"نوفاما برايفت" هي الذراع المتخصص بالخدمات المصرفية ضمن مجموعة "نوفاما"، (المدعومة من قبل صندوق الأسهم الخاصة العالمي؛ بي ايه جي) – وهي شركة هندية مُدرجة ورائدة في مجال إدارة الثروات برأسمال سوقي يصل إلى أكثر من 2.5 مليار دولار أمريكي (اعتباراً من إغلاق الأسواق الهندية بتاريخ 5 أغسطس 2024)*

مع 15 عاماً من الخبرة، يضم عملاء "نوفاما برايفت"، أشخاص من ذوي الملاءة المالية العالية ومكاتب عائلية ورجال أعمال ومدراء تنفيذيين ومستثمرين محترفين.

"نوفاما برايفت" هي شركة هندية متخصصة ذات سجل حافل وقدرة على تقديم الاستشارات العالمية بهدف العمل في الداخل والخارج.

دبي: أعلنت "نوفاما برايفت" وهي الذراع المتخصص بالخدمات المصرفية ضمن مجموعة "نوفاما"- إحدى أكبر شركات إدارة الثروات المُدرجة والمدعومة مؤسساتياً في الهند، عن إطلاق عملياتها لتقديم خدماتها في منطقة الشرق الأوسط من خلال مكتبها في مركز دبي المالي العالمي.

ومع امتلاكها ترخيص "سي" من الفئة الثالثة، تعتبر "نوفاما برايفت" أحد البنوك الهندية الخاصة القليلة المخولة بتقديم الاستشارات وتوزيع منتجات استثمارية. إضافة لذلك، تتم خدمة العملاء العالميين من أصحاب الثروات الخاصة وذوي الملاءة المالية العالية من قبل مصارف أو مديري أصول خارجية محليين في المنطقة ممن لديهم وصول محدود للمشاركة في فرص السوق الهندية العامة والخاصة والتي تطورت على مدى السنوات القليلة الماضية.

تتيح هذه الخطوة للجالية الهندية المقيمة في الخارج والعملاء في جميع أنحاء العالم فرصة الوصول لواحدة من أسرع الأسواق نمواً على مستوى العالم من خلال "نوفاما"، وفي الوقت نفسه ستسمح هذه الخطوة لـ "نوفاما برايفت" بتلبية الاحتياجات المتزايدة لعملائها من الجالية الهندية ممن يتطلعون إلى تنويع استثماراتهم الحالية، خارج الهند.

وتعليقاً على الإعلان، قال ألوك سايجال، رئيس ومدير "نوفاما برايفت": "توجد فئة طموحة متنامية من المستثمرين العالميين الذين يتطلعون للمشاركة ضمن مسيرة النمو في الهند. وتمثل الجالية الهندية المقيمة في الخارج، والذين يشكلون جزءاً من مجموعة المستثمرين هذه، والمقدر عددهم بحوالي ربع الوافدين في إمارة دبي. حيث أن أعداد الأشخاص من ذوي الملاءة المالية العالية في تزايد مستمر. إننا على دراية عالية باحتياجات وطريقة التفكير الهندية ونحسن التعامل مع احتياجاتهم لحلول إدارة ثروات شاملة ومصممة خصيصاً لهذه الاعتبارات. لذا نود أن نكون الشريك الأفضل لتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم المصرفية الخاصة من أجل تقديم حلول متكاملة داخل وخارج الدولة."

من جانبه أضاف فيفيك شارما، مدير "نوفاما برايفت" في الخارج: "نشعر أنه مع ازدياد العائلات الهندية من ذوي الملاءة المالية العالية، فإن احتياجاتهم باتت عالمية ونود أن نلعب دوراً أساسياً في تلبية الاحتياجات المحلية والعالمية لهذه العائلات من خلال ذراعنا في مركز دبي المالي العالمي إلى جانب نشاطنا الراسخ في الهند."

وكانت "نوفاما برايفت" قد عينت فيشواجيت باتيل بمنصب الرئيس التنفيذي الأول لشركة "نوفاما برايفت" في مركز دبي المالي العالمي. وبخبرته الواسعة التي تزيد عن 20 عاماً في مجال الخدمات المصرفية وإدارة الثروات والقيادة، سيضيف باتيل خبرة قيّمة للفريق الذي تتسم جهوده بالديناميكية العالية.

