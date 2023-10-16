ازداد حجم اسطولها الإجمالي إلى 20 ناقلة

تسهم "نورث غاز" في رفع تصنيف أسطول "الصير مارين" إلى المركز الـ 20 عالمياً.

يأتي تسلم ناقلة غاز البترول العملاقة في إطار صفقة بقيمة 495 مليون درهم لإماراتي مع شركة "ايه بي جي سي دي ام سي سي"

ارتفع عدد أسطول ناقلات "الصير مارين" من 12 إلى 20 خلال الـ 12 شهراً الماضية.

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت شركة "الصير مارين"، للمعدات والتوريدات البحرية المسجلة في سوق أبوظبي المالي (ADX: ASM)، وهي شركة عالمية تعمل في العديد من القطاعات البحرية، وإحدى الشركات التابعة لـ "الشركة العالمية القابضة" (ADX: IHC)، تسلمها ثاني سفنها من ناقلات غاز البترول المسال العملاقة "نورث غاز"، بسعة إجمالية تبلغ نحو 84,326 متر مكعب.

وتمثل هذه الخطوة الاستراتيجية ثاني عملية تسليم للناقلات العملاقة في إطار الاتفاقية التي وقعتها الصير مارين مع شركة "ايه بي جي سي دي ام سي سي" المشروع المشترك بين "الصير مارين" و"جي إن إنترناشيونال" والتي بلغت قيمتها 495 مليون درهم. وأوكل مهمة بناء الناقلة العملاقة الثانية إلى الشركة الكورية الجنوبية "هيونداي للصناعات الثقيلة" والتي تم تسليمها في وقت سابق من هذا الشهر إلى شركة "ايه بي جي سي دي ام سي سي" في مدينة أولسان في جمهورية كوريا. ومن المقرر أن تبدأ "نورث غاز" العمل لصالح "بي جي إن إنترناشيونال" بموجب عقد مدته 10 سنوات.

جرت مراسم تسمية الناقلة "نورث غاز" بحضور ممثلين عن قطبي المشروع المشترك، الصير مارين و"بي جي إن إنترناشيونال"، إلى جانب شركة بناء السفن "هيونداي للصناعات الثقيلة" وجمعية التصنيف "لويد ريجستر" وشركة إدارة مشاريع البناء الجديدة "سي كويست".

وفي هذا السياق، قال جاي نيفينز، الرئيس التنفيذي لشركة الصير مارين: "يشهد قطاع الغاز البترول المُسال نمواً متزايداً ويحتل مكانة هامة في الأسواق العالمية كمصدر رئيسي للطاقة. هذا ونلتزم في الصير مارين بمواصلة توسيع اسطولنا وعملياتنا في قطاع الشحن التجاري البحري، لتلبية الطلب المتزايد للأسواق، إذ يؤكد استلام الناقلة العملاقة الثانية على صوابية خطط الشركة الاستراتيجية، ويعكس الدعم الثابت الثابت الذي تحظى به الشركة من أعضاء مجلس الإدارة والمساهمين."

تمتلك الصير مارين حالياً وتدير أسطولاً تجارياً من السفن مكوناً من 20 سفينة، تم الحصول عليها جميعاً خلال الـ 36 شهراً الماضية، وتتميز بخدماتها رفيعة المستوى، والتي تفوق تلك المقدمة من قبل منافسين إقليميين ودوليين. وتُعد نورث غاز واحدة من خمس ناقلات نفط عملاقة ستنضم إلى أسطول الشركة خلال السنوات الثلاث المقبلة، بالإضافة إلى 6 ناقلات متوسطة المدى لنقل المواد والمنتجات الكيماوية تعتزم الشركة الاستحواذ عليها خلال العام ونصف العام المقبل.

تمضي الصير مارين قدماً في توسعها الاستراتيجي وتعزيز مكانتها العالمية في قطاع النقل التجاري البحري، مدعومةً برؤية طموحة للتميز وتلبية الاحتياجات المتطورة للسوق.

#بياناتشركات

- انتهى -

نبذة عن الصير مارين:

تأسست الصير مارين في عام 2003، وهي شركة رائدة في مجال الخدمات البحرية ومدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية حيث أنها برأس مال مدفوع يبلغ المليار ويعمل بها ما يزيد عن 1200 موظف. بالنسبة لنتائجها المالية لعام 2021 الكاملة، أعلنت الشركة عن صافي ربح قدره 2.5 مليار درهم إماراتي، مدفوعاً بارتفاع كبير في الدخل من الاستثمارات وعمليات الاستحواذ لدعم استراتيجية التنويع في الصناعة البحرية التجارية وخدمات الإدارة والإنتاج. تقدم مجموعة الخدمات مختلفة، بما في ذلك الإدارة والتدريب، وبناء السفن، وبناء القوارب عالية التقنية، وتطوير الأنظمة البحرية غير المأهولة، والتصنيع.

نبذة عن الشركة العالمية القابضة

تأسست الشركة العالمية القابضة في عام 1998 كجزء من مبادرة لتنويع وتطوير قطاعات الأعمال غير النفطية في دولة الإمارات العربية المتحدة ونمت لتصبح الشركة القابضة المدرجة الأكثر قيمة في الشرق الأوسط بقيمة سوقية تبلغ 864 مليار درهم إماراتي اعتباراً من 30 يونيو 2023. تسعى الشركة إلى تنفيذ مبادرات الاستدامة والابتكار والتنويع الاقتصادي عبر ما يُعد الآن إحدى أكبر التكتلات في المنطقة. وانضمت الشركة العالمية القابضة إلى مؤشر فوتسي سوق أبوظبي 15 "فاداكس 15" والذي يضم الشركات الخمسة عشرة الأعلى سيولة في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وتتمثل أهداف الشركة العالمية القابضة في تعزيز محفظتها من خلال عمليات الاستحواذ والاستثمارات الاستراتيجية وتجميع الأعمال. وتضم الشركة أكثر من 444 شركة تابعة وأكثر من 126,000 موظفاً، وتسعى إلى توسيع أصولها وتنويعها عبر عدد متزايد من القطاعات، بما في ذلك إدارة الأصول، والرعاية الصحية، والعقارات والإنشاءات والخدمات البحرية والتجريف والخدمات المالية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والخدمات المالية، وإنتاج الأغذية، والخدمات، والمرافق والخدمات.

ومن خلال استراتيجية أساسية لتعزيز القيمة للمساهمين وتحقيق النمو، تقود الشركة العالمية القابضة التكامل التشغيلي وتعمل على تعزيز مستويات الكفاءة في التكاليف عبر جميع قطاعات أعمالها. كما تواصل تقييم فرص الاستثمار من خلال الملكية المباشرة والدخول في شراكات في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها. وفي ظل التغيرات التي يشهدها العالم ومع ظهور فرص جديدة، تركز الشركة العالمية القابضة على المرونة والابتكار وإرساء معايير جديدة في السوق لنفسها وعملائها وشركائها.

www.ihcuae.com