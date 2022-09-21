البرنامج يأتي بالتعاون مع أحد أكبر صناديق التمويل في مجالي الطاقة والأتمتة في أوروبا ويهدف إلى تحديث أنظمة أتمتة المباني المدعومة بالذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط والعالم ودعم جهود تحقيق الحياد الكربوني في المنطقة دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت نيتيكس جلوبال، الشركة الرائدة في مجال توفير حلول المدن الذكية والتابعة لمجموعة سانجيف بهاتيا الدولية، عن إطلاق نموذج تمويل الاستدامة الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط والعالم. وطورت الشركة النموذج بالتعاون مع أحد أكبر صناديق التمويل في مجالي الطاقة والأتمتة في أوروبا، لدعم دول منطقة الشرق الأوسط في سعيها إلى تحقيق الحياد الكربوني ومواجهة أزمة الطاقة التي تمرّ بها الدول الأوروبية، على أن يتم إطلاقه عالمياً لاحقاً. وحققت نيتيكس مكانةً رائدة في قطاع الأبنية الذكية خلال السنوات الأخيرة، حيث وفرت حلولاً ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء ساهمت في تحديث أنظمة المباني القديمة لرفع مستوى كفاءتها، وتخفيض التكاليف واستهلاك الطاقة، وتعزيز جوانب الاستدامة. وتستعد الشركة اليوم لتمويل هذه الحلول بالكامل وإطلاقها على نطاقٍ واسع، بما يدعم جهود تحقيق الحياد الكربوني في مختلف أنحاء العالم، بما فيها رؤية دولة الإمارات 2050 ورؤية المملكة العربية السعودية 2060. وتعليقاً على هذا الموضوع، قال سانجيف بهاتيا، الرئيس التنفيذي لشركة نيتيكس جلوبال: "يمرّ العالم اليوم في أزمة طاقة، مما دفع صنّاع القرار للتركيز أكثر على المباني، نظراً لأنها مصدر كبير للانبعاثات الكربونية وتسجل مستويات مرتفعة من استهلاك الطاقة. وأثبتت أبحاثنا على مدى سنواتٍ عديدة أهمية حلول الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء في حساب استهلاك الطاقة في المباني وضمان تخفيضه وتعزيز كفاءته. لذا يسرّنا اليوم تمويل التقنيات والحلول اللازمة لتحسين استهلاك الطاقة وتعزيز جوانب الاستدامة في المباني، ما يدعم سعي الدول في جميع أنحاء العالم إلى تحقيق الحيادية الكربونية. وتعتمد حلول نيتيكس الرائدة والمتخصصة في عملها على مبادئ الذكاء الاصطناعي وتعلّم الآلة وإنترنت الأشياء". وتعتزم الشركة إقامة فعالية الحركة الذكية لإطلاق نموذج تمويل الاستدامة يوم 23 سبتمبر 2022 في برج خليفة الشهير. ومن المتوقع أن تشهد الفعالية حضور روّاد القطاع والجهات المعنية من القطاعين الحكومي والخاص، حيث تتيح للحضور إمكانية المشاركة المباشرة أو عن طريق الإنترنت. وتركز كلمات المتحدثين الرئيسية على أهمية حلول نيتيكس المدعومة بالذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء في مواجهة أزمة الطاقة العالمية من خلال تحديث أنظمة إدارة المباني وتحسين كفاءتها. وتشمل قائمة المتحدثين سانجيف بهاتيا، الرئيس التنفيذي لشركة نيتيكس جلوبال؛ وداستين ستانلي، المدير والرئيس التنفيذي للشؤون التقنية في نيتيكس؛ وروجر وودوارد، استشاري التخطيط الاستراتيجي في نيتيكس؛ وبول برايس، مدير تطوير الأعمال في تريديوم؛ وجيل ليفي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة جينيسيس. وأضاف سانجيف بهاتيا: "يسرّنا التعاون مع جينيسيس، إحدى أكبر صناديق التمويل في مجالي الطاقة والأتمتة في أوروبا، والذي يمثل