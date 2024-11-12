أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت شركة "توما برافو - Thoma Bravo"، الشركة الرائدة في مجال الاستثمار في البرمجيات، اليوم عن توقيع اتفاقية لبيع حصة أقلية كبيرة في شركة "كليك - Qlik®"، الشركة الرائدة عالمياً في مجال تكامل البيانات وجودة البيانات والتحليلات ومنصة الذكاء الاصطناعي، إلى شركة تابعة مملوكة بالكامل لجهاز أبوظبي للاستثمار (ADIA). وكجزء من شروط الصفقة، ستبقى شركة توما برافو المساهم الأكبر وستقوم أيضاً بضخ استثمار رأسمالي جديد في الشركة. ومن المتوقع أن ينضم مستثمرين آخرين إلى هذه الصفقة إلى جانب جهاز أبوظبي للاستثمار وتوما برافو. وستعزز هذه الصفقة من ريادة شركة "كليك" في تقديم حلول الذكاء الاصطناعي عبر منصة مرنة.

ومنذ تحويلها إلى شركة خاصة، تعاونت "توما برافو" مع الفريق القيادي لشركة "كليك" على تسريع نمو الشركة وذلك من خلال إجراء 14 عملية استحواذ استراتيجية واستثمار بكثافة في عمليات البحث والتطوير. تقدم شركة "كليك" حلولها للعملاء عبر مختلف القطاعات، بما في ذلك قطاعات الرعاية الصحية والخدمات المالية وتجارة التجزئة والقطاع العام. تمكّن هذه الحلول المؤسسات من تجميع البيانات، فهمها، الوثوق بها، تحليلها، واتخاذ القرارات المدروسة بناءً على نتائجها.

تمكّن منصة "كليك تاليند السحابية" - Qlik Talend® Cloud، التي تم إطلاقها مؤخراً، الشركات من تطوير بنية تحتية موثوقة للذكاء الاصطناعي، بينما تضيف منصة "كليك أنسرز" - Qlik Answers™ قيمة لمصادر البيانات غير المنظمة من خلال توليد إجابات ذات صلة للأسئلة مع شرح كامل. تدعم منصة "كليك" احتياجات البيانات الشاملة عبر بيئات مختلفة بما في ذلك السحابة ومتعددة السحابة والمحلية.

وعن هذه الخطوة قال مايك كابوني، الرئيس التنفيذي لشركة كليك: "نتطلع إلى تسريع دور وتأثير شركة كليك في عصر الذكاء الاصطناعي ونرحب بانضمام جهاز أبوظبي للاستثمار في المرحلة القادمة من النمو. لقد استغل فريقنا الفرص التي يوفرها الذكاء الاصطناعي، ويلتزم بالارتكاز على الشراكات القوية ونجاح العملاء والحلول لتحقيق الميزة التنافسية. نهدف إلى تسخير قوة البيانات والتحليلات لتقديم قيمة مضافة لعملائنا".

وبدوره قال سيث بورو، الشريك الإداري لدى شركة توما برافو: "سعدنا بالعمل مع شركة كليك لترسيخ مكانتها كشركة رائدة في مجال دمج البيانات وجودتها وتحليلاتها والذكاء الاصطناعي. ونحن متحمسون لمواصلة هذه الرحلة مع كليك الآن مع انضمام جهاز أبوظبي للاستثمار لدفع عجلة الابتكار. فمن خلال استراتيجية مبتكرة وتطلعيه، أصبحت كليك شريكاً موثوقاً للمؤسسات التي تسعى إلى استخلاص المزيد من القيمة من بياناتها".

وقال مايك هوفمان، الشريك في شركة توما برافو: "مع تزايد إدراك الشركات في الأسواق العالمية لقيمة دمج البيانات وجودتها وتحليلاتها في تحقيق إمكانات الذكاء الاصطناعي، فإننا نتوقع تسارعاً مستداماً في الطلب على هذه التقنيات الأساسية. يعكس استثمارنا هذا، التوجه المتزايد نحو التقنيات التي تدعم هذه الحلول".

تتولى شركة جوجنهايم دور المستشار المالي، بينما تقدم شركة كيركلاند آند إليس خدمات الاستشارات القانونية لشركتي توما برافو وكليك. في المقابل، تعمل شركة إيفركور كمستشار مالي لجهاز أبوظبي للاستثمار، وتقدم شركة جيبسون، دون آند كروتشر الاستشارات القانونية. الصفقة مرهونة بالحصول على الموافقات التنظيمية واستيفاء شروط الإغلاق المعتادة، ومن المتوقع إتمامها في الربع الأول من عام 2025 .

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