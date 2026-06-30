العين، الإمارات العربية المتحدة : وقّعت شركة نوفو نورديسك، الرائدة عالمياً في مجال الرعاية الصحية وعلاجات الأمراض المزمنة كالسكري والسمنة، على مذكرة تفاهم مع مجموعة صيدلية العين، بهدف نشر الوعي حول السمنة باعتبارها مرضًا مزمنًا، وإشراك أفراد المجتمع ومزودي الرعاية الصحية في العين في التوعية والوقاية.

في إطار هذه المذكرة، تم تنظيم فعالية بعنوان "عيشها أخف في العين" في استاد هزاع بن زايد. وجمعت الفعالية نخبة من الخبراء ومزودي الرعاية الصحية والجهات المعنية بإدارة السمنة لمناقشة أبرز التحديات والحلول، مع التركيز على احتياجات مجتمع مدينة العين وتعزيز التعاون بين مختلف الأطراف المعنية.

وتعكس هذه المبادرة التزامًا مشتركًا بتعزيز الحوار العلمي حول الأمراض المزمنة، وترسيخ التعاون بين مختلف الجهات المعنية بالوقاية من السمنة وإدارتها، بما يسهم في رفع مستوى الوعي، وتطوير الممارسات العلاجية، وتحسين النتائج الصحية وجودة الحياة للأشخاص المتعايشين مع السمنة.

وتشمل مذكرة التفاهم أيضًا إطلاق برامج تثقيفية موجهة للمرضى، تهدف إلى تمكينهم من تبني نمط حياة أكثر صحة وتعزيز التزامهم بالخطة العلاجية. كما تتضمن وضع برامج واضحة لمتابعة رحلة المرضى العلاجية، وقياس أثر البرامج وتقييم النتائج.

وكجزءٍ من هذا التعاون، ستقدّم نوفو نورديسك لمجموعة صيدلية العين جهاز إن بودي (InBody) التحليلي، لاستخدامه في الفعاليات المجتمعية والبرامج الطبية، بما يوفّر للمرضى نقطة انطلاق عملية مدعومة بالبيانات لبدء رحلتهم في إدارة الوزن.

على النطاق الأوسع، ستسهم نوفو نورديسك ومجموعة صيدلية العين في ترسيخ نموذج رعاية متكامل ومستدام للمرضى في مدينة العين، وتسهيل التعاون بين أصحاب المصلحة ومقدمي الرعاية ومؤسسات الدفع، والشركاء ضمن هذا المجتمع.

وقد علّق السيد فينكات كاليان، المدير العام لشركة نوفو نورديسك لمنطقة الخليج":إن التزامنا بدعم صحة مجتمعاتنا لا يقتصر على توفير العلاج فحسب. في نوفو نورديسك، نعمل على الارتقاء بأساليب الرعاية المقدّمة للأشخاص الذين يعانون من السمنة في دولة الإمارات، من خلال شراكاتنا الفاعلة مع مركز أبوظبي للصحة العامة ووزارة الصحة ووقاية المجتمع. واليوم، نفخر بشراكتنا مع مجموعة صيدلية العين، بهدف توفير حلول علاجية متطورة تستند إلى البيانات العلمية لمجتمع العين، إلى جانب تعزيز جهود التوعية والإشراك المجتمعي."

وبدوره أضاف د. جمعة الكعبي، أستاذ في الطب ونائب عميد كلية الطب والعلوم الصحية في جامعة الإمارات العربية المتحدة، واستشاري الأمراض الباطنية والغدد الصماء: "السمنة مرضٌ مزمن ومعقد، يطال ملايين الأشخاص حول العالم، ويرتبط بالعديد من المضاعفات الصحية الخطيرة، بما في ذلك السكري من النوع الثاني، وأمراض القلب والأوعية الدموية، ومرض الكبد الدهني، وبعض أنواع السرطان. وفي دولة الإمارات، تبلغ نسبة السمنة والوزن الزائد 65% لدى البالغين. ويُعدّ ذلك تحديًا رئيسيًا في مجال الصحة العامة، ومن العوامل الأساسية التي تؤدي إلى زيادة عبء الأمراض المزمنة وضغطها على منظومة الرعاية الصحية.

