دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة نيوجن سوفت وير تكنولوجيز، الشركة العالمية الرائدة في مجال توفير حلول التحول الرقمي ذات التعليمات البرمجية المنخفضة عن إطلاق برنامج نيوجن ون مارفن إصدار أبيكس الجديد، الذي من شأنه تحسين تفاعل العملاء وزيادة الإنتاجية للشركات في الشرق الأوسط.

لقد نجح برنامج مارفن في زيادة إنتاجية الشركات العالمية بشكل كبير ومع الإطلاق الأخير لإصدار أبيكس سيعمل مارفن على تبسيط سير العمل المعقدة بشكل أكبر، وتعزيز مشاركة العملاء، وضمان التكامل الآمن للذكاء الاصطناعي.

سيجلب إصدار أبيكس (APEX) الجديد العديد من الفوائد للشركات، حيث ستستفيد الشركات والمؤسسات من تقليل وقت تطوير التطبيقات بنسبة 40% وتوفير ما يصل إلى 50-70% من المهام المتعلقة بالمستندات، كما سيشهد تفاعل العملاء زيادة فورية مع فعالية الاتصال بنسبة تصل إلى 30% وتحسين نطاقه بنسبة تصل إلى 25%، حيث سيساعد إصدار أبيكس الجديد قادة الأعمال على الإبلاغ عن زيادة في رضا المستخدمين، وتعزيز عملية اتخاذ القرار وضمان فعالية الاستراتيجيات المخصصة.

سيضمن إصدار أبيكس راحة البال لقادة الشركات من خلال معالجة المخاوف المتعلقة بالسلامة المرتبطة بدمج تحسينات الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي، حيث أعطى إصدار مارفن الجديد الأولوية للأمان للشركات التي تتمتع بأذونات وصول قائمة على الأدوار لحماية البيانات الحساسة وتعزيز الذكاء الاصطناعي المسؤول، كما سيضمن تحديث الذكاء الاصطناعي التوليدي وجود حواجز أمان مسبقة الصنع، مثل Llama Guard 3، لمراقبة إدخال المستخدم واستجابة الوكيل عبر فئات المخاطر القابلة للتخصيص وPrompt Guard، وهو نموذج تصنيف، للكشف عن المطالبات غير الآمنة.

وبهذه المناسبة قال فارون جوسوامي، رئيس قسم المنتجات لدى شركة نيوجن سوفت وير: "يقدم إصدار أبيكس من نيوجن ون مارفن مستوى جديدًا من الكفاءة لإنتاجية الشركات، بحيث يمكن للمؤسسات من خلال الميزات المتقدمة من تعزيز سير العمل وتحسين عملية اتخاذ القرار وتمكين الاتصال عبر القنوات، إذ يعطي إصدار أبيكس الأولوية لسلامة المستخدم من خلال نماذج الأمان المناسبة، كما تواصل منصة نيوجن ون مارفن الابتكار من خلال تحويل إدارة العمليات والبيانات وإشراك العملاء، ودفع التميز التشغيلي ونمو الأعمال".

نبذة عن شركة نيوجن سوفت وير:

Newgen هي المزود الرائد لمنصة التحول الرقمي الموحدة مع التشغيل الآلي للعمليات الأصلية وخدمات المحتوى وإدارة الاتصالات وإمكانيات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة. على الصعيد العالمي، تعتمد الشركات الناجحة على منصة التطبيقات منخفضة الأكواد المعترف بها في المجال من Newgen لتطوير ونشر تطبيقات الأعمال المعقدة والموجهة نحو المحتوى والتي تجذب العملاء. تهدف شركة Newgen إلى تحقيق البساطة مع السرعة والمرونة.

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