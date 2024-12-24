وقّعت كل من شركة نيسان موتور المحدودة ("نيسان")، وشركة هوندا موتور المحدودة ("هوندا")، وشركة ميتسوبيشي موتورز ("ميتسوبيشي موتورز") مذكرة تفاهم لدراسة إمكانية مشاركة "ميتسوبيشي موتورز" والتعاون وتقاسم الجهد فيما يتعلق بتكامل الأعمال من خلال إنشاء شركة قابضة مشتركة تم توضيحها في مذكرة التفاهم الموقعة بين "نيسان" و"هوندا".

وتوصلت "نيسان" و"هوندا" و"ميتسوبيشي موتورز" إلى اتفاق أساسي للمضي قدمًا في المناقشات بناءً على الإطار الذي تم إنشاؤه في مذكرة التفاهم التي وقعتها كل من "نيسان" و"هوندا" في الأول من أغسطس بشأن بدء شراكة استراتيجية تركز على التقنيات الذكية والسيارات الكهربائية. وقد شاركت "ميتسوبيشي موتورز" في هذا الإطار، وتواصل الشركات الثلاث مناقشاتها.

وفي أعقاب الاتفاق بين "نيسان" و"هوندا" لبدء النظر في التكامل التجاري من خلال إنشاء شركة قابضة مشتركة في خضم التغييرات الجذرية في البيئة المحيطة بالشركتين وصناعة السيارات، وافقت الشركات الثلاث على استكشاف إمكانية الارتقاء بمستوى التآزر من خلال مشاركة "ميتسوبيشي موتورز" في عملية التكامل التجاري. وتهدف "ميتسوبيشي موتورز" للتوصل إلى استنتاجها بحلول نهاية يناير 2025 بشأن المشاركة في التكامل التجاري بين "نيسان" و"هوندا".

وفي معرض تعليقه على هذا الإعلان، قال الرئيس التنفيذي لشركة نيسان ماكوتو أوشيدا: "بدأت "هوندا" و"نيسان" دراسة تكاملهما التجاري، وستدرسان إنشاء تعاون أكبر بين الشركتين ضمن مجموعة واسعة من المجالات. ومن المهم وجود "ميتسوبيشي موتورز" شريكة "نيسان" في هذه المناقشات أيضًا. ونتوقع أنه إذا ما نجح هذا التكامل، فسوف نتمكن من تقديم قيمة أكبر لقاعدة أوسع من العملاء."

ومن جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة هوندا، توشيهيرو ميبي: "في هذا الوقت الذي تشهد فيه صناعة السيارات تلك التغيرات، التي يقال أنها تحدث مرة كل 100 عام، نأمل أن تؤدي مشاركة "ميتسوبيشي موتورز" في مناقشات تكامل الأعمال بين "نيسان" و"هوندا" إلى مزيد من التغيير الاجتماعي، وأن نتمكن من أن نصبح شركة رائدة لإيجاد قيمة جديدة في قطاع التنقل من خلال تكامل الأعمال. وستبدأ "نيسان" و"هوندا" مناقشتهما بدءا اليوم بهدف توضيح إمكانية تكامل الأعمال بحلول نهاية شهر يناير تقريبًا بما يتماشى مع اعتبارات "ميتسوبيشي موتورز"."

وبدوره، قال الرئيس والمدير التنفيذي لشركة "ميتسوبيشي موتورز"، تاكاو كاتو: "في هذا العصر الذي تشهد فيه صناعة السيارات دورة التغيير، فإن الدراسة القائمة بين "نيسان" و"هوندا" حول تكامل أعمالهما من شأنه أن يسرّع التقدم نحو تعظيم التعاون، بما يقدم قيمة أعلى أيضًا للتعاون مع "ميتسوبيشي موتورز". ومن أجل تحقيق هذا التآزر والاستفادة على أفضل وجه من نقاط القوة لكل شركة، سندرس أيضًا أفضل أشكال التعاون."

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