المنتجات تتميز بالجودة والموثوقية والسلامة وتوفر حلولاً للقطاعات السكنية والتجارية والضيافة

المجموعة الجديدة توفر تصميماً معاصراً وأسعاراً منافسة مع ضمان لمدّة خمس سنوات

القاهرة، مصر- أعلنت هانيويل، المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز (NASDAQ:HON)، اليوم عن إطلاق سلسلة "إسينشالز آي سيريز"، المجموعة الجديدة من المفاتيح الكهربائية القياسية من علامة إم كيه والمصممة خصيصاً لعملائها في مصر.

تقدّم المجموعة الجديدة تصميماً عصرياً بأسعار معقولة، وتؤمن متطلبات مستشاري البناء والتعهدات إلى جانب أدائها العالي والموثوق. وتتوفر هذه السلسلة في مصر عن طريق شبكة واسعة من الموزعين، وتتميز بسهولة تركيبها وأسعارها التي تناسب مختلف الميزانيات.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال عمر خان، مدير عام المنتجات الكهربائية لدى شركة هانيويل لتقنيات المباني في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا: "توفر مجموعة إسينشالز آي سيريز من إم كيه سلسلة من المنتجات الآمنة والموثوقة التي تلبّي متطلبات عملائنا في مصر على وجه الخصوص".

تتضمن المجموعة الشاملة 63 منتجاً أساسياً يشمل خيارات متنوعة من القوابس الإيطالية والألمانية، والمفاتيح من تصنيف 16AX وغيرها من الأجهزة، وتتوفر باللونين الأبيض واللؤلؤي لتعطي مظهراً معاصراً يلائم المشاريع ضمن القطاعات السكنية والتجارية والضيافة.

تتوفر السلسلة الجديدة بأسعار منافسة مع ضمان لمدّة خمس سنوات، كما تتميز علامة إم كيه بأكثر من 100 عام من الخبرة في مجال المفاتيح الكهربائية.

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