وقال سلمان جعفري، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في سلطة مركز دبي المالي العالمي: "نهنئ شركة نوفاما على افتتاح مكتبها في مركز دبي المالي العالمي ونشكرهم على اختيارنا لنكون مقرهم في المنطقة. إذ يقدم مركز دبي المالي العالمي فرصاً واسعة لعملائنا ضمن قطاع إدارة الثروات والأصول نظراً لكون دبي تتمتع بأعلى تركيز للثروات مقارنة بباقي المدن في منطقة الشرق الأوسط، كما أن الإمارة تضم عدداً كبيراً من الجالية الهندية، وهم على معرفة بشركة نوفاما وهو ما يُعد ميزة لصالح نوفاما. نتطلع للعمل مع نوفاما ليتمكنوا من تحقيق تطلعاتهم لمزيد من النمو انطلاقاً من المركز المالي العالمي الرائد في المنطقة.

حول مجموعة نوفاما

لقد بنت شركة نوفاما على مدى 25 سنة أساساً متيناً قوامه الثقة والسمعة الطيبة في السوق الهندي. وكواحدة من شركات إدارة الثروات المتكاملة في الهند، تشرف نوفاما على أصول عملاء تزيد قيمتها على 46 مليار دولار أمريكي وتقدم خدماتها لمجموعة متنوعة من العملاء تضم ما يقارب 1.2 مليون من الأثرياء وأصحاب الثروات العالية وحوالي 3,900 من العائلات الأكثر ازدهاراً في الهند في الربع الأول من السنة المالية 25. كما تقدم نوفاما حلول إدارة الثروات التي تغطي الاستشارات الاستثمارية والتخطيط العقاري وإدارة الاستثمار وخدمات الإقراض والوساطة للأفراد والمؤسسات والمدراء التنفيذيين والمستثمرين المحترفين ومكاتب العائلة. كما تقدم مجموعة واسعة من منتجات إدارة الأصول البديلة وهي من الجهات الفاعلة الرائدة في أسواق رأس المال.

نبذة عن مركز دبي المالي العالمي

يعتبر مركز دبي المالي العالمي أحد أبرز المراكز المالية على مستوى العالم والمركز المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، التي تضم 77بلداً بتعداد سكاني يبلغ 3,7 مليار نسمة تقريباً، وناتج محلي إجمالي تقديري يبلغ 10,5 تريليون دولار أمريكي.

ويمتلك مركز دبي المالي العالمي سجلاً حافلاً بالإنجازات يمتدّ على مدى 20 عاماً على صعيد تعزيز حركة التجارة والتدفقات الاستثمارية عبر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وهو يشكّل جسراً يربط أسواق المنطقة المتسارعة النمو باقتصادات آسيا وأوروبا والأميركتين عبر دبي.

ويوفّر المركز بيئة عمل مثالية ومتكاملة تجمع بين هيئة تنظيمية عالمية ومستقلة ونظام قضائي فعّال يستند إلى مبادئ القانون العام الإنجليزي، بالإضافة إلى مجتمع أعمال نابض بالحيوية، يفوق تعداد القوى العاملة فيه 43.800 مهني لدى أكثر من 6,150 شركة نشطة ومسجّلة، ما يجعله المجتمع الأكبر والأكثر تنوعاً من الكفاءات البشرية المتميّزة في المنطقة.

وتتمثّل رؤية المركز في ريادة مستقبل القطاع المالي عبر التقنيات المتطورة وتعزيز الابتكار وبناء الشراكات، وهو اليوم مركز عالمي مستقبلي رائد للقطاع المالي والابتكار، ويوفر البيئة الأكثر شمولية لقطاع التكنولوجيا المالية ورأس المال الجريء على مستوى المنطقة، ويشمل ذلك توفير حلول ترخيص فعّالة ومنظومة تشريعية هادفة وبرامج مسرعات الابتكار وخدمات تمويل الشركات الناشئة في مرحلة النمو.

ويوفّر مركز دبي المالي العالمي مجموعة متنوعة من خيارات التجزئة والمطاعم العالمية، وغير ذلك من المعارض الفنية والشقق السكنية والفنادق الفاخرة والمساحات العامة. ويواصل المركز مكانته الريادية كأحد أبرز وجهات الأعمال والحياة العصرية في دبي.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني difc.ae، أو متابعتنا على تويتر ولينكدان @DIFC.

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