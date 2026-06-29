أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت «نيميتشك العربية»، التابعة لمجموعة نيميتشك العالمية والمتخصصة بتطوير الحلول البرمجية لمجالات التصميم المعماري والهندسة والإنشاءات وإدارة المباني، عن توقيع اتفاقية تعاون استراتيجي مع «مجموعة كيو»، الشركة الرائدة في العديد من التخصصات. وتهدف الشراكة لتطوير حلول أكثر كفاءة لإدارة المباني والمرافق في القطاعين الحكومي والخاص بدول الخليج العربي.

وبموجب الاتفاقية، ستسهم «نيميتشك العربية» بخبرتها في الحلول الرقمية، فيما تقدم «مجموعة كيو» خبرتها في استشارات إدارة المرافق والاستشارات التشغيلية، بدعم من«OPTIMA»، ذراع «مجموعة كيو» في حلول إدارة المرافق. ويرتكز التعاون على تطوير حلول متكاملة لتحسين إدارة المباني والمرافق في مختلف مراحل التشغيل، إلى جانب استكشاف فرص جديدة لتوظيف التكنولوجيا والبيانات في تطوير الأداء التشغيلي، وتقليل التكاليف، ورفع كفاءة العمليات.

وتأتي الشراكة في وقت تشهد فيه دول الخليج توسعاً كبيراً في المشاريع العمرانية المعقدة، وهو ما يزيد أهمية ربط بيانات التصميم والإنشاء والتشغيل بما يُحسّن الأداء ويرفع كفاءة إدارة المباني والمرافق.

وبهذا الصدد، قال المهندس «مؤيد سمباوه»، المدير العام لـ«نيميتشك العربية»: "تعكس هذه الاتفاقية التزامنا بالتعاون مع شركاء إقليميين موثوقين لدعم التحول الرقمي في قطاع البيئة العمرانية على مستوى دول الخليج. ومع التوسع المستمر في مشاريع البنية التحتية الذكية والمستدامة، أصبحت إدارة المرافق أولوية استراتيجية للعديد من مُلاَّك العقارات والمطورين والجهات المعنية الحكومية". وأضاف قائلاً: "نرى في هذه الشراكة فرصة مهمة للجمع بين الحلول الرقمية المتقدمة التي تقدمها «نيميتشك»، والخبرة الإقليمية المتخصصة التي تمتلكها «مجموعة كيو» في إدارة المرافق، بما يساعد العملاء على الاستفادة بصورة أفضل من البيانات وتحسين إدارة مبانيها ومرافقها بكفاءة أعلى في مختلف مراحل التشغيل".

وبموجب الاتفاقية، سيتعاون الطرفان في تطوير الأعمال وتنفيذ مبادرات مشتركة، تشمل تنظيم فعاليات وبرامج متخصصة، إلى جانب إعداد دراسات وأبحاث تسلط الضوء على أفضل الممارسات في إدارة المرافق الرقمية.

من جانبه، أكد «كمال ناطور»، المدير العام لـ«OPTIMA» والمدير العام لـ«كيو السعودية» أن مستقبل إدارة المرافق يعتمد على قدرة المؤسسات على الاستفادة من البيانات وتحويلها إلى رؤى عملية تدعم الأداء واتخاذ القرار، مشيراً إلى أن هذا التعاون سيساعد المؤسسات على تبني أساليب أكثر تطورًا في إدارة المباني والمرافق، ترتكز على البيانات والترابط بينها، بما يسهم في رفع الكفاءة وتحقيق قيمة مستدامة عبر مختلف مراحل إدارة المباني والمرافق.

وسيُشرف على تنفيذ الاتفاقية لجنة توجيهية مشتركة تضم ممثلين من الجانبين، تتولى متابعة فرص التعاون وضمان مواءمة المبادرات المشتركة بين الطرفين.

-انتهى-

#بياناتشركات