الرياض، المملكة العربية السعودية: كررت شركة «نيوتانيكس» Nutanix، الشركة الرائدة في مجال الحوسبة الهجينة المتعددة، التزامها بمساعدة مؤسسات القطاع العام في المملكة العربية السعودية على تبني تمكين الحوسبة الهجينة المتعددة كجزء من مبادراتها للتحول الرقمي. تعمل الشركة على تطوير وتمكين النظام البيئي لاعمال قنواتها ليصبح عن جدارة "أبطال نيوتانيكس" لدعم القطاعات الحكومية بكافة احتياجاتها مثل عمليات فرز التعقيدات المتعلقة باعتماد الحوسبة السحابية وتقديم التطبيقات والشبكات والخدمات السحابية وحلول التخزين ومكونات تكنولوجيا المعلومات الأخرى .

صرح "سعيد نادر"، مدير مبيعات القنوات - القطاع العام في المملكة العربية السعودية لدى «نيوتانيكس»، "نحن كشركة ندعم بشكل كبير رؤية المملكة 2030 والتي تعززالتحول الرقمي. تعد الحوسبة السحابية ركيزة أساسية لأي استراتيجية تحول رقمي في عصر و مكان العمل الهجين. فوفقًا للنتائج السعودية للمؤشر الرابع ل "نيوتانيكس للحوسبة السحابية للمؤسسات"، اتفق 81٪ من المشاركين في المملكة العربية السعودية على أن الشبكات السحابية المتعددة هي نموذج التشغيل المثالي لتكنولوجيا المعلومات لأنها تمكنهم من تحقيق التوازن بين عناصر التكلفة والتعقيد والسرعة وحجم العمليات وهي سبب رئيسي في تضاعف الإيرادات. ومع ذلك، هناك عدد أقل بكثير فضل عدم اعتمادها لوجود تحديات تتعلق بالأمان والتنقل والإدارة والمهارات بين السحابة أثناء الشروع في تغيير البنية التحتية. وينطبق هذا على القطاعين العام والخاص على حد سواء ".

وأضاف "سعيد": "كجزء من جهودنا لدعم مؤسسات القطاع العام أثناء انتقالها من البنية التحتية القديمة إلى بنية الحوسبة الهجينة المتعددة، فإن أحد أهدافنا الرئيسية هو تحقيق الاكتفاء الذاتي و" استقلالية اعمال القناة ". من خلال هذا، فإن شركائنا الذين يركزون على القطاع العام يمثلون امتدادًا حقيقيًا لشركتنا وهم قادرون على توفير حلولنا السحابية الرائدة في السوق بشكل مستقل، مع الحد الأدنى من المشاركة الفعلية لفريقنا. نعتقد أن نظام قنواتنا البيئي سيلعب دورًا محوريًا في التحول الرقمي للقطاع العام في المملكة في السنوات القادمة".

واكد سعيد انه يمكن تحقيق استقلالية أعمال القنوات باستخدام «نيوتانيكس» حيث توفر تقنيات الشركة امكانية ازالة جميع التعقيدات وتسهل تصميم الحلول وترتيبها وتنفيذها وتكوينها وترقيتها. ونتيجة لذلك، قام عدد من شركات القنوات الكبرى في السعودية والتي تركز بشكل أساسي على القطاع العام، بانشاء فرقًا متخصصة مدربة ومعتمدة على تقنيات «نيوتانيكس» وتستثمر في بناء قدراتها من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي.

Nutanix Enterprise Cloud Platform هو حل البنية التحتية فائق التقارب الرائد في الصناعة والذي يجمع بشكل اصيل بين الحوسبة والافتراضية والتخزين في حل مرن ومحدد بالبرمجيات مع ذكاء الاَلة الثري. تقدم «نيوتانيكس» مرونة عالية تساهم في تقليل التكاليف فضلا عن قابلية للتوسع كما يمكنها التنبؤ بأعباء العمل الأكثر كثافة باستخدام بنية بسيطة قابلة للتمدد. تتيح البنية المتقدمة لمنصة «نيوتانيكس» وفرة عالية عبر جميع مكونات النظام لعدد غير محدود من المستخدمين المتزامنين بنفس الوقت. ويتيح تصميم وحدات البناء المعيارية لـ Nutanix Enterprise Cloud Platform للوكالات الحكومية أن تبدأ بعمليات نشر صغيرة وتنمو بشكل تدريجي إلى عمليات تثبيت كبيرة. تقلل حلول «نيوتانيكس» من تكاليف تعطل الأعمال. وتعمل التحديثات الغير معطلة والبرامج الشاملة على إزالة العديد من نقاط الفشل، مما يقلل الحاجة إلى الصيانة واحتمالية انقطاع الخدمات.

يعد Nutanix Prism هو الحل المثالي لإدارة الحلول الشاملة لفئة المستهلك بالقطاع العام الذي يوفر بساطة غير مسبوقة من خلال الجمع بين العديد من جوانب الإدارة وإعداد التقارير. بدعم من تقنية التعلم الآلي المتقدمة، يمكن لـ Prism استخراج كميات كبيرة من بيانات النظام لأتمتة المهام المشتركة وإنشاء رؤى قابلة للتنفيذ لتحسين المحاكاة الافتراضية وإدارة البنية التحتية والعمليات اليومية.

وفي حديثه عن فوائد «نيوتانيكس»، علق "سعيد": "يجب أن تحافظ الوكالات الحكومية على توازن دقيق بين قيود الميزانية المحدودة والطلبات المتزايدة مع خدمات تكنولوجيا المعلومات. يتم تكليف فرق تكنولوجيا المعلومات في القطاع العام باتخاذ قرارات صعبة للالتزام بالمسؤولية المالية، مع تقديم جميع الخدمات التي يحتاجها الجمهور. وتحتاج الوكالات الحكومية لتحقيق أهدافها إلى حلول تكنولوجيا معلومات قوية وفعالة من حيث التكلفة ومرونة لتوسيع نطاق بيئاتها بسهولة وفعالية ".

وأختتم "سعيد" تصريحه قائلاً: "توفر «نيوتانيكس» اقتصاديات يمكن التنبؤ بها ومزايا عدة تشمل قابلية التوسع لتكنولوجيا المعلومات على نطاق الويب لمساعدة وكالات القطاع العام على تقديم خدمات متطورة و متوافقة مع ميزانياتها الحالية وفرق تكنولوجيا المعلومات. لقد قدمت «نيوتانيكس» المساعدة لمئات من الإدارات والوكالات الحكومية على مستوى العالم في الانتقال إلى مركز بيانات فعال وظاهري مبني على بنية تحتية متقاربة على نطاق الويب".

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