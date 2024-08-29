دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة نيوجن سوفت وير تكنولوجيز، الشركة العالمية الرائدة في مجال توفير حلول التحول الرقمي ذات التعليمات البرمجية المنخفضة، عن إطلاق منصة التمويل التجاري الخاصة بها في منطقة الشرق الأوسط.

ويمكن للبنوك والشركات المالية في جميع أنحاء المنطقة الآن استخدام منصة نيوجن المتطورة لتوحيد ورقمنة الأنظمة القديمة، بما يدعم جهودهم لتعزيز الأداء والكفاءة والبحث عن فرص جديدة للنمو.

وتعتبر منصة التمويل التجاري من نيوجن أول نظام آلي متكامل منخفض التكلفة في العالم قادر على تنظيم تجربة المستخدم في القطاع المالي، وتوفير سرعة لا مثيل لها وتجارب سلسة لعملاء البنوك وموظفيها. وتم تطوير البرنامج على منصة التحول الرقمي (NewgenONE) لتوفير طريقة سريعة ومستدامة لتبسيط عمليات التمويل التجاري، وتضمين المحتوى داخل التطبيقات لتسهيل الوصول في الوقت الفعلي إلى مختلف المعلومات المطلوبة.

وبفضل التحليلات القائمة على الذكاء الاصطناعي، يمكن لهذه المنصة تحليل البيانات التجارية وفق السلوك المعاملاتي والتنظيمي لتمكين المستخدمين من تحسين إدارة المخاطر ومنع حالات الاحتيال. كما تسهم التقنيات الحديثة التي تم توظيفها في هذه المنصة للعملاء في تقليل متطلبات إدخال البيانات يدوياً وتحسين اتصالات العملاء وتعزيز مستويات الامتثال وحماية البيانات فضلاً عن تخفيض التكلفة وتحسين الإنتاجية.

ويمكن استخدام المنصة أيضاً لتبسيط تلقي الطلبات عبر مختلف القنوات، وأتمتة العمليات مثل الضمانات المصرفية ومبيعات تمويل الفواتير وتحصيل الصادرات والواردات وخطابات الاعتماد وغيرها.

وقال فيفيك بهاتناجار، رئيس منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في شركة "نيوجن سوفتوير تكنولوجيز": "لطالما واجهت البنوك صعوبة في رقمنة عمليات تمويل التجارة لأن الأدوات المتخصصة للغاية التي تشارك عادة في هذه العملية مخصصة ومكلفة. وسيتيح إطلاق منصة تمويل التجارة المتقدمة من نيوجن لعملائنا في الشرق الأوسط الفرصة الأنسب لتكوين وأتمتة أنشطة تمويل التجارة الخاصة بهم مع توحيد ودمج الأنظمة والخدمات المختلفة بسرعة وسهولة".

أتمتة متقدمة لتعزيز الكفاءة

تقدم منصة نيوجن الحديثة الدعم للبنوك في أتمتة كافة جوانب التمويل التجاري مثل رقمنة المستندات، وأتمتة استخراج البيانات وتصنيفها، وإجراء التوجيه الذكي والتفويض، وتمكين الموافقات والقرارات الذكية، وإدارة الاتصالات، وتنفيذ المعاملات التجارية المباشرة، بما في ذلك حسابات الرسوم الأكثر تعقيداً.

يومكن للمستخدمين الاستفادة من دعم الامتثال المدمج في منصة التمويل التجاري، والذي يشمل اللوائح الدولية والمحلية للبنوك والحكومات. ويتميز البرنامج أيضاً بقدرات تكامل قوية، بالإضافة إلى وجود بنية سحابية ووظيفية متقدمة، مما يعني أن المؤسسات يمكنها تكوين النظام بناءً على النموذج الذي يناسب متطلباتها بشكل أفضل، سواء كان مركزياً أو لامركزياً أو هجيناً.

دعم النمو الاقتصادي في منطقة الخليج

ويعكس إطلاق هذه المنصة الخاصة بالتمويل التجاري في هذه المنطقة، حرص "نيوجن" على مواصلة تقديم الدعم للعملاء في الشرق الأوسط. وكانت الشركة قد أنشأت في العام الماضي مكتباً جديداً في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، والذي يسهم مع مكتبها في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة بتوسيع حضورها في جميع أنحاء منطقة الخليج العربي.

وتشير بيانات وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة شكلت أكثر من 94% من إجمالي عدد الشركات في الإمارات العام الماضي، ووفرت فرص عمل لنحو 86% من القوى العاملة في القطاع الخاص في الدولة. ومن خلال توفير حلول متقدمة منخفضة التكلفة، تسهم نيوجن بالحد من التحديات التي يواجهها المقرضون الإقليميون عند تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وقد شهدت شركة "نيوجن" أداءً قوياً على مدار العام الماضي، فقد سجلت أعلى إيرادات ربع سنوية لها على الإطلاق عند 43.33 مليون دولار في الربع الرابع من سنتها المالية 2024. كما تجاوزت الأرباح بعد الضريبة 12.08 مليون دولار لأول مرة في ربع واحد. وتتواجد "نيوجن" حالياً في 74 دولة وقد طورت تطبيقات لـ 17 قطاعاً مختلفاً.

وتعتمد العديد من البنوك وشركات التأمين ومنظمات الرعاية الصحية والحكومات وشركات الاتصالات ومراكز الخدمة المشتركة الرائدة في العالم على منصة "نيوجن".

وأضاف فيفيك بهاتناجار: "يسعدنا أن نطلق منصتنا الرائدة عالمياً للتمويل التجاري في سوق الشرق الأوسط، ونهدف إلى توفير تجربة أفضل للبنوك والشركات التي تخدمها. كما نتطلع إلى العمل مع العملاء من جميع أنحاء المنطقة لتوحيد أنشطة التمويل التجاري ورقمنتها ودعمها لاغتنام فرص نمو جديدة".

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نبذة عن شركة نيوجن سوفت وير:

"نيوجن" هي المزود الرائد لمنصة التحول الرقمي الموحدة مع التشغيل الآلي للعمليات الأصلية وخدمات المحتوى وإدارة الاتصالات وإمكانيات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة. على الصعيد العالمي، تعتمد الشركات الناجحة على منصة التطبيقات منخفضة الأكواد المعترف بها في المجال من "نيوجن" لتطوير ونشر تطبيقات الأعمال المعقدة والموجهة نحو المحتوى والتي تجذب العملاء. تهدف شركة Newgen إلى تحقيق البساطة مع السرعة والمرونة.

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