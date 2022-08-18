لندن: أعلنت شركة "نورث أيكر"، الشركة الرائدة في مجال تطوير المشاريع فائقة الجودة، عن استكمال مشروعها الأيقوني "ذا برودواي" الواقع في قلب منطقة ويستمنستر بلندن. ومن المقرر أن يصبح المشروع إحدى أبرز الوجهات التي توفر أسلوب حياة صحي و عصري في العاصمة الإنجليزية.

يشهد قطاع العقارات في المملكة المتحدة لاسيما في منطقة وسط لندن اهتماماً متنامياً من قبل مواطني دول منطقة الخليج، وإلى حد ما يرجع ذلك إلى انخفاض قيمة الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ مارس 2020. وقد أشارت تقارير إلى تركّز الاستثمارات العقارية لمواطني دول الشرق الأوسط في المملكة المتحدة بشكل خاص في منطقة وسط لندن*، ولفت العديد من مشتري العقارات إلى الدور الكبير الذي لعبته التدابير الاحترازية المخفّفة في المملكة المتحدة كحافز رئيسي للمشترين المحتملين.

ويعد "ذا برودواي" واحداً من أكبر وأبرز المشاريع السكنية في منطقة وسط لندن ويمتد على مساحة 1,72 فداناً. ويمثّل استكماله نقطة تحول لافتة في مسيرة "نورث أيكر" باعتبارها شركة تطوير العقارات الأبرز في وسط لندن والتي تتمتع بخبرة تزيد عن 30 عاماً ساهمت خلالها بخلق تجارب معيشية استثنائية في عدد من الوجهات الأكثر طلباً في لندن.

وكانت "شعاع كابيتال" قد استحوذت على الموقع السابق لمقر "شرطة نيو سكوتلاند يارد متروبوليتان" في عام 2016 لقاء 370 مليون جنيه إسترليني، ليغدو فيما بعد مشروع "ذا برودواي" الذي تم تنفيذه بالتعاون مع مكتب الهندسة المعمارية الرائد "سكوير آند بارتنرز" (Squire and Partners) وشركة "ملتي بلكس" (Multiplex) كمقاول رئيسي. ويوفر المشروع الذي يتألف من ستة أبراج بطراز معماري مذهل 355 ألف قدم مربع من المساحات السكنية الراقية، بما في ذلك 16 ألف قدم مربعة من مرافق الصحة والعافية وما مجموعه 258 وحدة سكنية. وإلى جانب المرافق السكنية الفاخرة، يوفر "ذا برودواي" 116 ألف قدم مربعة من المساحات المكتبية ووحدات تجزئة تصل مساحتها لـ 27 ألف قدم مربعة، ويضم المشروع أيضاً مفهوم "أورتشرد بليس" (Orchard Place) والذي يتوقع له أن يغدو مقصداً رئيسياً لأسلوب الحياة الصحي في لندن، والوجهة الجديدة في نمط الحياة المعاصرة والصحية والنشطة في قلب منطقة ويستمنستر التاريخية. وسابقاً، كان الموقع موطناً لبساتين "ويستمنستر آبي" (Westminster Abbey) الخضراء، وقد حرصت "نورث أيكر" عند تصميم هذا المفهوم ضمن مشروع "ذا برودواي" على استحضار هذه الحقبة التاريخية عبر زراعة مساحات خضراء مصممة بعناية فائقة وذلك على المستوى الأرضي من المبنى، بالإضافة إلى حديقتين وارفتين حافلتين بالمناظر الطبيعية الساحرة في الطابق الرابع، لتوفرا بذلك ملاذاً حضرياً هادئاً ومنفصلاً عن صخب المدينة.

