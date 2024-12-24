وقعت شركة نيسان موتور المحدودة ("نيسان") وشركة هوندا موتور المحدودة ("هوندا") مذكرة تفاهم لبدء المناقشات ودراسة التكامل التجاري بين الشركتين من خلال إنشاء شركة قابضة مشتركة.

وفي إطار جهودهما الرامية إلى تحقيق مجتمع محايد كربونيًا وخالٍ من الوفيات الناجمة عن حوادث المرور، وقّعت "نيسان" و"هوندا" مذكرة تفاهم في 15 مارس الماضي، بشأن إبرام شراكة استراتيجية تتماشى مع عصر الذكاء الاصطناعي والسيارات الكهربائية. ومنذ ذلك الحين، عقدت الشركتان مناقشات تهدف إلى التعاون في مجالات مختلفة.

وفي الأول من أغسطس الماضي، وقعت الشركتان مذكرة تفاهم أخرى لتعميق إطار الشراكة الاستراتيجية. وأعلنت الشركتان أيضًا أنهما اتفقتا على إجراء أبحاث مشتركة في التقنيات الأساسية في مجال منصات "المركبات المحددة بالبرمجيات" من الجيل التالي، بالتركيز على المجالات الأساسية والتي تشمل التقنيات الذكية والكهرباء، وذلك لدفع المناقشات فيما يخص تعزيز التعاون الفعلي فيما بينهما.

وعلى مدار العملية التفاوضية، دخلت "نيسان" و"هوندا" في مناقشات لدراسة الاحتمالات والخيارات المختلفة. وفي الوقت نفسه، تغيرت بيئة الأعمال لكلا الشركتين وقطاع صناعة السيارات على نطاق أوسع بسرعة فيما واصلت الابتكارات التقنية تقدمها المتسارع. وتهدف مذكرة التفاهم الموقعة بين "نيسان" و"هوندا" والتي أُعلن عنها اليوم، إلى أن تكون بمثابة خيار للحفاظ على القدرة التنافسية العالمية وحتى تتمكن الشركتان من مواصلة تقديم منتجات وخدمات أكثر جاذبية للعملاء في جميع أنحاء العالم.

وإذا ما تمكنت الشركتان من تحقيق تكاملهما التجاري، فستتمكنان من التقدم نحو دمج مواردهما الإدارية، مثل المعرفة والموارد البشرية والتقنيات وتعزيز التعاون بشكل أعمق والارتقاء بقدرتهما على الاستجابة لمتغيرات السوق، بالإضافة إلى تحديد توقعات أفضل للقيمة المؤسسية على المدى المتوسط ​​والطويل. وبالإضافة إلى ذلك، ستتمكن "نيسان" و"هوندا" من المساهمة بشكل أكبر في تطوير القاعدة الصناعية اليابانية باعتبارهما "شركتان رائدتان في مجال التنقل على مستوى العالم" وذلك من خلال دمج أعمال "نيسان" و"هوندا" في مجال السيارات والدراجات النارية ومنتجات الطاقة، ما يتيح للعلامات التجارية التابعة لكلا الشركتين قدرة أكبر على تعزيز جاذبيتها وتقديم منتجات وخدمات أكثر تميزًا وإبداعًا للعملاء في جميع أنحاء العالم.

وفي معرض تعليقه على هذا الإعلان، قال الرئيس التنفيذي لشركة نيسان ماكوتو أوشيدا: "يمثل اليوم بالنسبة لنا لحظة محورية، حيث نبدأ المناقشات حول تكامل الأعمال الذي من الممكن أن يسهم في صياغة مستقبلنا. وإذا ما تحقق ذلك، فأعتقد أنه من خلال توحيد نقاط القوة في كلتا الشركتين، سنتمكن من تقديم قيمة لا مثيل لها للعملاء الذي يُكنّون التقدير لعلاماتنا التجارية في جميع أنحاء العالم. ومعًا، سنتمكن من إيجاد طريقة فريدة لهم للاستمتاع بالسيارات التي لا يمكن لأي من الشركتين تحقيقها بمفردها".

