

• المؤسسة العلمية للقلب والشرايين (CVREP): 46% من حالات الوفاة في مصر ناجمة عن أمراض القلب التي يمكن خفض معدلات الإصابة بها من خلال الحفاظ على مستويات الكوليسترول في الدم

• معامل ألفا: نستهدف من خلال هذه الشراكة تقديم خدمات توعية و تثقيقية شاملة لمئات الآلاف من مرضى تصلب شرايين القلب (ASCVD)

• نوفارتس: نسعى لتحقيق رؤية لعالم خالي من مرض تصلب شرايين القلب (ASCVD)، لكي يتمكن المرضى من الاستمتاع بحياة صحية لفترات أطول



القاهرة- في إطار تعاون مشترك يهدف إلى تطوير أدوات مبتكرة لتعزيز رحلة مرضى تصلب شرايين القلب (ASCVD) ، أعلنت شركة نوفارتس فارما ش.م.م (نوفارتس مصر) ومعامل ألفا عن إطلاق شراكة جديدة تأتي في إطار مبادرة صحية شاملة لصحة القلب أطلقتها نوفارتس تحت شعار "افتح لقلبك حياة". تسعي هذه االأتفاقية الي تمكين مرضى تصلب شرايين القلب (ASCVD) من خفض مستويات الكوليسترول الضار(LDL-C) وزيادة وعي المرضي بالمخاطرالمرتبطة بارتفاع مستوياته في الدم، الي جانب تشجيع الإدارة السليمة للمرض باستخدام أدوات متابعة مخصصة. يذكر أن التعاون بين نوفارتس ومعامل ألفا يستهدف تطويروسائل مبتكرة وموجهة لتثقيف وتوعية مرضى تصلب شرايين القلب (ASCVD) وتقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية لهم.



وتشير أرقام وإحصائيات منظمة الصحة العالمية (WHO) إلى أن أمراض القلب هي السبب الرئيسي للوفاة في العالم، حيث توفي ما يقدر بنحو 17.9 مليون شخص بسبب الأمراض القلبية في عام 2016 ، وهو ما يمثل 31 ٪ من جميع الوفيات العالمية ، ومن هذه الوفيات ، 85 ٪ بسبب النوبات القلبية والسكتة الدماغية. ومع ذلك، يمكن تفادي 80 %من هذه الوفيات إذا تم التحكم في مسبباتها بشكل صحيح، عن طريق خفض مستويات الكوليسترول الضار في الدم LDL-C لتصل أقل من 55 ملجم/ديسيلتر.



وقال الأستاذ الدكتور/محمد صبحي، أستاذ أمراض القلب بجامعة الإسكندرية ورئيس المؤسسة العلمية للقلب والشرايين CVREP: "تتسبب الأزمات القلبية في حوالي 46% من حالات الوفاة في مصر3 ويعاني ما يقرب من 37% من المصريين من ارتفاع مستوى الدهون في الدم. ومن المقلق أن 40% فقط من مرضى ارتفاع كوليسترول الدم يلتزمون ببرامجهم العلاجية خلال العام الأول. إنّ جمعية (CVREP) تلتزم بدعم مرضى تصلب الشرايين بعدة طرق؛ يتمثل أحدها في الحملة الحالية للتوعية بأمراض تصلب شرايين القلب ِ ASCVDتحت شعار " اوصل ل55" والتي نعمل من خلالها على تشجيع مرضى تصلب شرايين القلب ASCVD لإجراء فحوصات مستوى الكوليسترول في الدم بصورة منتظمة".



وأضاف أحمد شرابية، رئيس وحدة أمراض القلب في نوفارتس مصر: "يسعدنا اليوم الإعلان عن شراكتنا مع معامل ألفا لتعزيز جهودنا في تخفيف الأعباء التي تفرضها أمراض تصلب شرايين القلب ASCVD. وفي هذا الإطار، تتمتع نوفارتس بخبرة تمتد لأكثر من 30 عامًا في علاج أمراض القلب، ولهذا نسعى لتحقيق رؤية طموحة لعالم خالي من تلك الأمراض بما يتيح للمرضى الاستمتاع بحياة صحية لفترات أطول. إنّ المبادرة التي نطلقها اليوم هي جزء من حملتنا الأوسع "افتح لقلبك حياة" والتي نسعى من خلالها لتحويل رؤيتنا إلى حقيقة واقعة، عن طريق ابتكار مناهج وبروتوكولات وأساليب جديدة لمعالجة العوامل الرئيسية المؤدية للإصابة بأمراض تصلب شرايين القلب ASCVD والمساعدة في تغيير سلوكيات المرضى بما يتيح صحة أفضل لقلوب المصريين."



وعلق د. أسماعيل بدران، المدير العام لمجموعة ألفا الطبية: "تمثل شراكتنا مع نوفارتس خطوة هامة لتعزيز التزامنا ودعم جهودنا الرامية لتحسين جودة حياة مرضى تصلب شرايين القلب من خلال التركيز على الكشف المبكر عن المرض، والتأكد من فهم المرضى لأهمية خفض الكوليسترول الضار LDL-C والمحافظة على ذلك.



يتم تنفيذ الحملة على مدار 2023 و2024 بين نوفارتس ومعامل ألفا.



تمثل حركة "افتح لقلبك حياة" مبادرة تم تصميمها بالشراكة مع مجموعة من الشركاء بدعم من نوفارتس، لجمع المرضى وأحبائهم والمتخصصين في تقديم خدمات الرعاية الصحية، والنظم الصحية في مهمة مشتركة تتمثل في "إزالة الحواجز" التي تؤثر على صحة القلب.

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