه، قال كيفين ديهوف، الرئيس التنفيذي ورئيس شركة هانيويل لحلول الاتصال والربط بين الشركات: "يعتبر بنك الإمارات دبي الوطني مؤسسة رائدة في مجال الابتكار، ونحن فخورون بالتعاون معه لدعم أهدافه في التنمية المستدامة وإثراء وتعزيز تجربة مستخدمي الأبنية التابعة له".

والجدير بالذكر أن المبادرة الإستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 هي حملة وطنية للتخلص من انبعاثات الكربون نهائياً بحلول عام 2050.

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نبذة عن بنك الإمارات دبي الوطني

يعد "بنك الإمارات دبي الوطني" المدرج في "سوق دبي المالي" بالرمز (Emirates NBD) مجموعة مصرفية رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، يتمتع بحضور في 13 دولة ويقدم خدماته لأكثر من 17 مليون عميل. وكما في 30 يونيو 2022 بلغ مجموع أصوله 711 مليار درهم (يعادل تقريباً 193 مليار دولار أمريكي). وتزاول المجموعة نشاطها في دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر والهند وتركيا والمملكة العربية السعودية وسنغافورة والمملكة المتحدة والنمسا وألمانيا وروسيا والبحرين ولديها مكاتب تمثيلية في الصين وإندونيسيا من خلال شبكة فروعها التي تضم 900 فرعاً إضافة إلى 4086 جهاز صراف آلي وجهاز إيداع فوري.

تقدم مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني باقة من المنتجات والخدمات المالية للأفراد والشركات، والجهات الحكومية، والمؤسسات بما في ذلك تقديم الأعمال المصرفية المؤسساتية والإسلامية والاستثمارية والخاصة وإدارة الأصول والأسواق العالمية والخزينة وعمليات الوساطة.

وتعتبر المجموعة مساهماً رئيسياً في الصناعة المصرفية الرقمية على المستوى العالمي، وسجل البنك تنفيذ أكثر من 94% من التحويلات المالية والطلبات خارج فروعه. وتمتلك المجموعة، Liv. منصة الخدمات المصرفية الرقمية التابعة لبنك الإمارات دبي الوطني والموجهة للشباب من جيل الألفية. يلتزم بنك الإمارات دبي الوطني في المشاركة ودعم أهم مبادرات التطوير والتنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة بما في ذلك المعرفة المالية ودمج أصحاب الهمم في المجتمع. إضافة إلى ذلك، فإن مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني هي شريك أول رسمي لإكسبو 2020 دبي في مجال الخدمات المصرفية.

لمزيد من المعلومات عن بنك الإمارات دبي الوطني، يرجى التواصل مع:

إبراهيم سويدان

رئيس إدارة الشؤون المؤسسية للمجموعة

بنك الإمارات دبي الوطني

هاتف: 6094113 9714 / متحرك: 971506538937

البريد الإلكتروني: ibrahims@emiratesnbd.com

تريشا كاول

أصداء بي سي دبليو

دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة

هاتف: 971-4-4507600

فاكس: 971-4-4358040

البريد الإلكتروني: global.com-Tricia.Kaul@bcw

نبذة عن هانيويل:

تقدم شركة هانيويل الرائدة في مجال التكنولوجيا (www.honeywell.com)، وهي إحدى الشركات المدرجة على قائمة فورتشن 100، مجموعة واسعة من الحلول المخصصة للقطاعات المختلفة بما في ذلك منتجات وخدمات تكنولوجيا الفضاء، وتقنيات التحكّم في المباني والمنازل والقطاعات الصناعية، والمواد عالية الأداء. وتسهم الحلول والتقنيات التي توفرها الشركة في دعم مختلف القطاعات بدءاً من الطائرات والمباني والمصانع وسلاسل التوريد، وصولاً إلى مساعدة العمال لكي يصبحوا أكثر اتصالاً بهدف جعل عالمنا أكثر ذكاءً وأمناً واستدامة. لمزيد من المعلومات والأخبار حول هانيويل، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.honeywell.com/newsroom.