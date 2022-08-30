عمان - بحضور رئيس ومؤسس المجموعة الدكتور طلال أبوغزاله، وقعت شركة نومايت لحلول التحول الرقمي اتفاقية شراكة استراتيجية مع مجموعة "طلال أبوغزاله العالمية"، وذلك لتعزيز نشر الحلول الرقمية في المملكة.

وجاءت هذه الخطوة في ظل الرؤية المشتركة للجانبين لتمكين الشركات والمؤسسات من تحقيق رؤية التحول الرقمي التي تنسجم مع الاتجاهات العالمية والرؤية الوطنية والعبور بأمان نحو الرقمنة والأتمتة.

وقع الاتفاقية عن المجموعة المدير التنفيذي للتحول الرقمي الأستاذ طارق شهوان، فيما وقعها عن شركة نومايت لحلول التحول الرقمي مدير عام تطوير الأعمال إيهاب قنيبي.

وحول هذا التعاون، أعرب الدكتور طلال أبوغزاله عن اعتزازه بهذه الشراكة قائلاً: " نسعى في المجموعة إلى تمكين الشركات والمؤسسات في مجال التحول الرقمي من خلال إبرام شراكات استراتيجية تسهم في تحقيق هذا الهدف، ومع هذا الهدف تتوافق شراكتنا مع نومايت التي تعد واحدة من أبرز الشركات في هذا المجال في الإقليم".

من جهته شدد مدير الدائرة التجارية وعلاقات العملاء في شركة نومايت لحلول التحول الرقمي إيهاب قنيبي على أهمية هذه الشراكة قائلاً: "نؤمن بأن الجهود تضافر المشتركة يسهم في نشر الحلول الرقمية لتمكين الشركات من التوافق مع الاتجاهات العالمية في مجال التحول الرقمي وبالتالي استباق احتياجات العملاء وتوظيف التكنولوجيا بأفضل طريقة".

وبحسب الاتفاقية سيتعاون الجانبان في مجالات التحول الرقمي لخدمة المؤسسات المحلية والعربية والإقليمية، وخاصة في التدريب في الذكاء الاصطناعي وأتمتة العمليات الروبوتية، وتنفيذها.

يشار إلى أن "طلال أبوغزاله العالمية" هي المجموعة العالمية للخدمات المهنية والتعليم والمنتجات التقنية، تعمل في أكثر من 100 مكتب حول العالم، ومن ضمن أعضائها "طلال أبوغزاله للتحول الرقمي"، التي تقدم حلول تحول رقمي وخدمات استشارية منذ أكثر من خمسة عقود من الخبرة في تقديم الخدمات والحلول الاحترافية في مختلف دول العالم.

وتسهم شركة نومايت في مجال الحلول الرقمية في الإقليم منذ تأسيسها عام 2008 حيث لا تدخر جهداً للمساهمة في تطور هذا القطاع كما حازت الشركة مؤخراً على جائزة "مزود حلول استشارات التحول الرقمي الأكثر ابتكاراً" في إقليم الشرق الأوسط المقدمة من جوائز الإمارات العربية المتحدة للأعمال.

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