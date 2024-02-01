"نورديك ديجيتال بلاتفورمز" و"أوبيكس" تتعاونان لتوظيف إمكانات الذكاء الاصطناعي للارتقاء بخدمات رعاية الأمومة في الإمارات ودول الخليج

• تُسهم الشراكة الجديدة في إحداث ثورة في خدمات رعاية الأمومة في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون، استجابة للحاجة المتزايدة إلى رعاية صحية مخصصة وآمنة ومريحة.

• تقدم "نورديك ديجتال بلاتفورمز" حلولاً طبية عالية الجودة اعتماداً على التكنولوجيا المتطوّرة لتحسين ورفع مستوى رفاهية المرضى.

• تهدف "أوبيكس" من خلال أنظمة السجلات الصحية الإلكترونية الخاصة بها، إلى توظيف إمكانات تحليلات البيانات لتعزيز جودة الرعاية في المستشفيات.



أبرمت "نورديك ديجتال بلاتفورمز" Nordic Digital Platforms"؛ الشركة الرائدة في مجال ربط الابتكارات الطبيّة برفاهية المرضى؛ شراكة استراتيجيّة مع شركة "أوبيكس" المزوّد الرائد لأنظمة بيانات ما قبل الولادة، بهدف توظيف إمكانات الذكاء الاصطناعي لإحداث ثورة في خدمات رعاية الأمومة في دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام.

وتؤسس مذكرة التفاهم التي تمّ التوقيع عليها خلال فعاليات معرض ومؤتمر الصحّة العربي 2024؛ لشراكة وتحالف استراتيجي يسعى إلى إحداث تحول في خدمات رعاية الأمومة، استجابة للحاجة المتزايدة إلى رعاية صحيّة مخصّصة وآمنة ومريحة.

وفي إطار هذه الاتفاقية، سيتم تطبيق نظام "أوبيكس" لبيانات ما قبل الولادة ضمن منظومة "نورديك ديجتال بلاتفورمز"؛ والتي تعدّ مزوّداً لحلول الرعاية الصحيّة الرقميّة والشاملة، وتحظى بخبرة واسعة في مجال الإدارة الفعّالة والسلسة لبيانات الرعاية الصحيّة. وسيُسهم هذا التكامل في تعزيز خدمات التحول الرقمي التي تقدمها "نورديك ديجتال بلاتفورمز" والمصممة خصيصًا لمرافق الرعاية الصحية لتمكين مزوّدي الخدمات ذات الصلة بأدوات رقمية متقدمة، وتعزيز قدراتهم لتحسين رعاية المرضى وسلامتهم، لا سيما في مجال رعاية الأمومة.

وتُسلّط "أوبيكس" خلال مشاركتها في معرض ومؤتمر الصحة العربي 2024 الضوء على حلولها الرائدة، فيما تستفيد "نورديك ديجتال بلاتفورمز" من هذا الحدث البارز لتعزيز التزامها تجاه دول مجلس التعاون، والإعلان رسميًا عن دخولها إلى سوق دولة الإمارات من خلال الشراكة المُبرمة.

توسيع أنشطتها في سوق دولة الإمارات

وتُخطّط "نورديك ديجيتال بلاتفورمز" في أعقاب هذه الاتفاقيّة لتوسيع أنشطتها في دولة الإمارات، بما يتماشى مع رؤية الحكومة لتوظيف قدرات الذكاء الاصطناعي في قطاع الرعاية الصحية، وستساهم الشراكة الجديدة في الارتقاء بخدمات رعاية الأمومة في كل من مستشفيات القطاعين العام والخاص في دولة الإمارات العربية المتحدة، انطلاقاً من المكانة الراسخة التي تحظى بها كل من "نورديك ديجتال بلاتفورمز" و"أوبيكس" في كافة أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي.