ومن جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة هوندا، توشيهيرو ميبي: "إن إيجاد قيمة جديدة لقطاع التنقل من خلال الجمع بين الموارد التي تشمل، المعرفة والكوادر والتقنيات التي طورتها "هوندا" و"نيسان" على مدى سنوات طويلة، يعد أمرًا ضروريًا للتغلب على تحولات بيئة الأعمال الصعبة التي تواجهها صناعة السيارات. وتتمتع كل من "هوندا" و"نيسان" بقدرات مميزة، وما زلنا في مرحلة بدء مراجعتنا، ولم نقرر بعد تكامل الأعمال، ولكن من أجل إيجاد اتجاه لإمكانية تكامل الأعمال بحلول نهاية يناير 2025، نسعى لنكون الشركة الرائدة الوحيدة التي توجد هذه القيمة الجديدة لقطاع التنقل من خلال تعاوننا والذي لا يمكن دفعه إلا من خلال التآزر بين الفريقين.

التعاول المحتمل ضمن تكامل الأعمال

ستقوم "نيسان" و"هوندا" بتأسيس لجنة تحضيرية لتسهيل عملية التكامل بشكل سلس وفق مناقشات محددة.

وبناءً على مناقشات لجنة التكامل ونتائج العناية الواجبة، ستدرس الشركتان وتحللان المزيد من أوجه التعاون المحددة. ومن خلال تحقيق أوجه التعاون الناتجة عن التكامل على الفور، ستتمكن "نيسان" و"هوندا" من التقدم نحو هدفهما لتكوين شركة عالمية المستوى في قطاع التنقل مع مبيعات بعوائد تتجاوز 30 تريليون ين ياباني وأرباح تشغيلية تزيد عن 3 تريليون ين ياباني.

ومن المتوقع أن يشمل أوجه التعاون الناتج عن تكامل الأعمال:

مزايا التوسع من خلال توحيد منصات السيارات

تتوقع الشركتان إنشاء منتجات أقوى، وخفض التكاليف، وتعزيز كفاءة التطوير، وتحسين كفاءة الاستثمار من خلال عمليات الإنتاج على منصات موحدة للسيارات لدى الشركتين عبر قطاعات المنتجات المختلفة.

من المتوقع أن يؤدي هذا التكامل إلى زيادة المبيعات وحجم العمليات، ما يسمح للشركتين إمكانية خفض تكاليف تطوير كل سيارة، بما في ذلك الخدمات الرقمية المستقبلية، مع تعظيم الأرباح.

من خلال تسريع التكامل المتبادل للعروض العالمية الخاصة بسيارات شركتي "نيسان" و"هوندا"، بما في ذلك طرازات محركات الاحتراق الداخلي، والسيارات الهجينة الكهربائية، والسيارات الهجينة القابلة للشحن، والسيارات الكهربائية، ستكون الشركتان في وضع أفضل يمكنهما من تلبية الاحتياجات المتنوعة للعملاء على مستوى العالم وتقديم منتجات مثالية، ما يؤدي أيضًا إلى الارتقاء بمستوى رضا العملاء.

تعزيز قدرات التطوير والتعاون في التكاليف من خلال دمج مهام الأبحاث والتطوير

وفقًا لمذكرة التفاهم لتعميق الشراكة الاستراتيجية واتفاقية الأبحاث المشتركة حول التقنيات الأساسية المؤرخة 1 أغسطس، بدأت الشركتان أبحاثًا مشتركة في التقنيات الأساسية في مجال منصات "المركبات المحددة بالبرمجيات" من الجيل التالي، والتي تعد حجر الزاوية في مجال التقنيات الذكية. وسيشمل التكامل التجاري، أيضًا تعاون كلتا الشركتين عبر جميع مهام الأبحاث والتطوير، بما في ذلك الأبحاث الأساسية وأبحاث التقنيات وتطبيقات السيارات. ومن المتوقع أن يمكّن هذا النهج كلتا الشركتين من تعزيز خبرتهما التقنية بكفاءة وسرعة، وتحقيق تحسينات في قدرات التطوير وخفض التكاليف من خلال دمج تلك المهام المتداخلة.