وتلعب المبادرات مثل "عيشها أخف في العين" دورًا مهمًا في نشر الوعي، وتشجيع الحوار المبني على المعرفة، ومساعدة الأفراد على إدراك أن السمنة مرض مزمن يستحق رعاية مبنية على البيانات العلمية وتضع احتياجات المرضى أولًا. من خلال تعزيز الوعي وتسهيل الوصول إلى العلاج المناسب، سنستطيع تمكين المزيد من الأفراد من تحقيق أفضل النتائج الصحية والارتقاء بنمط حياتهم على المدى الطويل."

وتجمع هذه الشراكة بين خبرة نوفو نورديسك في مجال إدارة السمنة وحضور مجموعة صيدلية العين القوي، مما يتيح لسكان مدينة العين الفرصة لاتباع نمط حياة أكثر صحة، من خلال التوعية والمشاركة الفاعلة.

وقال د. زياد صالح، الرئيس التنفيذي لمجموعة صيدلية العين: "منذ 50 عامًا تقريبًا وصيدلية العين تثبت مكانتها كإحدى أبرز الصيدليات في دولة الإمارات، وأهم الجهات الداعمة للابتكار في مجال الرعاية للأشخاص المتعايشين مع السمنة. يسعدنا أن نتعاون مجددًا مع نوفو نورديسك لإطلاق حملة "عيشها أخف في العين"، والتي ستسمح لنا بمواصلة الجهود التوعوية لمجتمعنا وتسهيل الوصول إلى الرعاية الصحية، إلى جانب دعم الأفراد في تحقيق أهدافهم الصحية وإدارة وزنهم بفاعلية."

ومع استمرار دولة الإمارات في تطوير منظومتها الصحية، تواصل نوفو نورديسك ومجموعة صيدلية العين بناء مستقبل تسهل فيه مناقشة السمنة وإدارة الوزن، بحيث يمكن لأفراد المجتمع اتخاذ خطوات فاعلة لتحقيق أفضل النتائج الصحية.

هذه الشراكة قائمة بدعم من نوفو نورديسك. جميع القرارات الصحية التي يتخذها صيادلة ومختصو الرعاية الصحية في مجموعة صيدلية العين مستقلة، وتستند إلى التقييم المهني واحتياجات كل مريض بشكل فردي.

نبذة عن شركة نوفو نورديسك

تُعد نوفو نورديسك شركة رائدة عالميًا في مجال الرعاية الصحية، تأسست عام 1923 ويقع مقرها الرئيسي في الدنمارك. وتتمثل رسالتها في إحداث تغيير حقيقي للقضاء على الأمراض المزمنة الخطيرة، مستندةً في ذلك إلى إرثها العريق في مجال السكري. تسعى الشركة لتحقيق هذا الهدف من خلال ريادتها في الابتكارات العلمية، وتوسيع نطاق الوصول إلى أدويتها، إلى جانب العمل على الوقاية من الأمراض، والتوصل في نهاية المطاف إلى علاج شافٍ لها. توظف نوفو نورديسك ما يقرب من 78,400 موظف في 80 دولة، وتُسوّق منتجاتها في نحو 170 دولة حول العالم. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: novonordisk.com أو متابعة صفحات الشركة على فيسبوك، إنستغرام، إكس، لينكدإن ويوتيوب.

حول مجموعة صيدلية العين

تأسست صيدلية العين عام 1976، وتفخر بكونها واحدة من أبرز سلاسل الصيدليات الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تخدم المجتمع منذ خمسة عقود. وبفضل شبكة قوية من مرافق الرعاية الصحية والتجزئة المنتشرة في مختلف أنحاء الدولة، تواصل المجموعة نموها وتحقيق إنجازات مهمة في قطاعي الصيدلة والتجزئة الصحية.

وتلتزم مجموعة صيدلية العين بتقديم رعاية موثوقة وخدمة عالية الجودة وحلول رعاية صحية تركز على احتياجات العملاء، مع الحفاظ على وعدها: نخدم المستقبل ونوثق الماضي.

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