مثالاً يحتذى في علاقات التعاون بين القطاعات المختلفة لتحقيق الأهداف الطموحة في الاستدامة والحوكمة الاجتماعية البيئية. ويتيح نموذج تمويل الاستدامة من نيتيكس للجهات المعنية بقطاع العقارات في المنطقة فرصةً مميزة لتعزيز الاستدامة وكفاءة استهلاك الطاقة عالمياً، من خلال استثمار حلول الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء". وتشتهر نيتيكس، التي تتخذ من هولندا مقراً لها، بإطلاق المبادرات المؤثرة على نطاقٍ واسع في منطقة الشرق الأوسط، حيث أطلقت في السابق، على سبيل المثال، برنامج الشركاء نيتيكس نوفوس لإيجاد منظومة ديناميكية من مزوديّ الخدمات وإعادة تأهيل المباني القديمة وتطويرها. ويستفيد من حلول الشركة عددٌ كبير من العملاء في مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك 18 مجتمعاً تابعاً لمجموعة إعمار، و30 برجاً تابعاً لداماك، و77 مبنى لشركة اتصالات، ومشروع أبراج مزايا، إضافةً إلى 14 موقعاً تابعاً لمركز لوسيل للقيادة والتحكم، وفنادق أكور، وجميع الفروع التابعة لأحد البنوك المرموقة في دولة الإمارات وما إلى ذلك. لمزيد من التفاصيل حول فعالية الحركة الذكية، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني https://www.netixglobal.com/burj-khalifa-event #بياناتشركات - انتهى - لمحة حول نيتيكس: تتخذ نيتيكس كونترول من شيفول ريجك الهولندية مقراً لها إلى جانب نيتيكس جلوبال الخاصة محدودة المسؤولية، وتقود جهود التحوّل الرقمي في مجالات الأصول والمساحات وحلول القياس الذكية وإدارة الطاقة، في مجال الإصدارات الذكية من المدن والمناطق والمباني والبُنى التحتية والمرافق. وتؤدي الشركة دوراً رئيسياً في توفير حلول متكاملة ومخصصة للمباني الذكية. وتقدم نيتيكس مجموعةً واسعة ومتنوعة من المنتجات والخدمات المزودة بأحدث التقنيات، مثل الأتمتة والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وأنظمة سلامة الحياة وغيرها، كما تبتكر تقنيات متصلة بسلاسة لتطوير مختلف المدن والقطاعات والارتقاء بحياة الجميع. وتسهم أجهزة الشركة وبرمجياتها المتصلة بإرساء منظومة متطورة وسريعة وموثوقة لإدارة المساحات، بما يقلل من استهلاك الطاقة والتكاليف بنسبة 25% ويضمن التحكم بنسبة تصل إلى 80% من الطاقة المستهلكة في المبنى. وتقدم للعملاء حلولاً تكنولوجية تواكب متطلّباتهم في هذا المجال وتحقق التآزر بين الجهات المعنية لدعم آفاق التحوّل الرقمي. وتضع نيتيكس بين يدي عملائها خبرتها الكبيرة في قطاعي تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا التشغيلية، ومهارتها العالية في تصميم الحلول، لتحويل مبانيهم إلى مساحةٍ ذكية ومستدامة. وتمتلك حلول التحكم من نيتيكس كونترول هذا المستوى الرفيع من الثقة بفضل الفريق المتميز الذي يقف وراء هذا المشروع الواعد، والذي يتمتع بخبرة جماعية اكتسبها من خلال مهماته في هانيويل، وجونسون كونترولز، وسيمنز، وشنايدر، ودلتا كونترولز. ويمتد الحضور العالمي الحالي للشركة من أوروبا إلى الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والشرق الأوسط والهند وسنغافورة، فضلاً عن متابعة العديد من الفرص السانحة في أسواق أوسع نطاقاً. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://www.netixglobal.com/ لمزيد من المعلومات أو إجراء المقابلات، يرجى التواصل مع: نيها كاول يور وورد سميثز- المحتوى والعلاقات العامة 0504507068 neha@yourwordsmiths.com