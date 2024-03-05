· منشأة هانيويل في الدمام تعمل على تجميع حوالي 10,000 منتج للكشف عن تسرب الغاز في عام 2024

الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة هانيويل، (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز Nasdaq: HON)، اليوم أنها ستكون أول شركة مصنعة لمنتجات الكشف عن تسرب الغاز.

وتنضم الشركة إلى برنامج "صنع في السعودية" لتعزز التزامها الراسخ نحو دعم جهود التوطين والتنويع الاقتصادي في المملكة العربية السعودية. كما تعتزم هانيويل تجميع ومعايرة ثلاثة حلول مختلفة للكشف عن تسرب الغاز في منشأتها بمدينة الدمام. وتشمل تلك الحلول كلاً من BW™ Max XT II، وهو جهاز يحمله العمال معهم عند دخولهم إلى المناطق الخطرة للمساعدة على كشف تسرب أنواع مختلفة من الغازات، مثل كبريتيد الهيدروجين وأول أكسيد الكربون. كما أن سلسلة هانيويل BW™ MicroClip هي إحدى أجهزة الكشف عن تسرب الغاز الأكثر شهرة في العمليات الصناعية، حيث يتيح وزنه الخفيف الكشف عن أنواع مختلفة من الغازات مع إمكانية استخدامه طوال فترة العمل الممتدة لـ 12 ساعة. ويوفر جهاز الإرسال العام XNX™ إمكانية الاطلاع والتشخيص المتقدم في الوقت الحقيقي من خلال الأجهزة المستخدمة في مجال مراقبة الغازات السامة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال يانيس بيسيريس، المدير العام لشركة هانيويل للأتمتة الصناعية في الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا: "تسهم هانيويل في تحقيق أهداف المملكة العربية السعودية الرامية إلى توطين المواهب والتكنولوجيا عالمية المستوى، وذلك بفضل حضور الشركة الراسخ وطويل الأمد في المنطقة وفهمها العميق للمستهدفات الاقتصادية للمملكة. وبوصفنا جهة رائدة في تعزيز التحول الرقمي وسلامة العمال في الشرق الأوسط، يسرنا تجميع الحلول التكنولوجية ضمن برنامج صنع في السعودية، ومواصلة رسم ملامح المستقبل المشرق في المملكة".

وتعاونت وزارة الاستثمار في المملكة العربية السعودية مع هانيويل لتحديد الفرص المتاحة في السوق والتي تنسجم مع الأهداف الرئيسية للشركة. ومن جانبه، قال المهندس صالح الخبتي، وكيل وزارة الاستثمار للعمليات الاستثمارية: "نتطلع إلى توفير مجموعة واسعة من الفرص المميزة لشركات مثل هانيويل في المملكة. إن السوق المحلي لدينا هو الأكبر والأسرع نمواً في المنطقة. وتتميز المملكة بموقعها الاستراتيجي الذي يتيح إمكانية الوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية. ومن خلال استراتيجية الصناعة الوطنية، تسعى المملكة إلى تعزيز مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي بمقدار أربعة أضعاف لترتفع من 88 مليار دولار أمريكي إلى 377 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2035. وفي ضوء ارتفاع أعداد الشركات الاستثمارية المميزة مثل هانيويل في السوق، نعتزم تنمية وتطوير سلاسل القيمة الاستراتيجية وتعزيز قاعدة المهارات والمواهب والتكنولوجيا في المملكة".

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