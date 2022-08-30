تدعم اتفاقية التوزيع تزويد مقدمي خدمات الرعاية الصحية الرئيسيين في المملكة بأجهزة حديثة ومتطورة لعلاج البواسير

الرياض، المملكة العربية السعودية: وقعت هاموبند سيرجيكل Haemoband Surgical، وهي شركة متخصصة في مجال الرعاية الصحية في شمال أيرلندا، اتفاقية توزيع حصرية لمدة أولية محددة بسنتين مع المرفأ الطبية، وهي شركة رائدة في مجال الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية. وتقدم "المرفأ" خدماتها إلى العديد من مقدمي الرعاية الصحية الرئيسيين في المملكة ممن يوفرون خدمات الدعم الطبي إلى حوالي 35 مليون نسمة من سكان المملكة.

وستقوم هاموبند سيرجيكل خلال مدة هذه الاتفاقية بتزويد مقدمي الرعاية الصحية الرئيسيين في جميع أنحاء المملكة بجهاز Haemoband Plus لعلاج البواسير، وهو أول جهاز متعدد الوظائف مزود بضماد ذات استعمال واحد قابل للتحميل مسبقاً. وستساعد هذه التكنولوجيا الجديدة بدورها في تعزيز قدرات التشخيص الطبي التي يحتاجها الجراحون وتحسين نتائج الجراحة عند المرضى.

وفي تعليقه على هذه الشراكة، صرّح السيد جمال أباحسين، رئيس مجلس إدارة شركة المرفأ الطبية قائلاً: "نرحب بهذه الشراكة مع هاموبند سيرجيكل التي هي خير تعبير عن مدى التزام المرفأ الطبية بواجباتها تجاه مجتمع الرعاية الصحية حيث نحرص بشدة على استيراد أفضل التقنيات الطبية في فئتها والتي من شأنها أن توفر الدعم لعلاج المرضى في مختلف أنحاء المملكة. تساهم هذه الشراكات الاستراتيجية في تعزيز رؤية المملكة والتزامها بتطوير قطاع الرعاية الصحية وتجهيزه بأحدث التكنولوجيات.

وأضاف قائلاً: "تساهم هذه التكنولوجيا الثورية التي تمتلكها هاموبند سيرجيكل ، بالإضافة إلى فريق التوزيع من ذوي الخبرات العالمية، في تعزيز قطاع الرعاية الصحية من خلال استحداث تكنولوجيا الألوان التي توفر خيارات علاج مفيدة للمرضى في مختلف أنحاء المملكة عن طريق عمليات التدخل الجراحي المحدود.".

من جهته، قال السيد مايكل ماكمولان، المدير العام لشركة هاموبند سيرجيكل: "تشكل الاتفاقية التي عقدناها مع المرفا الطبية شراكة طبيعية لشركة هاموبند سيرجيكل في إطار جهود التوسع التي نبذلها لتعزيز وجودنا في منطقة الشرق الأوسط. ومنذ إطلاق هاموبند سيرجيكل في عام 2005، توسع نطاق عملنا في الأسواق العالمية إلى حد كبير وذلك بفضل الجهود الجبارة التي نبذلها لتعزيز شبكة التوزيع لدينا. ونحن سنواصل السير بخطى حثيثة لتسريع عملية التوسع، كما أنه وبفضل الدعم الذي نلقاه من وكالة التنمية الاقتصادية الإقليمية لإيرلندا الشمالية Invest NI، انفتحت أمامنا فرصاً كبيرة لتزويد السوق السعودية ذات النمو المرتفع بمنتجاتنا وتكنولوجياتنا، إلى جانب تعزيز الروابط بين دولتينا في مجال الرعاية الصحية باعتباره من أهم القطاعات أهمية في الحياة".

وقال سليم حداد، المدير الإقليمي لأسواق المملكة العربية السعودية والمشرق العربي في وكالة التنمية الاقتصادية الإقليمية لإيرلندا الشمالية: "يسرنا أن نشهد على ثمرة نجاح المشاركة الافتراضية من قبل شركة هاموبند سيرجيكل في مؤتمر الرعاية الصحية في الشرق الأوسط الذي انعقد في العام الماضي حيث أدى حضورها الملتزم إلى فوزها بعقد في غاية الأهمية من الناحية الاستراتيجية. ونحن سنواصل تقديم الدعم اللازم لها لتحقيق إمكانات نموها في المملكة وفي مختلف أنحاء المنطقة".

تتمتع أيرلندا الشمالية بقطاع ديناميكي ناجح في مجال علوم الحياة والصحة، يوفر لها أكثر من 1.1 مليار جنيه إسترليني من العائدات. إن هذه المنطقة من المملكة المتحدة تحتضن مجموعة هائلة من الشركات الي تحفز ثقافة الابتكار، فضلاً عن الجامعات المعترف بها دولياً، مثل جامعة كوينز بلفاست وجامعة أولستر ، وكلاهما تمتلكان مراكز أبحاث رائدة على مستوى العالم في علوم الطب الحيوي. كما تأوي إيرلندا الشمالية أكثر من 17 مركز أبحاث رائد عالمياً، وتستقطب أكثر من 1,000 باحث متمرسين بأحدث الابتكارات التكنولوجية التي يستخدمونها لإجراء الأبحاث في مجالات تحليلات البيانات الصحية وتعلم الآلة والتشخيصات.

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نبذة عن وكالة التنمية الاقتصادية الإقليمية لإيرلندا الشمالية "Invest NI"

Invest NI هي وكالة التنمية الاقتصادية الإقليمية لأيرلندا الشمالية. ويتمثل دورنا في تنمية الاقتصاد المحلي عن طريق مساعدة مشاريع الأعمال والشركات الجديدة والحالية على المنافسة دولياً من خلال استقطاب استثمارات جديدة إلى أيرلندا الشمالية. ويتميز حضورنا في منطقة الشرق الأوسط بوجود مكاتب أعمال دولية في دبي (مدينة دبي للإنترنت)، وجدة (القنصلية البريطانية العامة)، وقطر (السفارة البريطانية في الدوحة)، وجوهانسبرغ، جنوب أفريقيا.

تعمل مكاتب الاستثمار الدولية التابعة لنا على مساعدة شركات أيرلندا الشمالية في زيادة صادراتها، وتنمية التعاون الدولي، واستقطاب استثمارات جديدة، وتحقيق قدر أعظم من الازدهار في هذه المنطقة من المملكة المتحدة.