بحضور سعادة هلال المري

تستثمر 75 مليون درهم إماراتي لتوسيع نطاق انتشار علامتها التجارية "أبيفيا" للألبان على المستوى الإقليمي

مصنع مجهّز بأحدث التقنيات لمضاعفة القدرة الإنتاجية لعلامة "أبيفيا" لتصل إلى 120 ألف لتر يومياً

تسخير الطاقة الشمسية لتمكين المصنع من تجنب انبعاثات كربونية تعادل ما تصدره 1,759 سيارة سنوياً

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "نوتريدور"، الشركة الرائدة المتخصصة في قطاع الأغذية والمشروبات والتابعة لمجموعة "تي جي آي"، عن افتتاح مصنعها الأول الحديث لإنتاج الألبان في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في مدينة دبي الصناعية التابعة لمجموعة تيكوم.

وبلغت قيمة الاستثمار في هذا المصنع الذي تمّ افتتاحه 75 مليون درهم إماراتي، لتلبية الطلب على منتجات الألبان عالية الجودة من "نوتريدور" تحت علامتها التجارية "أبيفيا". وتبلغ المساحة الإجمالية لمصنع الألبان الجديد 100 ألف قدم مربّع وقد تمّ إنشاؤه في غضون أقلّ من عام، علماً أنه مجهّز بأحدث التقنيات والابتكارات في مجال تصنيع الألبان لتعزيز قدرة "أبيفيا" على مواصلة توفير منتجات عالية الجودة لعملائها. ومن شأن بدء العمليات التجارية في المصنع أن يُضاعف القدرة الانتاجية لعلامة "أبيفيا" لتصل إلى 120 ألف لتر من الحليب يومياً.

وحضر حفل تدشين المصنع نخبة من المسؤولين رفيعي المستوى وكبار الشخصيات، من بينهم سعادة المهندس محمد موسى الأميري، الوكيل المساعد لقطاع التنوع الغذائي بوزارة التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ وسعادة هلال سعيد المري، مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي؛ وسعادة المهندس داوود عبد الرحمن الهاجري، المدير العام لبلدية دبي؛ وسعادة "محمد دانسانتا ريمي"، سفير جمهورية نيجيريا الاتحادية لدى الدولة؛ ومحمد علي الكمالي، المدير التنفيذي للعمليات - الصناعة وتنمية الصادرات في مؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية؛ وعبدالله بالهول، الرئيس التنفيذي لمجموعة تيكوم؛ وسعود أبو الشوارب، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم – القطاع الصناعي؛ وعبد الرحمن الحساني، مدير إدارة خدمة الصادرات التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي؛ وصالح لوتاه، رئيس مجلس إدارة مجموعة مصنعي الأغذية والمشروبات في الإمارات؛ وسنكا بيسواز، الرئيس التنفيذي لشركة نوتريدور.

وفي معرض تعليقه على إطلاق هذا المشروع، قال "محمد علي الكمالي"، المدير التنفيذي للعمليات - الصناعة وتنمية الصادرات في مؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية: "يُعدّ افتتاح مصنع "نوتريدور" دليلاً على الدعم المتواصل الذي توفره مجموعة تيكوم ومدينة دبي الصناعية في إطار التزامهما بتعزيز بيئة مواتية للمشاريع الجديدة، ممّا يسهم بشكلٍ مباشر في خطط التنويع الاقتصادي بدبي وينسجم مع أجندة دبي الاقتصادية D33. ويأتي إطلاق مصنع الألبان الحديث مؤخراً في الوقت الذي تسعى فيه دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي إلى الاستفادة من الدعم المشترك الذي توفره الجهات المعنية والشركاء للمضي قدماً لتحقيق مستهدفات الأجندة وتعزيز القدرة التنافسية لقطاع التصنيع في الإمارة، حيث تُعدّ خطوة مهمة على صعيد المبادرة والاستثمار، بما يسهم في إيجاد بيئة ترعى ريادة الأعمال وتحتضن الابتكار وتحفز التوسع الاقتصادي. ونحن ملتزمون بدعم مبادرات النمو والاستثمار المماثلة، لما لهما من دور فعال في تحيفز التقدم الاقتصادي والمساهمة في رفد النمو المستدام للإمارة".

