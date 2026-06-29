جدة، المملكة العربية السعودية: في وقت تتسارع فيه وتيرة التطورات التقنية في قطاع السيارات، تؤمن نيسان بأن الابتكار الحقيقي لا يُقاس بعدد التقنيات الجديدة، بل بقدرتها على إحداث أثر ملموس في حياة العملاء. ومن هذا المنطلق، تواصل الشركة تطوير رؤيتها لمستقبل التنقل عبر تقنيات وتجارب صُممت لجعل القيادة أكثر أمانًا وسهولة واتصالًا، بما ينسجم مع احتياجات الأفراد وتطلعاتهم المتغيرة.

وتأتي هذه الرؤية امتدادًا لاستراتيجية نيسان العالمية طويلة الأمد "تنقل ذكي للحياة اليومية"، التي تركز على توظيف الابتكار لتقديم حلول أكثر ارتباطًا بواقع العملاء واحتياجاتهم اليومية، من خلال تطوير تقنيات وخدمات تعزز السلامة والراحة وسهولة الاستخدام. ويعكس هذا النهج قناعة نيسان بأن التكنولوجيا تحقق أثرها الأكبر عندما تكون عملية، وسلسة، وقادرة على إحداث فرق حقيقي في التجارب اليومية.

وفي هذا السياق قال أديب تقي الدين؛ المدير التنفيذي لشركة نيسان العربية السعودية: " بينما ترسم نيسان ملامح مستقبلها، يبقى الابتكار متمحوراً حول ما يهم العملاء فعلًا؛ رحلات أكثر أمانًا، وتجارب أكثر راحة، واتصالًا أكثر ذكاءً إذ تُسهم التقنيات في خلق تفاعلات أكثر سلاسة بين السائقين والمركبات والأنظمة الرقمية. ولهذا نواصل الاستثمار في تطوير حلول عملية وتجارب متكاملة تواكب احتياجات العملاء المتغيرة وتمنحهم قيمة حقيقية في كل رحلة."

وانطلاقًا من هذا التوجه، تواصل نيسان تطوير منتجاتها المستقبلية استنادًا إلى فهم أعمق لتطلعات العملاء وأنماط حياتهم المتغيرة، بما يضمن تقديم حلول وخدمات تنسجم بصورة أكبر مع احتياجاتهم اليومية وتسهم في توفير تجارب قيادة أكثر سهولة وثقة وارتباطًا بما يهمهم على أرض الواقع.

كما تواصل الشركة تطوير منظومة متكاملة من التقنيات المتصلة، بما في ذلك نظام NissanConnect، الذي يتيح تجربة أكثر سلاسة بين السائق والمركبة والخدمات الرقمية المختلفة، وتقنية الجيل الجديد من ProPILOT التي تعزز تجربة القيادة عبر توفير مستويات أعلى من المساندة والراحة، إلى جانب تقديم تقنية Nissan AI Drive التي تركز على تطوير القيادة الذاتية. كما تسهم تقنيات Nissan AI Partner في دعم رؤية نيسان لتوفير تجربة قيادة ذاتية متكاملة ترافق العملاء بسلاسة من الانطلاق وحتى الوصول، مستندةً إلى مفهوم المركبة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، بما يحول تجربة التنقل إلى مساحة تضيف قيمة للوقت عبر التكامل الذكي بين المركبة والهاتف الذكي والخدمات السحابية والحياة اليومية للمستخدم.

وتستفيد نيسان من خبراتها الهندسية ومشاركتها في بطولة العالم للفورمولا إي، التي تمثل لتطوير واختبار تقنيات يمكن أن تسهم مستقبلًا في تحسين مستويات الأداء والسلامة وتجربة القيادة في سيارات الركاب. ويأتي ذلك ضمن استراتيجية "من الحلبة إلى الطريق، ومن الطريق إلى الحلبة"، التي توظف من خلالها الشركة الخبرات المكتسبة في رياضة المحركات لتطوير حلول تسهم في تعزيز السلامة والثقة والاتصال، والارتقاء بتجربة القيادة اليومية.

وفي المملكة العربية السعودية، تواصل نيسان تعزيز علاقتها مع عملائها من خلال الاستماع إلى احتياجاتهم وتحويلها إلى حلول عملية تدعم تجاربهم اليومية على الطريق. وتأتي هذه الجهود في ظل ما تشهده المملكة من تطور متسارع في مجالات الابتكار والتحول الرقمي، حيث تواصل نيسان الإسهام في تقديم تجارب تنقل تواكب تطلعات المجتمع وتنسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030. ومن خلال هذا النهج تواصل نيسان ترسيخ مكانتها كشريك موثوق يدعم مستقبل التنقل بالمملكة عبر حلول وابتكارات وتقنيات تركز على الإنسان وتواكب تطلعات المجتمع.

حول نيسان AMIEO

"أفريقيا والشرق الأوسط والهند وأوروبا وأوقيانوسيا"

تضم منطقة نيسان AMIEO أسواق أفريقيا والشرق الأوسط، والهند، وأوروبا، وأوقيانوسيا. وتُعد هذه المنطقة الواسعة والمتنوعة من أكبر مناطق نيسان، إذ يعمل فيها أكثر من 19,000 موظف، وتغطي 140 سوقًا، ويبلغ عدد سكانها نحو 3.8 مليار نسمة. كما تتميّز منطقة AMIEO بتشكيلة واسعة من المركبات، تشمل سيارة نيسان باترول الأيقونية متعددة الاستخدامات، ونيسان قشقاي الرائدة، ونيسان أريا الكروس أوفر الكهربائية بالكامل.

وتُعد الاستدامة محورًا رئيسيًا في رؤية نيسان طويلة المدى Ambition 2030، التي تهدف إلى تقديم طرازات كهربائية وابتكارات تقنية في الأسواق الرئيسية عالميًا، ودعم هدف نيسان بتحقيق الحياد الكربوني عبر دورة حياة منتجاتها وعملياتها بحلول عام 2050.

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التواصل الإعلامي

هتون بوشناق

مدير عام الاتصالات المؤسسية

شركة نيسان العربية السعودية المحدودة

البريد الإلكتروني: hatoun.bushnaq@nissan-me.ae

فيصل غوث

نائب مدير عام الاتصالات المؤسسية

شركة نيسان العربية السعودية المحدودة

البريد الإلكتروني: faisal.ghouth@nissan-me.ae

نايف الشهراني

رئيس إدارة الاتصال والعلاقات الإعلامية

إيدلمان العربية السعودية

البريد الإلكتروني naif.alshahrani@edelman.com

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