تحسين أنظمة التصنيع والمنشآت

تتوقع الشركتان أن يؤدي تحسين مصانعهما ومنشآتهما المخصصة لخدمات الطاقة بجانب التعاون في مجال الاستخدام المشترك لخطوط الإنتاج، إلى تحسن كبير في الاستفادة من الطاقة ما يؤدي بالتالي إلى انخفاض التكاليف الثابتة.

تعزيز المزايا التنافسية عبر سلاسل التوريد من خلال دمج مهام الشراء

للاستفادة الكاملة من التعاون الناتج عن تحسين القدرة على التطوير والإنتاج، تعتزم الشركتان تعزيز قدرتهما التنافسية من خلال تحسين وتبسيط عمليات الشراء والحصول على الأجزاء المشتركة من نفس سلاسل التوريد بالتعاون مع شركاء الأعمال.

تحقيق التعاون في التكاليف من خلال تحسين الكفاءة التشغيلية

تتوقع الشركتان أن يؤدي دمج الأنظمة وعمليات المكاتب الخلفية، إلى جانب ترقية وتوحيد العمليات التشغيلية، إلى خفض التكاليف بشكل كبير.

اكتساب مزايا الحجم من خلال التكامل في مهام تمويل المبيعات

من خلال دمج المجالات ذات الصلة بمهام تمويل المبيعات في كلتا الشركتين وتوسيع نطاق العمليات، تهدف الشركتان إلى توفير مجموعة من حلول التنقل، تشمل الخدمات المالية الجديدة طوال دورة حياة السيارة لعملاء كلتا الشركتين.

إنشاء مؤسسة لتطوير الكوادر في مجال التقنيات الذكية والسيارات الكهربائية

تعد الموارد البشرية بالنسبة للشركتين أصلٌ لا يقدر بثمن، ولذا فإن إنشاء قاعدة قوية للموارد البشرية أمرًا بالغ الأهمية للتحول الذي سيصاحب تكامل الأعمال. حيث يُتوقع بعد اتمام عملية التكامل، أن يسهم تبادل الموظفين والتعاون الفني بين الشركات في تحقيق المزيد من تطوير المهارات. وعلاوة على ذلك، فإن الاستفادة من وصول كل شركة إلى الأسواق التي تتوفر فيها الكوادر، سيسّهل عليهما اجتذاب المواهب الاستثنائية.

طريقة دمج الأعمال وتسجيل الأسهم

بحسب دراسة التعاون، ستخطط "نيسان" و"هوندا"، لتأسيس شركة قابضة مشتركة من خلال نقل مشترك للأسهم لتكون الشركة القابضة هي الشركة الأم لكلا الشركتين. وسيخضع هذا لموافقة الاجتماع العام للمساهمين في كل شركة والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة بهذا التكامل التجاري، وذلك على أساس أن إجراءات التحول التي تقوم بها "نيسان"*1 سيتم تنفيذها بشكل مطرد. وستكون كل من "نيسان" و"هوندا" شركتين تابعتين ومملوكتين بالكامل للشركة القابضة المشتركة*2.

وبالإضافة إلى ذلك، تخطط الشركتان لمواصلة التعاون وتطوير العلامات التجارية التي تمتلكها "هوندا" و"نيسان" بالتساوي.

من المقرر إدراج أسهم الشركة القابضة المشتركة التي سيتم إنشاؤها حديثًا بحسب الدراسة في السوق الرئيسي لبورصة طوكيو للأوراق المالية ضمن (الإدراج الفني)، ومن المقرر أن يتم الإدراج في أغسطس 2026.

مع إدراج الشركة القابضة المشتركة، ستصبح كل من "نيسان" و"هوندا" شركتين تابعتين ومملوكتين بالكامل للشركة القابضة المشتركة، وسيتم تحديد موعد لشطبهما من بورصة طوكيو للأوراق المالية. ومع ذلك، سيظل المساهمون في كلتا الشركتين قادرين على تداول أسهم الشركة القابضة المشتركة الصادرة حديثًا خلال عملية نقل الأسهم في بورصة طوكيو للأوراق المالية.

