تتماشى الصفقة مع استراتيجية مجموعة موانئ أبوظبي لتعزيز محفظة الأصول والتخلي عن الحصص والاستثمارات غير الأساسية

مدريد، إسبانيا/ أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي (ADX: ADPORTS)، المحرك العالمي الرائد للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية، عن استكمال شركة نواتوم التابعة لها والتي تقود عمليات القطاع اللوجستي في المجموعة، صفقة بيع حصتها البالغة 27.9% في "مجموعة برشلونة لخدمات مستودعات الحاويات" (Barcelona Container Depot Service Group)، بقيمة أسهم بلغت 11 مليون يورو، مما يؤدي إلى مكاسب رأسمالية لمرة واحدة قدرها 10 ملايين يورو.

جدير بالذكر أن "مجموعة برشلونة لخدمات مستودعات الحاويات" تعمل في مجال تخزين وصيانة وإصلاح وتنظيف الحاويات الجافة والمبردة بالإضافة إلى الصهاريج المتوافقة مع معايير الأيزو، وتدير أعمالها من ستة مواقع عبر إسبانيا، ويرتكز الجزء الأكبر من عملياتها في مدينة برشلونة.

تأتي هذه الصفقة تماشياً مع استراتيجية مجموعة موانئ أبوظبي لتعزيز الإدارة الاستباقية لمحفظة أصولها، وتحقيق إيرادات من الحصص والاستثمارات غير الأساسية التي لا يمكن من خلالها امتلاك حصص أغلبية و/أو سيطرة تشغيلية.

وبهذه المناسبة، قال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي، مجموعة موانئ أبوظبي: "يمثل التخلي عن حصة الأقلية لنواتوم في "مجموعة برشلونة لخدمات مستودعات الحاويات" تطورا مهما للشركة التي انضمت مؤخراً إلى محفظة مجموعة موانئ أبوظبي. وتعكس هذه الخطوة حرص نواتوم على تعزيز محفظتها من الاستثمارات الاستراتيجية، ومواصلة التركيز على أهدافها طويلة المدى. ومع تولى نواتوم لعمليات القطاع اللوجستي في المجموعة، سنظل ملتزمين بتقديم قيمة استثنائية لمتعاملينا وشركائنا، بينما نواصل تحقيق أهدافنا الطموحة للنمو والإسهام في تحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة للتنويع الاقتصادي".

وبدوره، قال أنتونيو كامبوي، الرئيس التنفيذي لشركة نواتوم والقطاع اللوجستي، مجموعة موانئ أبوظبي: "يسرنا الإعلان عن استكمالنا بنجاح بيع حصة الأقلية البالغة 27.9% في "مجموعة برشلونة لخدمات مستودعات الحاويات"، من أجل تعزيز محفظة أصولنا وتركيز مواردنا على المشاريع الأساسية التي تدفع عجلة النمو والتوسع لمحطاتنا وأعمالنا البحرية واللوجستية المتكاملة. إننا نتطلع إلى إتاحة فرص جديدة تعزز من مكانتنا وخدماتنا التي نقدمها للأسواق الأوروبية والعالمية".

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نبذة عن مجموعة موانئ أبوظبي

تأسست مجموعة موانئ أبوظبي في عام 2006، وهي أحد المحركات الرئيسية للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية في العالم، وتشكل حلقة ربط بين أبوظبي وجميع أنحاء العالم.

تنتهج مجموعة موانئ أبوظبي المدرجة في سوق أبوظبي للأرواق المالية تحت الرمز: (ADX: ADPORTS)، نموذج عمل متكامل أسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في الإمارة خلال العقد الماضي.

وتضم مجموعة موانئ أبوظبي عدداً من قطاعات الأعمال الرئيسية وهي: قطاع الموانئ، وقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، والقطاع البحري والشحن، والقطاع اللوجستي، والقطاع الرقمي، وتشمل محفظتها 30+ ميناء ومحطة، بالإضافة إلى أكثر من 550 كيلومتر مربع من المناطق الاقتصادية تحت مظلة مجموعة كيزاد، أكبر مجمع تجاري ولوجستي وصناعي في منطقة الشرق الأوسط.

وكانت مجموعة موانئ أبوظبي قد حصلت على تصنيف (A+) مع نظرة مستقبلية مستقرة من قبل وكالتي "إس آند بي" و"فيتش".

نبذة عن نواتوم

نواتوم، إحدى الشركات التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي، وهي مجموعة رائدة متعددة الجنسيات، ومتخصصة في تقديم خدمات النقل والخدمات اللوجستية الشاملة وإدارة عمليات الموانئ.

تضم محفظة نواتوم ثلاث أذرع رئيسية، وهي نواتوم البحرية، وهي ذراع الخدمات البحرية؛ ونواتوم اللوجستية، وهي ذراع الخدمات اللوجستية شاملة؛ ونواتوم للمحطات، وهي ذراع عمليات الموانئ.

نهدف من خلال نهج أعمالنا متعدد القطاعات إلى تقديم خدماتنا عبر قطاعات ثلاث نقدم من خلالها حلولاً شاملة تتسم بدرجة عالية من التخصص والابتكار.

نتشر نواتوم في 27 دولة ولها شراكات في خمس دول أخرى، وتقوم سنوياً بأكثر من 15,400 عملية مناولة في الموانئ، وتقوم بمناولة أكثر من 13.6 مليون طن من البضائع السائبة والعامة، وأكثر من مليون مركبة. علاوة على ذلك، تقوم نواتوم بمناولة أكثر من 620 ألف حاوية في المحطات والمستودعات، وتدير 535 ألف متر مربع من مساحة التخزين بدرجات حرارة متعددة، ويصل حجم الحاويات التي تنقلها إلى أكثر من 580 ألف حاوية نمطية.

في عام 2023، استكملت مجموعة موانئ أبوظبي الاستحواذ على شركة نواتوم، والتي تتولى عمليات القطاع اللوجستي في المجموعة.