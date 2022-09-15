الاتفاقية الجديدة تهدف إلى الاستفادة من حلول هانيويل الخاصة بمشاريع إنترنت الأشياء بما ينسجم مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030

الرياض، المملكة العربية السعودية - أعلنت هانيويل (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز Nasdaq: HON) اليوم عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة تقنية إنترنت الأشياء، المشروع المشترك بين صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية ومجموعة شركة الاتصالات السعودية، بهدف دعم مجالات المدن المستدامة ومنصات الخدمات اللوجستية والتقنيات التي تقود مسيرة التحول الرقمي في المملكة.

وتم توقيع الاتفاقية على هامش القمة العالمية للذكاء الاصطناعي التي استضافتها الرياض، وتتمحور حول دعم الأهداف ذات الصلة بتطوير المدن الذكية ودعم اعتماد التكنولوجيا في المجتمع بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030.

وتمهد مذكرة التفاهم الطريق أمام هانيويل في رحلتها نحو تطوير مشاريع إنترنت الأشياء في السعودية من خلال الاستفادة من باقتها المبتكرة لحلول المدن، منصة إنترنت الأشياء القائمة على الذكاء الاصطناعي والقادرة على دمج البيانات الواردة من مُختلف أنظمة البنية التحتية الحيوية في المدينة. وتتيح هانيويل للمجتمعات إمكانية توسيع نطاق الباقة لقياس استهلاك الطاقة في مختلف المنشآت والمرافق التي تمتلكها المدينة.

وتعمل هانيويل مع شركة تقنية إنترنت الأشياء لاستكشاف فرص نشر منصة موفيلايزر، برنامج السحابة المخصص للعمليات الميدانية وزيادة ربحية الشركات في القطاع اللوجستي والمجالات الأخرى المتعلقة به.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال عبدالله الجفالي، الرئيس الإقليمي لشركة هانيويل لتقنيات المباني في المملكة العربية السعودية والبحرين: "لم تدخر هانيويل جهداً في توفير الحلول المبتكرة والمتقدمة للسعودية على مدار أكثر من 70 عاماً، حيث تساهم حالياً في دعم اعتماد التكنولوجيا بما ينسجم مع رؤية الحكومة السعودية واستخدام التحول الرقمي لرفد جهود الاستدامة في المدن. ويشكل تعاوننا مع شركة تقنية إنترنت الأشياء خطوةً جديدةً نحو تحقيق تلك الأهداف، إذ نتطلع لاستثمار إمكاناتنا الحالية بصورة مشتركة لدعم تطوير مشاريع إنترنت الأشياء. وتساهم مذكرة التعاون الجديدة في دعم الإمكانات التقنية لدى هانيويل والتأكيد على القيمة التي توفرها إنترنت الأشياء للارتقاء بالمدن الذكية ومشاريع الخدمات اللوجستية".

ومن جانبه، قال عثمان الدهش، الرئيس التنفيذي لشركة iot squared: "يسرّنا التعاون مع شركة هانيويل الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا لتعزيز مشاريع إنترنت الأشياء ودعم مستقبل التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية. وانطلاقاً من مكانة شركتنا الرائدة في مجال المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات وخدمات إنترنت الأشياء، يسعدنا العمل على تسريع وتيرة اعتماد الحلول المحلية المتقدمة وتطوير الاقتصاد الرقمي في السعودية".

وتُواصل هانيويل لعب دورها المحوري في دعم مساعي تطوير مُختلف القطاعات في المملكة، وتوفير الفرص المهنية طويلة الأمد من خلال ما تطرحه من برامج تدريب وشراكات ومنشآت تُساعد في المضي قُدماً في رحلة التحوّل التي تشهدها المملكة نحو الاقتصاد المعرفي.

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لمحة حول هانيويل لتقنيات المباني: تعمل هانيويل لتقنيات المباني على تطوير طريقة تشغيل المبنى بما يساهم في تحسين جودة الحياة. وتعدّ الشركة من الشركات الرائدة في ضوابط البناء التي تنشط في أكثر من 75 دولة بدعم من شبكة قوية من شركاء قنوات التسويق حول العالم. ويعمد مالكو ومشغلو المباني التجارية إلى استخدام الأجهزة والبرامج والتحليلات التي نقدمها للمساعدة على توفير منشآت منتجة وأكثر أمناً واستدامة. وتدعم حلولنا وخدماتنا أكثر من 10 مليون مبنى حول العالم.

نبذة حول هانيويل:

تقدم شركة هانيويل (www.honeywell.com)، الرائدة في مجال التكنولوجيا، وهي إحدى الشركات المدرجة على قائمة فورتشن 100، مجموعة واسعة من الحلول المخصصة للقطاعات المختلفة بما في ذلك منتجات وخدمات تكنولوجيا الفضاء، وتقنيات التحكّم للأبنية والمنازل والقطاعات الصناعية، والمواد عالية الأداء. وتسهم الحلول والتقنيات التي توفرها الشركة في دعم مختلف القطاعات بدءاً من الطائرات والمباني والمصانع وسلاسل التوريد، وصولاً إلى مساعدة العمال لكي يصبحوا أكثر اتصالاً بهدف جعل عالمنا أكثر ذكاءً وأمناً واستدامة. لمزيد من المعلومات والأخبار حول هانيويل، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.honeywell.com/newsroom.