هذا ويؤكد اكتمال مشروع "ذا برودواي" التاريخي أن شركة "نورث أيكر" ماضية قدماً في تبني توجه ورؤية استراتيجية جديدة تدعم تطلعاتها بأن تمسي شركة عالمية رائدة في مجال العقارات المستدامة وأسلوب الحياة الصحي، إذ تحرص الشركة على إطلاق مشاريع تنسجم حصراً مع أهدافها بتحقيق نتائج لافتة على أصعدة مختلفة تشمل البيئة وأسلوب الحياة الصحي والمجتمع والاقتصاد بما يعود بالنفع على الأفراد والشركات على حد سواء.

وبهذه المناسبة، قال جاسم الصديقي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "شعاع كابيتال" ورئيس مجلس إدارة شركة "نورث أيكر": "قمنا في عام 2016 بالاستحواذ على الموقع السابق لمقر ’شرطة نيو سكوتلاند يارد متروبوليتان‘، في عملية شكّلت حينها أكبر صفقة عقارية شهدتها لندن منذ إعلان خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وقد تمكنّا من الحصول على ترخيص عمليات تخطيط المشروع وفقاً للمبادئ المعمول بها من قانون الصفقات ما بين الهيئات الحكومية والمطورين، وذلك في غضون أقل من ستة أشهر، الأمر الذي يؤكد قدرة فريق ’نورث أيكر‘ على تقديم طلبات عروض متميّزة تلقى استحسان العملاء. ويعتبر استكمال ’ذا برودواي‘ وفقاً للإطار الزمني المحدد علامة فارقة في مسيرة الشركة لاسيما وأنه تمّ وفقاً لبرنامج نموذجي يُقتدى به في التشييد والإنشاء".

بدوره، قال وليد الهندي، الرئيس التنفيذي لقطاع العقارات في شركة "شعاع كابيتال" والرئيس التنفيذي لشركة "نورث أيكر": "يسرنا الإعلان عن اكتمال مشروع ’ذا برودواي‘ والذي يعتبر واحداً من أكبر المشاريع السكنية في وسط لندن، لاسيما وأن تنفيذه شكّل مهمة ضخمة لفريقنا وشركائنا، وأنا فخور للغاية بهذا الإنجاز الجديد كونه يشكل علامة فارقة في مسيرتنا. أتاح هذا المشروع الممتد على مساحة 1.72 فداناً لفريقنا مطلق الحرية في تنفيذ عمل إبداعي مع العناية البالغة بأدق التفاصيل عبر كافة جوانب المشروع. وعلاوة على ذلك، وفّر لنا ’ذا برودواي‘ فرصة مواتية لتنفيذ مشروع عصري لا يُضاهيه مثيل في قلب واحدة من أبرز المناطق التاريخية في لندن، ليعكس الفنون المعمارية البريطانية التقليدية بلمسة معاصرة".

وأضاف الهندي: "نتطلع قدماً نحو مستقبل وجهتنا هذه، لاسيما وأننا نتوقع أن يغدو ’أورتشرد بليس‘ بمثابة عاصمة للحياة الصحية المستقبلية في لندن، ليتيح لأفراد المجتمع المحلي عدداً غير محدود من الخيارات التي تضمن لهم الاستفادة من تجارب غامرة واستثنائية في قلب وجهة حيوية نابضة بالحياة تهدف في المقام الأول إلى إثراء أنماط حياة السكان والزوار. وخلال الشهور المقبلة، سنكون على موعد مع الكشف عن قائمة المستأجرين الرئيسيين لدينا، والذين سيسهمون بإنشاء وجهة استجمام وحياة صحية لا مثيل لها في لندن".

واختتم قائلاً: "مع اقتراب موعد افتتاح المشروع، فإننا متشوقون للكشف عن مزيد من الخطط المستقبلية الرامية لتمويل وتطوير وإدارة مجموعة متنوعة وفريدة من المشاريع في المملكة المتحدة ودولة الإمارات العربية المتحدة، مع التركيز بشكل رئيسي على الاستدامة وتعزيز الصحة والعافية في الأماكن التي يعيش ويعمل ويتعلم فيها الناس ويلعبون".

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