تشارلوت، نورث كارولينا – أعلنت شركة هانيويل (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: HON) عن هويتين تجاريتين جديدتين لشركتيها المتخصصة في مجالي الأتمتة وصناعة الطيران، وهما هانيويل تكنولوجيز (Honeywell Technologies) وهانيويل ايروسبيس (Honeywell Aerospace).

وستصبح الشركتان مستقلتين ومدرجتين للتداول العام اعتباراً من 29 يونيو 2026، وذلك عند إتمام هانيويل عملية فصل قطاع صناعة الطيران التابع لها.

وتُقدر القيمة الحالية للعلامة التجارية لشركة هانيويل بنحو 18 مليار دولار أمريكي ، ويقترن اسمها بتقديم الابتكارات المميزة للعملاء على مدى 140 عاماً، حيث ستستند كلتا العلامتين الجديدتين إلى تاريخ هانيويل العريق، مع إبراز الاستراتيجية المتخصصة ومسار النمو المقرر لكل من هاتين الشركتين:

ستُعرف شركة أعمال الأتمتة باسم " هانيويل تكنولوجيز "، وستواصل تداول أسهمها في بورصة ناسداك تحت الرمز: HON . وستواصل الشركة مكانتها الرائدة عالمياً في التحول الذي يشهده القطاع الصناعي من الأتمتة إلى الأنظمة ذاتية التشغيل، بفضل محفظة شاملة من التقنيات والحلول والبرمجيات فائقة الأهمية والمصممة لتحقيق نتائج ملموسة، ما يُسهم في تعزيز مستويات الإنتاجية والنمو لدى العملاء.

"، وستواصل تداول أسهمها في بورصة ناسداك تحت الرمز: . وستواصل الشركة مكانتها الرائدة عالمياً في التحول الذي يشهده القطاع الصناعي من الأتمتة إلى الأنظمة ذاتية التشغيل، بفضل محفظة شاملة من التقنيات والحلول والبرمجيات فائقة الأهمية والمصممة لتحقيق نتائج ملموسة، ما يُسهم في تعزيز مستويات الإنتاجية والنمو لدى العملاء. في حين ستُعرف شركة تكنولوجيا صناعة الطيران باسم " هانيويل ايروسبيس"، وسيتم تداول أسهمها في بورصة ناسداك تحت الرمز: HONA ، وستكون من أكبر الموردين المتخصصين حصرياً في قطاع صناعة الطيران المدرجين للتداول العام، وتتمتع بمكانة رائدة في مجال التقنيات والأنظمة التي ستواصل رسم ملامح مستقبل صناعة الطيران من خلال التوسع في الاعتماد على الطاقة الكهربائية والطيران الذاتي.

وبهذا الصّدد، قال فيمال كابور، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة هانيويل: "يسعدنا الكشف عن الهويتين الجديدتين هانيويل تكنولوجيز وهانيويل ايروسبيس، في خطوة هامة ضمن مسيرة تحولنا إلى شركتين متخصصتين ومستقلتين تماماً. وتستمد الهويتان الجديدتان إلهامهما من إرث هانيويل الممتد لقرن من الزمن، في تكريمٍ واضحٍ لتاريخنا العريق، ما يرسخ الرؤية الطموحة والتخصص الاستراتيجي لكل من هاتين الشركتين".

هانيويل تكنولوجيز

وتُبرز العلامة التجارية الجديدة لشركة هانيويل تكنولوجيز التركيز الواضح للشركة وطموحها الكبير. وتنبض الهوية الجديدة بالحيوية مع احتفاظها بلون هانيويل الأحمر بوصفه عنصرها الأساسي، إلى جانب لوحة ألوان موسعة ومميزة، وشعار حديث يحمل حرفي H وT. ويستند النظام البصري إلى مفهوم التقاطعات، في إشارة إلى نقاط التقاء خبرات الشركة مع التكنولوجيا، بما يتيح تحقيق مستويات أعلى من الدقة والموثوقية والكفاءة لعملائها.

وأضاف كابور: "تُسلط علامتنا التجارية الجديدة الضوء على التلاقي بين تقنيات الشركة وخبراتها الواسعة، بدءاً من أنظمة التحكم ووصولاً إلى التقنيات الذكية ومعايير السلامة، والتي من شأنها الارتقاء بأسلوب عمل القطاعات، وتسريع وتيرة التحول نحو أنظمة التشغيل الذاتي، مع فتح آفاق جديدة للنمو وتحقيق القيمة على المدى الطويل. ويعزز هذا الفصل الجديد قدرة الشركة على مواكبة متطلبات المستقبل، ويعكس قدرتنا على تطوير إمكاناتنا لتقديم أفضل النتائج لعملائنا".

هانيويل ايروسبيس

وتتمحور العلامة التجارية الحيوية لشركة هانيويل ايروسبيس حول شعار جديد ومتطور يضم حرفي H وA بتصميم أنيق، مع مساحة سلبية منحنية توحي بخط الأفق. ويُعد اللون البرتقالي المستوحى من شروق الشمس اللون المميز للعلامة، إذ يستحضر تدرجات الأفق كما يراها الطيار عند بزوغ الفجر، إلى جانب لمسات فضية تعكس الخامات والخصائص المادية المرتبطة بالطائرات. وتمنح لوحة الألوان هذه هانيويل ايروسبيس هوية مميزة خاصة بها، مع الحفاظ في الوقت ذاته على إرث الثقة الذي رسخته هانيويل على مدى سنوات طويلة.

