نيوم، المملكة العربية السعودية: أعلنت نيوم، اليوم، عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة "بلو نالو BlueNalu"، الشركة العالمية الرائدة بمنتجات المأكولات البحرية المستنبتة بالخلايا في المختبرات، بهدف تطوير الجوانب التجارية المتعلقة بمنتجات "بلو نالو" من حيث التسويق والتوزيع، وبما يجسد جهود وطموحات الطرفين في تحقيق الأمن الغذائي، وتوفير أطعمة صحية لكل المجتمعات، في المملكة وجميع أنحاء العالم.

كماتسعى المذكرة ضمن أهدافها الرئيسة إلى دعم جهود تأسيس حاضنة ومنظومة للابتكار في الغذاء بالمملكة، والتعاون مع الهيئات التنظيمية للحصول على الموافقات اللازمة لبيع هذه الأغذية المستحدثة، وإجراء أبحاث شاملة عن المستهلكين، وتوفير أنشطة تثقيفية وتوعوية عامة.

وتأتي هذه الشراكة في أعقاب استثمار صندوق نيوم للاستثمار مبلغ 20 مليون دولار أمريكي (75 مليون ريال) في شركة "بلو نالو"، حيث سيمكّنها التمويل من الانتقال إلى المراحل التالية من النمو، والاستمرار في الترويج للمأكولات البحرية الصحية والمستدامة، وتسويقها في جميع أنحاء العالم.

وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي لصندوق نيوم للاستثمار، ماجد مفتي: "يتجاوز استثمارنا في (بلو نالو) مجرد تقديم الدعم المالي، فهو يمثل نقطة محورية تجاه التزامنا بتعزيز الاستزراع السمكي المتجدد والمستدام، والنظم البيئية الغذائية". وأضاف مفتي: " إننا نتطلع من خلال المواءمة بين استراتيجية قطاع الأغذية في نيوم ونهج BlueNalu الرائد، إلى تحقيق مستقبل مستدام عبر الاستثمار في التقنيات التحويلية. وهذا دليل آخر يعكس كيفية عمل صندوق نيوم للاستثمار كداعم رئيسي يسهم في تحقيق رؤية نيوم الشاملة".

من جهته، قال رئيس قطاع الأغذية في نيوم، الدكتور خوان كارلوس موتمايور: " تأتي شراكتنا مع (بلو نالو) متوافقة مع أهدافنا والتزامنا في نيوم ببناء مستقبل حيوي ومرن، حيث وجدنا في (بلو نالو) الانسجام المثالي بين النظرة الادارية المستقبلية الرصينة، والتقنيات الرائدة، والنهج الشامل في عملية ابتكار المنتجات الغذائية. ولهذا، نتطلع إلى العمل الوثيق والتعاون مع شريكنا لتأسيس نظام غذائي أكثر استدامة ومرونة".

بدوره، قال المؤسس والرئيس والمدير التنفيذي لشركة "بلو نالو، لو كوبرهاوس ": "يعد تعاوننا مع نيوم خطوة مهمة نحو تأسيس شبكة إمداد موثوقة توفر سهولة أكبر للحصول على المأكولات البحرية في المملكة. وسنتمكن من خلال الجمع بين خبرتنا العالمية في المأكولات البحرية المستنبتة بالخلايا، والشراكات الاستراتيجية العديدة التي أسسناها حتى الآن، بالإضافة إلى رؤية نيوم ومواردها الاستثنائية، من تسريع عملية تطوير حلول غذائية مبتكرة ومتجددة من خلال المأكولات البحرية المستنبتة بالخلايا".

ومن المتوقع أن تحدث المأكولات البحرية المستنبتة بالخلايا في المختبرات، والتي يتم إنتاجها مباشرة من الخلايا السمكية، ثورة في عملية إنتاج واستهلاك هذا النوع من المأكولات الغذائية في جميع أنحاء العالم، إذ يمكن أن تنتج هذه التقنية الناشئة مأكولات بحرية تتمتع بالمذاق والملمس والقيمة الغذائية ذاتها التي تتمتع بها المأكولات البحرية التقليدية، لكن ما يميزها هو منتجاتها الصحية والآمنة والمستدامة، بما يلبي رغبات المستهلك. والأهم من ذلك، أن استخدام هذه المنتجات يسهم بشكل كبير في الحد من الآثار البيئية المرتبطة بإنتاج البروتين.

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حول نيوم:

نيوم هي انطلاقة واثقة لتقدم البشرية وتجسيد لرؤية تُمثّل ما سيبدو عليه المستقبل الجديد. تقع في شمال غربي المملكة العربية السعودية على البحر الأحمر حيث تبنى من الصفر لتكون حاضرةً تنبض بالحياة ومكاناً تُحدِّد فيه ريادة الأعمال مسار هذا المستقبل الجديد. ستكون نيوم مقصداً عالمياً وموطناً لأصحاب الطموح الذين يسعون للمساهمة في بناء نموذج جديد لمعيشة استثنائية وإنشاء أعمال مزدهرة حيث سيتجلى الإبداع فيها في مجال الحفاظ على البيئة.

وستشكّل نيوم موطناً استثنائياً للعيش والعمل وستضم عدداً من المدن والموانئ والمناطق التجارية ومراكز البحوث والمرافق الرياضية والترفيهية والوجهات السياحية.

وبوصفها مركزاً للابتكار، ستستقطب نيوم روّاد وقادة الأعمال والشركات من جميع أنحاء العالم للبحث في التقنيات والمشاريع الجديدة واحتضانها وتسويقها بأساليب مبتكرة. وسيجسّد سكان نيوم قيماً تمثل روح الجماعة، كما سيعتمدون ثقافة تتبنى الاستكشاف والمغامرة والتنوع.

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