وأكّد هاري كوبونين، الرئيس التنفيذي لشركة "نورديك ديجتال بلاتفورمز"؛ أهمية الشراكة مع "أوبيكس" ودورها في تطوير ابتكارات تكنولوجيا المعلومات في مجال الرعاية الصحية وتعزيز نمو الأعمال في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي. وقال: "نظرًا للتأثير الكبير للحلول الرقمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي على الرعاية الصحية وتحديداً خدمات الأمومة في الإمارات؛ ستُسهم الشراكة مع "أوبيكس" في توظيف معرفتهم المتخصّصة في مجال الرعاية ما قبل الولادة لتطوير وتوفير حلول رعاية صحية رقمية رائدة، والتي بدورها تعمل على تحسين جودة وسلامة الخدمات المقدمة في المرافق الصحية العامة والخاصة بشكل كبير".

إحداث تأثير إيجابي في قطاع الرعاية الصحية

بدوره، أعرب ميهير شاه، نائب الرئيس التنفيذي لشركة "أوبيكس" عن سعادته بهذا التعاون، وقال: "تُتيح لنا الشراكة مع "نورديك ديجتال بلاتفورمز" توسيع حضورنا وإحداث تأثير إيجابي في قطاع الرعاية الصحية الذي يشهد نمواً مستداماً في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي. ونتطلّع للمساهمة التي سيجلبها نظام أوبيكس لبيانات ما قبل الولادة في مجال التحول الرقمي لمستشفيات الولادة في المنطقة، وتعزيز النتائج لكل من الأمهات والأطفال والارتقاء بالرعاية داخل المستشفى إلى مستويات غير مسبوقة".

ويتميّز نظام أوبيكس لبيانات ما قبل الولادة بمجموعته الواسعة من الحلول المصممة خصيصاً لتلبية المتطلبات المتغيّرة للممارسات الحديثة في مجال رعاية الأمومة. وسيعمل دمج نظام أوبيكس المتقدم في الفترة المحيطة بالولادة في منصة الرعاية الصحية الرقمية التابعة لـ NDP بإحداث ثورة في نتائج المرضى من خلال توفير معيار جديد لإدارة البيانات السريرية والمراقبة في الوقت الفعلي، والقدرة على اتخاذ القرارات المتعلّقة بخدمات الرعاية ما قبل الولادة.

وبموجب شراكته مع جونز هوبكنز في المنطقة منذ عام 2017، تم تطبيق نظام أوبيكس لبيانات ما قبل الولادة بشكل فعال في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي في المملكة العربية السعودية، ليمثّل حلاً شاملاً للتعامل مع بيانات ما قبل الولادة، وتقديم نهج جديد ومبتكر لمزوّدي خدمات الرعاية الصحية والمرضى.

التكامل بسلاسة مع نظم المعلومات الصحيّة

ويتجاوز نظام أوبيكس مجرد ضمان تعزيز سلامة النساء أثناء المخاض والولادة، ليشمل ميزات أخرى عديدة مثل مراقبة المعلومات الدقيقة سريريًا في الوقت الفعلي وأرشفتها، وبالتالي قدرته على التكامل بسلاسة مع نظم المعلومات الصحية بالمستشفى. ومن المتوقع أن تساهم الشراكة مع "نورديك ديجتال بلاتفورمز " في توفير ثقة متزايدة بالفحوصات والتحاليل المختبرية السريريّة وضمان استدامة خدمات الرعاية، وبالتالي زيادة الكفاءة التشغيلية.

ويهدف التعاون بين "نورديك ديجتال بلاتفورمز" و"أوبيكس" إلى إحداث ثورة في مجال رعاية الأمومة من خلال تقديم أحدث الحلول الرقمية المخصّصة لرعاية المرضى وسلامتهم. وبإمكان منشآت الرعاية الصحية في دولة الإمارات ومنطقة مجلس التعاون الخليجي الاستفادة من هذه الشراكة باعتبارها فرصة لتحسين عروض خدماتها وتبني التقنيات الرقمية المتطورة في مجال الرعاية الصحية.

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