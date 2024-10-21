الرياض، المملكة العربية السعودية: كشفت شركة «نوتانيكس» Nutanix (المدرجة في بورصة ناسداك: NTNX) الرائدة في مجال الحوسبة السحابية الستار عن إحدى المخططات التابعة لها لتوسعة نشاطها بالمملكة العربية السعودية عبر افتتاحها للمقر الإقليمي الجديد بمدينة الرياض، ويقع المقر الجديد على طريق الملك فهد بمجمع بوابة طويق. ويعكس الافتتاح الجديد استكمال «نوتانيكس» لخططها الطموحة والتنموية المستمرة؛ اثباتا لالتزامها برحلة التحول الرقمي في المنطقة مؤكدة على تماشي خططها مع توجه رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

وبهذه المناسبة صرح المدير التنفيذي الإقليمي في مناطق: السعودية، والبحرين، وقطر لدى شركة «نوتانيكس» المهندس"طلال السيف" قائلا: "إن حدث توسعاتنا داخل المملكة عبر مقرنا الجديد بالرياض لا يعكس نمونا فحسب، بل يرمز أيضًا إلى التزامنا العميق بدعم الطموح والتطلعات الرقمية للمملكة العربية السعودية. نحن متحمسون لمواصلة رحلتنا في هذا السوق النشط، والعمل بشكل وثيق مع شركائنا وعملائنا لدفع الابتكار وتقديم قيمة استثنائية عبر مختلف القطاعات".

يمثل الموقع الرئيسي للمكتب الذي سمي على اسم جبل طويق العظيم رمزا للإبداع في تصميمه، إذ يعكس المرونة والشموخ والصلابة كما وصفه سمو سيدي الأمير محمد بن سلمان – حفظه الله- :"بأنه يمثل قوة الشعب السعودي"، ونحن في الشركة إضافة إلى رؤية ولي العهد -حفظه الله- نراه عاكسا لنمونا وتفانينا الدائمين.

وقد أنشئ المقر الجديد على مساحة كبيرة تمثل ثلاثة أضعاف مساحة العمل الحالية لشركة «نوتانيكس»، ويتوزع على ثلاثة طوابق، واعتمد تصميمه؛ لاستيعاب التوسع المتسارع تلبية لاحتياج السوق الإقليمي للشركة، وتوفير بيئة معززة للتعاون والابتكار، ويأتي قرار الانتقال إلى مقر أكبر في المساحة تماشيا مع زيادة القوى العاملة، مما يعكس النمو الكبير لخطط الأعمال الذي حققته «نوتانيكس» على مدار السنوات الست الماضية.

وتعد الأعمال الرقمية من أهداف المملكة العربية السعودية، وقد حققت شركة «نوتانيكس» في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا تحولات كبيرة حتى أصبحت تمثل رقماً فارقاً في الأعمال الرقمية، فأكبر الإيرادات في المجال الرقمي حققتها شركة «نوتانيكس» في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مما أدى إلى نمو العدد الوظيفي بنسبة 70% خلال السنوات الثلاث الماضية، مما يوضح التزام الشركة بتوسيع نطاق العمليات ودعم قاعدة العملاء المتزايدة. ومن خلال خططها الطموحة، تعتزم «نوتانيكس» زيادة عدد الفريق بشكل كبير على مدى السنوات الثلاث المقبلة، مما يضمن استمرار النمو والدعم لعمليات الشركة في جميع أنحاء المنطقة. كما زاد عدد شركاء «نوتانيكس» في هذا العام بنسبة 75% مقارنة بالعام الماضي.

وتم افتتاح المكتب الجديد في 13 أكتوبر، وكجزء من إطلاق المقر الإقليمي الجديد تم بناء مركز التميز التشغيلي من قبل خبراء «نوتانيكس» السعودية في مختبر حديث؛ لتلبية الاحتياجات التقنية للمؤسسات الرائدة في المملكة. وسيعمل المركز على تطوير تقنيات وبناء خدمات جديدة من شأنها إثراء صناعة التكنولوجيا السعودية، ويعمل المختبر جنبًا إلى جنب مع تركيز «نوتانيكس» على الامتثال التنظيمي وأمن البيانات، واعتماد حلول الحوسبة السحابية المتقدمة للمؤسسات في المملكة وتلبية المتطلبات المحلية.

جدير بالذكر أن «نوتانيكس» نالت ثقة العديد من الجهات، إذ يعتمد العملاء من هيئات، ومؤسسات حكومية، وشركات من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، في منطقة الخليج العربي وفي المملكة العربية السعودية؛ لتلبية احتياجاتهم لحلول الحوسبة السحابية، وتهيئة البنية التحتية لحلول الذكاء الاصطناعي التوليدي نظرًا لقدرة تقنياتها على تبسيط عمليات تكنولوجيا المعلومات، وخفض التكاليف، ودعم التحول الرقمي. كما توفر «نوتانيكس» حلولا للحوسبة السحابية المتعددة، وتوفر منصة سحابية سلسة وقابلة للتطوير تتوافق مع رؤية السعودية 2030 التي تتبنى تطوير الاقتصاد الرقمي، كما توفر «نوتانيكس» خدمات تكنولوجيا المعلومات المحسنة، والمدن الذكية المستدامة، والأتمتة وقدرات الحوسبة السحابية الهجينة، كما تعمل «نوتانيكس» على تمكين المؤسسات من الانتقال إلى حلول الحوسبة السحابية الأصلية، مما يؤدي إلى زيادة الكفاءة والابتكار.

إن نجاح «نوتانيكس» في المملكة مدعوم بقوة شراكاتها الإستراتيجية مع كبار الشركات المحلية والعالمية. وقد أدى هذا التعاون إلى توسيع نطاق انتشارها، مما سمح لمقدمي الخدمة تقديم حلولها التقنية المتطورة لجمهور أوسع في جميع أنحاء المملكة.

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