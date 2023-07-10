المشروع السكني الفاخر يمثل علامة فارقة في استراتيجية شعاع العقارية ويجسد خبرة "نورث أيكر" المميزة في تطوير المشاريع السكنية الراقية بالشراكة مع "سول للتطوير العقاري و "إلينغتون العقارية"

الطلب القوي من المشترين المحليين والدوليين يؤكد ثقتهم بسوق العقارات الفاخرة

بدء أعمال تجهيز موقع مشروع "أوشن هاوس" يؤكد سير المشروع وفق الجدول الزمني المقرر والتزام الشركة بتوفير عقارات فاخرة

الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شعاع كابيتال ش.م.ع، المنصة الرائدة لإدارة الأصول والصيرفة الاستثمارية على مستوى المنطقة (والمدرجة في سوق دبي المالي بالرمز (SHUAA)، اليوم عن تحقيق ذراعها العقارية "نورث إيكر" نجاحاً لافتاً في مشروع "أوشن هاوس" السكني الجديد في نخلة جميرا، وذلك في أعقاب تسجيله طلباً غير مسبوق.

ويجسد مشروع "أوشن هاوس"، الذي أطلقته شعاع كابيتال بالشراكة مع "إلينغتون العقارية" و"سول للتطوير العقاري"، استراتيجيتها للاستثمار العقاري وخبرة "نورث إيكر" المميزة في تطوير مشاريع سكنية راقية تلبي احتياجات السوق. ويتكون هذا المبنى السكني من 9 طوابق ويتضمن 88 وحدة سكنية من غرفتي نوم إلى 6 غرف نوم بالإضافة إلى شقق دوبلكس، ويقدم أسلوب حياة أقرب إلى أجواء المنتجعات يواكب متطلبات الحياة العصرية ويعكس أسلوب الحياة الفخم في نخلة جميرا.

ويمثل البدء بأعمال تجهيز الموقع محطة مهمة في مسار تطوير المشروع وتقدمه وفق الجدول الزمني المقرر، ويدعم ذلك التزام شعاع بتوفير عقارات فاخرة عالمية المستوى.

ويعد المسار الناجح لمشروع "أوشن هاوس" دليلاً على نجاح استراتيجية شعاع الراسخة في قطاع الاستثمار العقاري، والتي تنفذها من خلال ذراعها للتطوير العقاري "نورث إيكر". وتواصل شعاع التزامها باستكشاف مزيد من الفرص الاستثمارية في سوق العقارات، وتسعى إلى مواصلة منح المستثمرين والمساهمين قيمة أعلى بالتركيز على المشاريع عالية الجودة التي تحقق عوائد قوية.

وبهذه المناسبة، قال أوتو درير، المدير التنفيذي للتطوير في شركة "نورث إيكر": "يسرنا أن يحقق ’أوشن هاوس‘هذا الزخم الكبير على صعيدي الطلب والمبيعات. ويجسد المشروع أسلوب الحياة الراقي في نخلة جميرا، وشهد إقبالاً واسعاً من المشترين المحليين والدوليين نظراً لمواصفاته المرموقة التي تجعله واحداً من نخبة أرقى المباني السكنية في المنطقة".

من جانبه، قال فؤاد طارق خان، الرئيس التنفيذي لشركة "شعاع كابيتال": "تدعم استراتيجيتنا القوية للاستثمار العقاري التزامنا بتعزيز القيمة للمساهمين. ولهذا نواصل سعينا نحو تطوير مشاريع عالية النمو تستفيد من الإمكانات غير المستغلة في السوق وتحقق نتائج استثنائية، ونرتكز في ذلك على سجلنا الحافل بتحقيق عوائد عالية للمستثمرين".

وتعرف شركة "نورث إيكر" بأنها مطور عقاري رائد في لندن تعمل منذ أكثر من 30 عاماً في تطوير مشاريع سكنية مميزة، وهي شركة فرعية تابعة لشعاع كابيتال التي تتخذ من دبي مقراً لها. وتطور شعاع كابيتال و"نورث إيكر" حالياً مشاريع عقارية بقيمة 3.6 مليار دولار على امتداد دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة. وأعلنت "نورث إيكر" مؤخراً عن اكتمال مشروعها "ذا بروداوي"، المشروع السكني العصري متعدد الاستخدامات بقيمة تتجاوز 1.5 مليار دولار والمطل على أبهى أحياء منطقة وستمنستر وسانت جيمس بارك في لندن.

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حول شركة شعاع كابيتال ش.م.ع.

شعاع كابيتال ش.م.ع (المدرجة في سوق دبي المالي تحت الرمز: SHUAA) هي منصة رائدة لإدارة الأصول والصيرفة الاستثمارية على مستوى المنطقة. تعرف شعاع كابيتال بسجلها الحافل ومقاربتها الاستثمارية الرائدة من خلال عروضها المتميزة من المنتجات المبتكرة والعالمية التي تتمحور حول الأسواق العامة والخاصة والدين والعقارات.

تتولى وحدة إدارة الأصول لدى الشركة، إدارة الصناديق والمشاريع العقارية والمحافظ وصناديق الاستثمار في الأسهم الإقليمية وأنشطة الدخل الثابت وأسواق الائتمان. كما تقدم حلولًا استثمارية للعملاء مع التركيز على استراتيجيات الاستثمار البديل. وتوفر وحدة الخدمات المصرفية الاستثمارية خدمات استشارات تمويل الشركات، خدمات المعاملات والصفقات، الطرح الخاص، الطرح العام للأسهم، سندات الدين. كما توفر خدمات السيولة في السوق على منتجات الدخل الثابت في السوق غير الرئيسية. شعاع كابيتال هي شركة مالية استثمارية حاصلة على ترخيص من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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