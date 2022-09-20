تتيح الشركة الأمريكية للاستثمارات العقارية خيارات الاستثمار العقاري أمام المستثمرين الإماراتيين

هيوستن: أعلنت اليوم "نيتيا كابيتال"، وهي شركة أمريكية تعمل في مجال الاستثمار العقاري، عن توسّعها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة كجزء من إستراتيجيتها المتواصلة للنمو حول العالم. وتخطط شركة "نيتيا" لافتتاح مكتب في يناير 2023 لتوسيع قاعدة مستثمريها وتوفير فرص الاستثمار بشكل مباشر في العقارات الأمريكية في ظل الاقتصادات العالمية المتغيرة وتقلبات سوق الأسهم.

ويعكس توسّع شركة "نيتيا" إلى الإمارات العربية المتحدة، في أعقاب افتتاحها مؤخراً مكتباً في الهند عام 2020، زيادة الطلب العالمي على فرص الاستثمار البديلة الموثوقة في العقارات الأمريكية، وخاصة المنازل المتعددة الأسر. ويخطط فرع شركة "نيتيا" في الإمارات العربية المتحدة إلى الوصول إلى قاعدة مستثمرين أحدث، منتقاة محليًا، وتحديداً الشركات العائلية، والمؤسسات، والمستثمرين ذوي الملاءة المالية العالية.

وقال سواينيل أجاروال، الرئيس التنفيذي بشركة "نيتيا كابيتال"، في هذا السياق: "يُعدّ افتتاح أول فرع لنا في الشرق الأوسط نقطة انطلاق مثيرة في نمو شركة ’نيتيا‘. إذ يُعدّ الشرق الأوسط مركزاً مهماً للغاية لشركة ’نيتيا‘ نظراً لعمليات جمع رؤوس الأموال الناجحة التي أجريناها مؤخراً في هذه المنطقة، ولا يسعنا الانتظار لتقديم أفضل الخدمات العقارية للمؤسسات والمستثمرين ذوي الملاءة المالية العالية فيها. كما أُعرب عن امتناني للمحبة والضيافة اللتين قوبلت بهما خلال زياراتي العديدة إلى الإمارات العربية المتحدة، وإنه لشرفٌ كبيرٌ لي أن أعمل مع مجتمع الاستثمار هذا".

هذا وأبرمت قيادة شركة "نيتيا" مؤخراً صفقات استثمار خارجية ناجحة مع إحدى أكبر المجموعات المؤسسية في الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب استثمارات ذات أهمية كبيرة مع عائلات شرق-أوسطية في الماضي. ومع خطوة التوسّع هذه، ستواصل الشركة اكتساب الزخم وتلبية الطلب المتزايد من المستثمرين المحليين الذين يرغبون في استكشاف مجموعةٍ جديدةٍ من المشاريع العقارية المقاومة للركود الاقتصادي من خلال تواجدهم بشكل مُباشر في المنطقة.

وسيُعنى السيد رشيد شهال، وهو شريكٌ في منطقة الشرق الأوسط والمدير العام للموقع الجديد في الإمارات العربية المتحدة بشركة "نيتيا"، الإشراف على كافة التطويرات المحلية والإقليمية من خلال الفرع، وسيعمل مع المستثمرين من جميع المستويات (أي الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية، والشركات العائلية، والمؤسسات) لإبرام صفقات للاستثمار في العقارات الأمريكية، وسيُساعد في تنمية المكتب في الإمارات العربية المتحدة. ويتمتع السيد شهال بخبرةٍ تزيد عن 15 عاماً تولّى فيها أدواراً مختلفة في مجال التطوير العقاري وإدارة الاستثمار وأسواق رأس المال في منطقتَي أمريكا الشمالية والشرق الأوسط.

وقد قال رشيد شهال، في هذا الصدد: "لا تزال العقارات المتعددة الأسر في الولايات المتحدة استثماراً مُربحاً، إذ لا تزال الولايات المتحدة تشهد طلباً متزايداً على المساكن في ظل استمرار النمو السكاني ونقص العرض، على الرغم من التحولات الاقتصادية العالمية. نحن نريد أن نجلب هذه الفرص الاستثمارية مباشرة إلى مجتمع الاستثمار الإماراتي". وأضاف: "سيوفّر توسّعنا إلى دولة الإمارات للمستثمرين المحليين تمثيلاً إقليمياً ميدانياً ويمكن أن يساعدهم على الاستفادة من الفرص العقارية الاستثنائية من دون التعرض لمخاطر كبيرة. في ظل كل ما تعانيه الاقتصادات الوطنية من تضخم وانعدام لليقين، لا تزال العقارات وسيلة تحوط قوية ومكاناً جذاباَ للغاية لتضع أموالك فيه".

هذا وشهدت شركة "نيتيا كابيتال" منذ عام 2020 نمواً تاريخياً، وأبرمت شراكات مع مؤسسات كبيرة في جميع أنحاء أمريكا الشمالية، واستكشفت العديد من حافظات الإسكان الجديدة الناجحة للطلاب، وافتتحت مكتباً في الهند، وزادت إجمالي أصولها الخاضعة للإدارة. كما تشرف الشركة حالياً على أصول تفوق قيمتها 3 مليارات دولار أمريكي. وبشكل عام، نجحت الشركة في الخروج من أكثر من 2.5 مليار دولار من الأصول مع زيادة قدرها 25 في المائة من إجمالي العائدات المحققة لمستثمريها منذ إطلاق الشركة في عام 2013.

ويمثّل توسّع الشركة الأخير في منطقة الإمارات العربية المتحدة تنوعاً كبيراً في نموها عبر المياه الوطنية، ما يسمح للمستثمرين المحليين باغتنام الفرص العقارية المربحة بعوائد آمنة ومستقرة.

تجدر الإشارة إلى أنّ منصة الاستثمار الخاصة بشركة "نيتيا كابيتال" عبر شبكة الإنترنت متاحة حالياً لجميع الأطراف المهتمة. للمزيد من المعلومات، يُرجى الاتصال بقسم العلاقات العامة على البريد الالكتروني التالي: pr@nityacapital.com والاتصال بالسيد رشيد شهال على البريد الالكتروني: rchahal@nityacapital.com. وللمزيد من المعلومات حول فرص الاستثمار الحالية، يرجى زيارة الموقع الالكتروني التالي: https://nityacapital.com/invest/.

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لمحة عن "نيتيا كابيتال"

تُعدّ "نيتيا كابيتال" شركة استثمار عقاري وطنية مملوكة للقطاع الخاص وتتخذ من هيوستن بولاية تكساس مقراً رئيساً لها. بصفتها مشغلاً ومستثمراً فعالاً، تتبع شركة "نيتيا كابيتال" نهجاً منضبطاً عبر جميع السبل قبل الاستحواذ وبعده. يعمل فريقنا من المتخصصين المتفانين بشكل شامل لمراقبة مؤشرات الأداء الرئيسة وتحسين أداء الأصول، والمشاركة في أبحاث السوق المعمقة وتحليل البيانات. بالإضافة إلى ذلك، نقدم عملية التحقق الواجب المعمق ونموذجاً شاملاً وعملياً لإدارة الأصول، ونصبّ أقصى قدر من الاهتمام على التفاصيل في جميع المراحل. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الالكتروني التالي: www.nityacapital.com.

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جاي برينكلي

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