وسيعمل المصنع الجديد على توفير منتجات الألبان ذات القيمة المضافة، بما يدعم أهداف "نوتريدور" المتمثلة في الحدّ من الاعتماد على الاستيراد وترسيخ مكانتها ضمن قطاع الأغذية والمشروبات على المستوى الإقليمي. وتتوقّع "نوتريدور" تحقيق إيرادات بقيمة 110 ملايين درهم إماراتي من تشغيل المصنع.

ومتحدثاً نيابةً عن مدينة دبي الصناعية، قال سعود أبو الشوارب، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم – القطاع الصناعي: "تزداد اليوم أكثر من أيّ وقت مضى أهمية التصنيع المحلي ضمن قطاع الأغذية والمشروبات في ظل تطور الظروف الاقتصادية والبيئية حول العالم. فتعزيز سلاسل التصنيع المحلية هو من الركائز الأساسية لضمان الأمن الغذائي ودفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق أثر إيجابي على البيئة على الصعيد العالمي".

وأضاف: "يُعدّ افتتاح مصنع "نوتريدور" الجديد بمثابة خطوة استراتيجية نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في قطاع الأغذية والمشروبات الحيوي. وسوف يسهم موقعه الاستراتيجي ضمن مدينة دبي الصناعية في مواصلة تعزيز الأمن الغذائي على الصعيدين المحلي والإقليمي، انسجاماً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051 في دولة الإمارات. كما ويؤكد المصنع من جديد الدور المحوري الذي تضطلع به مدينة دبي الصناعية في دعم والمساهمة في تحقيق الاستراتيجيات الحكومية الهادفة إلى تعزيز مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، مثل "مشروع 300 مليار" ومبادرة "اصنع في الإمارات" وأجندة دبي الاقتصادية D33. نحن حريصون على توفير منظومة صناعية متكاملة ومرنة داعمة للأعمال، بما يتيح تحقيق الاستفادة القصوى من المهارات والكفاءات المحلية وتصدير وتصدير علامة "صنع في الإمارات" إلى وجهات جديدة حول العالم".

مهارات وكفاءات محلية

تجدر الإشارة إلى أنّ شركة "نوتريدور" تملك شبكة واسعة من العمليات القائمة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث تتمتّع بقاعدة عملاء كبيرة في أكثر من 15 دولة، بما فيها دول مجلس التعاون الخليجي والأردن ولبنان وأنغولا وغامبيا وغانا والسنغال. وسوف يسهم مصنع "أبيفيا" الجديد في مدينة دبي الصناعية في توفير أكثر من 200 فرصة عمل جديدة مباشرة وغير مباشرة، بما يؤكد التزام الشركة بدعم المواهب الإماراتية وإسهامها في تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33 من خلال خطط شركة "نوتريدور" للتوسّع ودعم جهود التنويع الاقتصادي. ومن شأن ذلك أن يضمن للشركة الحصول على شهادة برنامج القيمة الوطنية المضافة (ICV) في دولة الإمارات خلال العام الجاري.

ومن جانبه، قال سنكا بيسواز، الرئيس التنفيذي لشركة "نوتريدور"، معلّقاً على افتتاح المصنع الجديد: "يُعدّ افتتاح هذا المصنع إنجازاً بارزاً بالنسبة لشركة "نوتريدور" وعلامتها التجارية "أبيفيا"، حيث سيتيح لنا ذلك تصنيع منتجاتنا محلياً وبالتالي تلبية الطلب المتزايد على منتجات الألبان عالية الجودة في المنطقة".

