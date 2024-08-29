كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) عن أحدث بيانات الشحن الجوي في الأسواق العالمية لشهر يوليو 2024، والتي أظهرت استمرار النمو القوي في الطلب على الشحن.

ارتفع إجمالي الطلب، الذي يُقاس بطن الشحن لكل كيلومتر، بنسبة 13.6% مقارنة بمستويات يوليو 2023 (14.3% للعمليات الدولية). وهذا هو الشهر الثامن على التوالي الذي يشهد نمواً سنوياً من رقمين، حيث وصلت المستويات إلى ذروة لم نشهدها منذ الذروات القياسية لعام 2021.

زادت السعة، التي تُقاس بطن الشحن لكل كيلومتر، بنسبة 8.3% مقارنة بمستويات يوليو 2023 (10.1% للعمليات الدولية). ويرتبط هذا بشكل وثيق بالنمو في سعة الشحن الدولي في بطن الطائرات، والتي ارتفعت بنسبة 12.8% بدعم من أسواق الركاب، وموازنة النمو بنسبة 6.9% في سعة الشحن الدولي. تجدر الإشارة إلى أن زيادة سعة بطن الطائرات هي الأدنى منذ 40 شهراً، في حين أن نمو سعة طائرات الشحن هو الأعلى منذ القفزة الاستثنائية التي سجلت في يناير 2024.

وقال ويلي والش، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا): "بلغ الطلب على الشحن الجوي مستويات قياسية منذ بداية العام حتى يوليو، وسجل نمواً قوياً في جميع المناطق. ويواصل قطاع الشحن الجوي الاستفادة من نمو التجارة العالمية، وازدهار التجارة الإلكترونية، والقيود المفروضة على الشحن البحري. ومع اقتراب موسم الذروة، يبدو أن العام سيكون قوياً للغاية بالنسبة للشحن الجوي. وقد أثبتت شركات الطيران قدرتها على التكيف مع التحديات السياسية والاقتصادية لتلبية توجهات الطلب الناشئة بمرونة."

وتشمل العوامل المؤثرة في البيئة التشغيلية:

ارتفع مؤشر مديري المشتريات (PMI) للإنتاج الصناعي العالمي في يوليو إلى معدل 50.2. بينما استمر مؤشر طلبات التصدير الجديدة يحوم دون مستوى الـ50 حيث سجل 49.4، مما يدل على الانكماش.

بقي الإنتاج الصناعي مستقراً على أساس شهري في يوليو، وزادت التجارة العالمية عبر الحدود بنسبة 0.7%.

استقر التضخم نسبياً في يوليو في الولايات المتحدة واليابان والاتحاد الأوروبي، مع معدلات تضخم بلغت 2.9% و2.8% و2.8% على التوالي. بينما ارتفع معدل التضخم في الصين بنسبة 0.3 نقطة مئوية ليصل إلى 0.6%، وهو أعلى مستوى له في خمسة أشهر.

الأداء الإقليمي لشهر يوليو

سجلت شركات طيران الشرق الأوسط نمواً في الطلب على الشحن الجوي بنسبة 14.7% على أساس سنوي في يوليو. وكان أداء خط التجارة بين الشرق الأوسط وأوروبا مميزاً بشكل خاص، حيث ارتفع بنسبة 32.2%، متفوقاً على خط التجارة بين الشرق الأوسط وآسيا الذي ازداد بنسبة 15.9% على أساس سنوي. زادت السعة في يوليو بنسبة 4.4% على أساس سنوي.

كما سجلت شركات الطيران في منطقة آسيا والمحيط الهادئ أعلى نسبة نمو في الطلب على الشحن الجوي بنسبة 17.6% على أساس سنوي في يوليو. نما الطلب على خط التجارة داخل آسيا بنسبة 19.8% على أساس سنوي، بينما ارتفعت خطوط التجارة بين أوروبا وآسيا، والشرق الأوسط وآسيا، وآسيا وأفريقيا بنسبة 17.9% و15.9% و15.4% على التوالي. زادت السعة بنسبة 11.3% على أساس سنوي.

في حين سجلت شركات الطيران في أمريكا الشمالية نمواً في الطلب على الشحن الجوي بنسبة 8.7% على أساس سنوي في يوليو. تأثر النمو جزئياً بإلغاء الرحلات وإغلاق المطارات في الولايات المتحدة ومنطقة البحر الكاريبي بسبب إعصار بريل. نما الطلب على خط التجارة بين آسيا وأمريكا الشمالية، وهو أكبر خط تجاري في العالم، بنسبة 10.8% على أساس سنوي، بينما شهد خط أمريكا الشمالية وأوروبا زيادة متواضعة بنسبة 5.3%. زادت السعة في يوليو بنسبة 7.0% على أساس سنوي.

فيما شهدت شركات الطيران الأوروبية نمواً في الطلب على الشحن الجوي بنسبة 13.7% على أساس سنوي في يوليو. شهد خط التجارة بين الشرق الأوسط وأوروبا نمواً بنسبة 32.2%، مما حافظ على سلسلة من النمو السنوي المكون من رقمين التي بدأت في سبتمبر 2023. كما سجل خط التجارة بين أوروبا وآسيا ارتفاعاً، وهو ثاني أكبر سوق، بنسبة 17.9%. وشهدت التجارة داخل أوروبا أيضا نمواً مكوناً من رقمين، حيث ارتفعت بنسبة 15.5%. زادت السعة في يوليو بنسبة 7.6% على أساس سنوي.

بدورها سجلت شركات الطيران في أمريكا اللاتينية نمواً في الطلب على الشحن الجوي بنسبة 11.1% على أساس سنوي في يوليو. وتأثر النمو جزئياً كما هو الحال مع شركات الطيران في أمريكا الشمالية، بإلغاء الرحلات وإغلاق المطارات في الولايات المتحدة ومنطقة البحر الكاريبي بسبب إعصار بريل. زادت السعة بنسبة 9.4% على أساس سنوي.

وسجلت شركات الطيران الإفريقية نمواً في الطلب على الشحن الجوي بنسبة 6.2% على أساس سنوي في يوليو – وهو الأدنى بين جميع المناطق، وأدنى رقم مسجل لها في عام 2024. نما الطلب على سوق أفريقيا وآسيا بنسبة 15.4% مقارنة بشهر يوليو 2023. زادت السعة في يوليو بنسبة 10.5% على أساس سنوي.

-انتهى-

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