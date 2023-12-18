دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "نوفارتس" العالمية للأدوية المتخصصة والمبتكرة، عن حصول مقراتها بدولتي الإمارات العربية المتحدة والكويت على شهادة "أفضل أماكن للعمل"، وفقًا لتصنيف مؤسسة «غريت بليس تو وورك®» الرائدة عالميًا في مجال الأبحاث والتدريب والاستشارات، وذلك بناءً على مجموعة من المعايير عالية المستوى، والمخصصة لتقييم أفضل بيئات العمل، فضلًا عن حزمة من التحليلات المفصلة والمتكاملة أجرتها «غريت بليس تو وورك®»، مدعومة باستطلاعات رأي موظفي "نوفارتس" حول تجاربهم الشخصية مع بيئة العمل بالشركة، وذلك لضمان الحصول على نتائج موثوقة وشاملة.

من جانبه، أعرب محمد عز الدين، المدير الاقليمي لمنطقة الخليج لشركة نوفارتس، عن سعادته بفوز الشركة بهذا التصنيف قائلًا: "نحن فخورون بما حققناه وبهذا التقييم المتميز، الذي يعكس التزامنا ببذل الجهود الحثيثة لخلق وتعزيز بيئة عمل صحية ومتكاملة تدعم كافة العاملين، وينعكس أثرها الإيجابي على المجتمعات التي نعمل بها. وتحرص "نوفارتس" على تطوير وتمكين جميع موظفيها من خلال إرساء مبادئ التنوع والشمول، التي تعزز من روح التعاون والابتكار، تماشيًا مع رؤيتنا الاستراتيجية الرامية إلى إعادة رسم ملامح قطاع الرعاية الصحية".

وأضاف: "نتطلع نحو تحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات، مما يرسخ مكانتنا الرائدة كأفضل مكان عمل لأصحاب المواهب المتميزة في منطقة الخليج العربي".

وكشف الاستطلاع الذي أجرته منظمة «جريت بليس تو وورك» عن عدد من المؤشرات الإيجابية وفقًا لتقييم موظفي "نوفارتس"، حيث أعرب الموظفون عن رضاهم بمستوى التزام الشركة نحو توفير أعلى معاير السلامة والمصداقية، وعن توفيرها لبيئة عمل مرنة وداعمة، فضلاً عن حرصها على تقدير الامتيازات والإنجازات، بما يحفزهم على بذل قصارى جهودهم للمساهمة في دفع عجلة نمو الشركة.

وفي معرض تعليقه على هذا الإنجاز قال هاكان إربي، رئيس قسم الموارد البشرية والجوانب التنظيمية لدول مجلس التعاون الخليجي لشركة نوفارتس: " نحرص في نوفارتس على وضع موظفينا على رأس أولوياتنا، ونسعى دائمًا إلى تعزيز ثقافة الثقة وروح الابتكار فيما بينهم، لذلك نحن سعداء بهذا التقييم الإيجابي من قبل موظفينا، والذي سيشجعنا أكثر على مواصلة جهودنا الدؤوبة تجاه تحسين تجربتهم، وخلق بيئة مُريحة لهم في الشركة".

وأضاف: "نضع على عاتقنا في قسم الموارد البشرية مسؤولية توفير كافة سبل الدعم والفرص الواعدة لموظفينا بهدف إطلاق العنان لإمكاناتهم المتميزة، حيث يجسّد ذلك التزامنا التام نحو جعل نوفارتس الخليج أفضل مكان للعمل للجميع".

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نبذة عن نوفارتس:

تعمل نوفارتس للأدوية على تطوير مفهوم الطب والعلاج لتحسين جودة حياة الشعوب للتمتع بعمر أطول وصحة أوفر. وبوصفها شركة عالمية رائدة في مجال صناعة الأدوية، تستخدم نوفارتس أحدث الابتكارات العلمية والتكنولوجيا الرقمية لتصنيع علاجات قادرة على تحويل حياة الشعوب في المناطق الأشد احتياجًا للدواء. وفي إطار سعينا المتواصل لإيجاد علاجات جديدة، نحتل مكانة متقدمة بين أفضل الشركات العالمية في مجال البحث والتطوير. تصل منتجات نوفارتس إلى حوالي 800 مليون شخص على مستوى العالم، ونسعى للتوصل إلى حلول ابتكارية للتوسع في دعم حصول المرضى على أحدث العلاجات. ويعمل حوالي 109,000 ألف شخص من أكثر من 140 جنسية في شركة نوفارتس على مستوى العالم.