وأضاف: "نحرص على المساهمة في تحقيق الأهداف المرتبطة بالأمن الغذائي في دولة الإمارات. وفي ظلّ توجّه المزيد من السكان نحو المنتجات الغذائية عالية الجودة في دولة الإمارات، نفخر في شركة "نوتريدور" بإسهامنا في دعم مبادرة "اصنع في الإمارات" من خلال افتتاح مصنعنا الجديد في مدينة دبي الصناعية. ونسعى من خلال علامتنا التجارية "أبيفيا" على ضمان أعلى معايير الجودة والسلامة عند تصنيع منتجاتنا، ملتزمين دوماً بالمعايير الصارمة التي تحدّدها شركة "نوتريدور" وبلدية دبي وحكومة دولة الإمارات. وسوف نواصل سعينا لتحقيق النمو المستدام وتوسيع نطاق المنتجات التي نوفرها لعملائنا".

وانسجاماً مع الاستراتيجية الوطنية لدولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، تمّ تصميم هذا المصنع بطرق مستدامة للحدّ من النفايات بشكل كامل والاستفادة من الطاقة الشمسية لإنتاج 100 ألف كيلوواط/ساعة من الطاقة النظيفة. ولا شكّ في أنّ الموقع الاستراتيجي لهذا المصنع في مدينة دبي الصناعية، بالقرب من مطار آل مكتوم الدولي وميناء جبل علي والطرق السريعة الرئيسية في الدولة وقريباً محطة الشحن التابعة لشركة "الاتحاد للقطارات"، سوف يمكّن علامة "أبيفيا" من الوصول إلى عدد أكبر من الأسواق الجديدة. وبذلك، تسهم شركة "نوتريدور" من خلال افتتاح مصنعها الجديد في مدينة دبي الصناعية في تجنب 8,144 طناً من الانبعاثات الكربونية، أي ما يعادل تأثير إزاحة 1,759 سيارة عن السير على الطرقات أو زراعة 135,735 شجرة على مرّ عقد كامل من الزمن.

وكانت "أبيفيا" قد فازت بلقب "علامة تجارية متميّزة" من قبل لجنة مستقلّة من الخبراء والمستهلكين في دولة الإمارات في عامي 2022 و2023 تقديراً لتميّزها في الجودة، ما جعل منها إحدى العلامات التجارية الناشئة القليلة التي تنال مثل هذا التقدير. وسعياً منها للالتزام بأعلى المعايير الدولية في قطاع الأغذية والمشروبات، حصلت شركة "نوتريدور" مؤخراً على شهادة نظام سلامة الأغذية (FSSC 22000)، وهي شهادة قياسية مرموقة تمنحها المبادرة العالمية لسلامة الغذاء.

تُعدّ مدينة دبي الصناعية التي تأسّست في عام 2004 من أبرز وأكبر المجمّعات الصناعية واللوجستية على مستوى المنطقة، حيث تضمّ أكثر من 800 عميل من أبرز الشركات العالمية والإقليمية و300 مصنع دخلت حيز الإنتاج في قطاعات مختلفة. وتعدمدينة دبي الصناعية من الجهات المحلية التي تلعب دوراً محورياً في دفع عجلة نمو القطاع الصناعي في دولة الإمارات، من خلال نهج عملها الذي يمتاز بمعايير ومواصفات عالمية والقائم على تنظيم المناطق الصناعية وفقاً لمجال التخصّص، بما في ذلك الأغذية والمشروبات، ما يسهم في تعزيز فعالية سلاسل التوريد.

تُعدّ مدينة دبي الصناعية من مجمّعات الأعمال المتخصّصة التابعة لمجموعة تيكوم، والتي تشمل مدينة دبي للإنترنت ومدينة دبي للإعلام ومدينة دبي للاستديوهات ومدينة دبي للإنتاج ومجمّع دبي للعلوم ومجمّع دبي للمعرفة ومدينة دبي الأكاديمية العالمية وحي دبي للتصميم.

#بياناتشركات

- انتهى -