سيتم تحديد تاريخ إدراج الشركة القابضة المشتركة وتاريخ إلغاء إدراج كل من "نيسان" و"هوندا" وفقًا للوائح بورصة طوكيو للأوراق المالية.

فيما يتعلق بالهيكل التنظيمي للشركة القابضة المشتركة، والشركتين اللتين ستصبحان شركات تابعة ومملوكة بالكامل للشركة القابضة المشتركة بعد دمج الأعمال، سيتم مناقشة الهيكل الأمثل لتحقيق التعاون والتآزر، بما في ذلك دمج مهام الأبحاث والتطوير والمشتريات والتصنيع، ودراستها في اللجنة التحضيرية للتكامل، وذلك بهدف إنشاء هيكل تنظيمي يتيح تنفيذ عمليات تجارية فعّالة وذات قدرات تنافسية عالية بعد دمج الأعمال.

الجدول الزمني لدمج الأعمال

قرار مجلس الإدارة 23 ديسمبر 2024 تنفيذ مذكرة التفاهم 23 ديسمبر 2024 تنفيذ اتفاقية نهائية بشأن تكامل الأعمال (بما في ذلك خطة نقل الأسهم) يونيو 2025 (مخطط له) الجمعية العمومية غير العادية للشركات (قرارات الموافقة على نقل الأسهم) أبريل 2026 (مخطط له) إلغاء إدراج الشركة في بورصة طوكيو نهاية يوليو-أغسطس 2026 (مخطط له) تاريخ سريان نقل الأسهم أغسطس 2026 (مخطط له)

ملاحظة: الجدول الزمني المذكور أعلاه مؤقت وقد يتغير نتيجة للتشاور بين الشركتين. وبالإضافة إلى ذلك، سيتم الإعلان فورًا في حالة ظهور أسباب، مثل الإجراءات بموجب قوانين المنافسة المعمول بها، حتى يتم تغيير جدول عملية دمج الأعمال أو إلغاء دمج الأعمال نفسه.

نسبة نقل الأسهم

سيتم تحديد نسبة نقل الأسهم عند إبرام الاتفاقية النهائية بشأن دمج الأعمال. وسيتم تحديد ذلك بناءً على نتائج العناية الواجبة وتقييمات الجهات الخارجية مع الإشارة إلى متوسط ​​أسعار الإغلاق لأسهم كل شركة خلال فترة زمنية معينة قبل الإعلان عن مذكرة التفاهم.

هيكل الإدارة بعد تحقيق التكامل التجاري

خلال وقت سريان تاريخ نقل الأسهم، من المخطط أن تقوم شركة "هوندا" بترشيح أغلبية كل من المدراء الداخليين والخارجيين للشركة القابضة المشتركة. وسيتم اختيار الرئيس والمدير التمثيلي أو الرئيس والمدير التنفيذي التمثيلي للشركة القابضة المشتركة من بين المديرين الذين رشحتهم شركة "هوندا".

وسيتم تحديد التفاصيل الأخرى للشركة القابضة المشتركة، ومن بينها المسمى التجاري والمكتب المسجل والممثلين والتكوين التنفيذي والهيكل التنظيمي، بحلول وقت تنفيذ الاتفاقية النهائية بناءً على المناقشات والاعتبارات المتوافقة مع غرض تكامل الأعمال في لجنة تحضير التكامل ، بالإضافة إلى نتائج العناية الواجبة.

*1 إجراءات اتخذتها شركة "نيسان" لتحسين أدائها وإنشاء أعمال أكثر مرونة تكون قادرة على التأقلم بسرعة مع متغيرات السوق.

*2 إذا ظهرت إجراءات ضرورية في عملية نقل هذه الأسهم أو لأسباب أخرى، فقد تحدث تغييرات بناءً على المناقشات والاتفاقيات بين الشركتين.

-انتهى-

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