بدوره، قال جيم كوريير، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة هانيويل ايروسبيس: "تعكس العلامة الجديدة هانيويل ايروسبيس مقدار الدقة والثقة والزخم خلال قرنٍ كاملٍ، من خلال ما قدمناه لعملائنا وشركائنا من ابتكارات وأداء موثوق. ويتيح لنا التحول إلى شركة مستقلة تسريع وتيرة الابتكار، والعمل بمرونة أكبر، وبالتالي إرساء مستقبل أكثر إشراقاً لقطاع صناعة الطيران".

وسيتم الكشف عن مزيد من التفاصيل حول الشركتين الجديدتين خلال فعاليات أيام المستثمرين الخاصة بكل شركة، والتي تتضمن عروضاً تقديمية، وعرضاً لأحدث التقنيات، وجلسات حوارية لطرح الأسئلة والإجابة عليها بمشاركة الفرق الإدارية في الشركتين.

ومن المقرر أن تستضيف هانيويل ايروسبيس يوم المستثمرين الخاص بها في مدينة فينيكس بولاية أريزونا، يوم الأربعاء الموافق 3 يونيو 2026، بينما تستضيف هانيويل تكنولوجيز يوم المستثمرين الخاص بها في مدينة نيويورك يوم الخميس الموافق 11 يونيو 2026. ويمكن متابعة البث المباشر للعروض التقديمية عبر الرابط: http://www.honeywell.com/investor.

لمحة عن هانيويل

تتخصص هانيويل، الشركة التشغيلية المتكاملة، بتقديم خدماتها في مجموعة واسعة من القطاعات والمناطق في مختلف أنحاء العالم، وتمتلك محفظة مدعومة بنظام التشغيل الخاص بمسرعة هانيويل ومنصة هانيويل فورج. وتتولى الشركة، بوصفها شريكاً موثوقاً، مساعدة المؤسسات والمنظمات على معالجة أصعب التحديات وأكثرها تعقيداً في العالم، وذلك من خلال توفير الحلول والابتكارات الفعالة في مجالات تكنولوجيا صناعة الطيران، وأتمتة المباني، والأتمتة الصناعية، وأتمتة العمليات، وتكنولوجيا العمليات، والتي من شأنها تعزيز جوانب الأمن والاستدامة والتقنيات الذكية على مستوى العالم. لمزيدٍ من المعلومات والأخبار حول هانيويل، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.honeywell.com/newsroom.

البيانات التطلعية

نورد في هذا البيان الصحفي عدداً من الاتجاهات والعوامل التي تؤثر على أعمالنا ونتائجنا المستقبلية. وتتضمن هذه المناقشات بيانات تطلعية بالمعنى المقصود في القسم 21E من قانون بورصة الأوراق المالية لعام 1934 وتعديلاته (قانون البورصة)، بما في ذلك ما يتعلق بالانفصال المقترح لشركتي هانيويل وهانيويل ايروسبيس، والبيع المخطط له لشركات حلول الإنتاجية والخدمات وحلول المستودعات وسير العمل.

البيانات التطلعية هي تلك التي تتناول الأنشطة أو الأحداث أو التطورات التي ننويها أو نتوقعها أو نتنبأ بها أو نعتقد أنها قد تحدث أو نترقب حدوثها في المستقبل. وهي تستند إلى افتراضات وتقديرات الإدارة في ضوء الخبرة والاتجاهات السابقة والظروف الاقتصادية والصناعية الحالية والتطورات المستقبلية المتوقعة، إضافة إلى عوامل أخرى ذات صلة، والتي يصعب التنبؤ بالعديد منها وتقع خارج نطاق سيطرتنا، بما في ذلك توقعات هانيويل الحالية وتقديراتها وتنبؤاتها بشأن الانفصال المقترح لشركتي هانيويل وهانيويل ايروسبيس، وكذلك البيع المخطط له لشركات حلول الإنتاجية والخدمات وحلول المستودعات وسير العمل.

ولا تُعد هذه البيانات ضمانات للأداء المستقبلي، وقد تختلف النتائج الفعلية والتطورات وقرارات الأعمال بشكل كبير عن تلك المتوقعة أو المتصورة في بياناتنا التطلعية، بما في ذلك ما يتعلق بالانفصال المقترح أو عمليات البيع المخططة، والفوائد المتوقعة لكل منها.

ولا نتعهد بتحديث أو مراجعة أي من هذه البيانات التطلعية، باستثناء ما يقتضيه قانون الأوراق المالية المعمول به. كما تخضع هذه البيانات لمخاطر وشكوك جوهرية، بما في ذلك المخاطر الاقتصادية الكلية والجيوسياسية المستمرة، مثل التغيرات في قوانين وسياسات التجارة والضرائب أو تطبيقها، بما في ذلك آثار الرسوم الجمركية والحواجز والقيود التجارية، وتباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي أو حدوث ركود في الولايات المتحدة أو عالمياً، واضطرابات سلاسل الإمداد، وتقلبات أسواق رأس المال، والتضخم، وبعض الصراعات الإقليمية، بما في ذلك الصراعات المستمرة في الشرق الأوسط، والتي قد تؤثر على أدائنا على المدى القريب والبعيد.

وبالإضافة إلى ذلك، لا يمكن تقديم أي ضمان بأن أي خطة أو مبادرة أو توقع أو هدف أو التزام أو تطلع أو احتمال وارد في هذا البيان يمكن تحقيقه أو سيتم تحقيقه. ويجب قراءة هذه البيانات في ضوء المعلومات الواردة في هذا البيان، وتقريرنا السنوي وفق النموذج 10-K، وملفاتنا الأخرى المقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.

إن أي خطط تطلعية مذكورة هنا ليست نهائية وقد يتم تعديلها أو التخلي عنها في أي وقت.

-انتهى-

#بياناتشركات