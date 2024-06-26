هاليان تُعلن اندماج استراتيجي مع "أوستن فريزر" و"أوستن فيتا" لتعزيز ريادتها في التوظيف والتقنية بإيرادات 900 مليون درهم

تتجاوز الإيرادات السنوية للشركة المدمجة حديثاً 900 مليون درهم.

الشركة المدمجة رائدة عالميًا في مجالات عدة أبرزها التقنية الطبية والعقارات والحلول المعلوماتية والتوظيف

دبي، الإمارات العربية المتحدة–يونيو 2024: تعلن شركة هاليان، إحدى الشركات الرائدة عالميًا في مجال التوظيف وخدمات تقنية المعلومات بفخر عن اندماجها مع خبراء توظيف في مجال التقنية والتقنية الطبية في شركتي أوستن فريزر وأوستن فيتا، لتصبح إحدى أكبر شركات التوظيف المتخصصة في أوروبا، والولايات المتحدة الأمريكية، والشرق الأوسط.

يقع المقر الرئيسي لشركة هاليان في دبي، وهي رائدة في مجال حلول تقنية المعلومات والتوظيف، حيث تستفيد من شبكتها الدولية الواسعة لتقديم حلول مبتكرة ومتقدمة للعملاء، مع التركيز على منهج شامل وتعاوني في تنفيذ هذه الحلول.

يخلق الاندماج الاستراتيجي بين الشركات فرصًا أكثر إثارة داخل سوق التوظيف وحلول تقنية المعلومات، ما يتيح للشركة المدمجة حديثاً تقديم خدمات محسنة لشبكة واسعة من العملاء على مستوى عالمي. ومع توفر العديد من الموارد والخبرات الجديدة، بات بإمكان هاليان أن تبرز كإحدى الشركات الرائدة عالميًا في مجالات التكنولوجيا الطبية، والعقارات والإنشاءات، وحلول تكنولوجيا المعلومات، والتوظيف التقني، حيث تجاوزت إيراداتها 900 مليون درهم إماراتي.

في تعليقه على الاندماج، صرح ستيوارت فراي، الذي يشغل منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة هاليان وأوستن فريزر وأوستن فيتا: “يمثل اليوم نقطة تحول هامة في مسيرة الشركة؛ حيث نعلن عن عملية الاندماج بين شركة هاليان وشركتي أوستن فريزر وأوستن فيتا. يمثل هذا التحالف التكتيكي خطوة هامة في إطار خلق عمل تجاري متميز في مجالات التوظيف وخدمات تقنية المعلومات على مستوى عالمي. تتمتع شركات أوستن بخبرات واسعة في مجالات التقنية الطبية وتقنية المعلومات، مما يعزز محفظة هاليان بقيمة إضافية. نحن مستعدون تمامًا لدفع عجلة الابتكار، وخلق فرص أكبر لموظفينا، والحفاظ على التزامنا بالتميز في جميع أعمالنا. أنا في غاية الحماس للمستقبل، ولا أطيق الانتظار لمقابلة زملائنا الجدد، واستكشاف سبل دمج أفضل ما لدى كلتا الشركتين لتحسين تجارب عملائنا.”

من خلال استفادتها من مواردها وخبراتها المدمجة في 18 مكتبًا حول العالم، ستكون قادرة الشركة المدمجة حديثاً على تقديم مجموعة واسعة من الخدمات والحلول، بما في ذلك عرض خدمات هاليان الذكية والمبتكرة، لتحقيق نهج شامل وفعال في مجال التوظيف، بهدف تزويد العملاء بأفضل المرشحين سواء للمشاريع أو الوظائف الدائمة.

نبذة عن شركة هاليان:

تتمتع شركة هاليان بأكثر من عشرين عامًا من الخبرة في مساعدة شركات تقنية المعلومات والتقنية على تحسين وتطوير أعمالها. من خلال استقطاب المواهب من مختلف الدول حول العالم، تستطيع هاليان العثور على المرشح المثالي وتوظيفه في الأدوار المهنية داخل الشركات. يعمل مستشاروهم ذوو الخبرة على استقطاب المواهب في الأدوار المتعلقة بالأمن السيبراني، والبنية التحتية، وهندسة البرمجيات، وتقنية الجيل القادم، والتقنية الطبية، والرقمية. تسعى شركة هاليان إلى إيجاد حلول لمساعدة الشركات على تحقيق أفضل أداء وأسرع، من خلال إزالة العوائق التي تعرقل التواصل بين المرشحين والعملاء.

نبذة عن أوستن فريزر الدولية:

أوستن إنترناشيونال هي العلامة التجارية الأم لشركتين رائدتين في مجال التوظيف المتخصص، أوستن فريزر؛ المتخصصة في التوظيف في قطاع التقنية، وأوستن فيتا؛ المتخصصة في التوظيف في قطاع التقنية الطبية. يعملون معًا على تحقيق هدفهم في أن يصبحوا العلامة التجارية الرائدة في مجال التوظيف، ويسعون لتحقيق ذلك من خلال توفير أفضل المواهب في الأماكن والمجتمعات التي تعتبر مهمة ومتقدمة في مجالات التقنية والتقنية الطبية في المملكة المتحدة وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية.

#بياناتشركات

-انتهى-

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا