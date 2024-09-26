أبوظبي: أعلنت نوفين، الشركة العالمية لإدارة الأصول التي تدير أصولاً بقيمة 1.2 تريليون دولار أمريكي، عن تعزيز حضورها في منطقة الشرق الأوسط من خلال تعيين فادي خوري كمدير عام ورئيس لمنطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى انضمامها إلى سوق أبوظبي العالمي وافتتاح مكتب جديد في المنطقة.

قبل انضمامه إلى نوفين، شغل فادي خوري منصباً في شركة "كولومبيا ثريدنيدل" ويمتلك خبرة تتجاوز 20 عاماً في تعزيز النمو وبناء علاقات طويلة الأمد مع العملاء في الأسواق العالمية. في دوره الجديد، سيقود خوري جهود نوفين لتنمية أعمالها وتعزيز علاقاتها مع العملاء في جميع أنحاء المنطقة. ويأتي تعيينه كجزء من سلسلة تعيينات رئيسية قامت بها الشركة ضمن استراتيجيتها لتعزيز نموها الإقليمي.

سينضم خوري إلى وائل بيازيد، الذي يعمل في نوفين منذ عام 2022، لتقديم المشورة والمساهمة في قيادة نمو الشركة في منطقة الشرق الأوسط. كما سيتعاون خوري مع ماثيو هامبر، نائب رئيس نوفين لمنطقة الشرق الأوسط، الذي انتقل من لندن في وقت سابق من هذا العام للتركيز على تطوير وتنمية أعمال الشركة في المنطقة.

في إطار تعزيز حضورها في المنطقة، انضمت نوفين إلى سوق أبوظبي العالمي، الذي يوفر بيئة تنظيمية قوية ويعكس التزاماً راسخاً بمبادئ الابتكار المالي. من خلال تسجيلها في هذا المركز، تسعى الشركة إلى تحسين خدماتها المقدمة للعملاء والمساهمة في تطوير المنظومة المالية المحلية في المنطقة.

وبهذه المناسبة، قال ويليام هوفمان، الرئيس التنفيذي لشركة نوفين:"تعكس جهود نوفين للتوسع التزامها القوي بتقديم حلول مبتكرة تلبي احتياجات العملاء والمستثمرين في الشرق الأوسط والعالم. وقد شهدت منطقة الشرق الأوسط استثمارات كبيرة في مجالات البنية التحتية، الطاقة المتجددة، وتكنولوجيا العقارات. ومن خلال علاقاتنا الوثيقة مع المستثمرين، ندرك أن ابتكاراتنا الرائدة تتماشى مع متطلبات العملاء في هذه المنطقة. يشكل هذا التوسع خطوة مهمة ضمن استراتيجيتنا للنمو العالمي، ويعد محطة بارزة في جهودنا لترسيخ مكانتنا كشركة رائدة في إدارة الأصول ضمن الأسواق المالية الرئيسية حول العالم."

من جانبه، قال مايك بيري، رئيس مجموعة العملاء العالمية في نوفين:"تعيين فادي خوري كمدير عام ورئيس لمنطقة الشرق الأوسط يعزز خبراتنا بشكل كبير، حيث سيوظف فهمه العميق للسوق في توسيع حضورنا العالمي وتقديم مجموعة شاملة من الحلول الاستثمارية المصممة خصيصاً لتلبية احتياجات جميع المستثمرين.".

وأضاف بيري: "يأتي انضمامنا إلى سوق أبوظبي العالمي استجابةً للاهتمام المتزايد من جانب المؤسسات والمستثمرين في الشرق الأوسط بالخدمات والحلول التي تقدمها نوفين. ويواصل المستثمرون الاستفادة من خبراتنا المتنوعة عبر مجموعة واسعة من الأسواق الخاصة والعامة مع التركيز بشكل خاص على رأس المال الخاص والأصول العقارية والدخل الثابت. ونتطلع إلى تلبية احتياجات المستثمرين الذين يشاركوننا نفس الرؤية في هذه السوق سريعة النمو، حيث سيستفيدون من خبراتنا الاستثمارية التي تمتد لما يقارب 125 عاماً."

تجدر الإشارة إلى أن نوفين تقدم خدماتها لما يقارب 400 عميل مؤسسي في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، بما في ذلك صناديق التقاعد، وشركات التأمين، وصناديق الثروة السيادية، والبنوك والمكاتب العائلية. وبالإضافة إلى ذلك، تقدم الشركة مجموعة واسعة من الحلول الاستثمارية عبر الأسواق العامة والاستراتيجيات البديلة للعملاء في أنحاء العالم.

نبذة عن نوفين

تقدم نوفين، مدير الاستثمار لصندوق TIAA، مجموعة شاملة من الحلول الاستثمارية التي تركز على النتائج والمصممة خصيصاً لتأمين الأهداف المالية طويلة المدى للمستثمرين من المؤسسات والأفراد. تدير الشركة أصولاً مُدارة بقيمة 1.2 تريليون دولار كما في 30 يونيو 2024 مع عمليات تشغيلية عبر 27 دولة. علاوة على ذلك، يقدم متخصصو الاستثمار في الشركة مجموعة متنوعة من الحلول الاستثمارية.

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