الشارقة،الامارات العربية المتحدة: أعلنت شركة غلفتينر ، وهي شركة خاصة ومستقلة لإدارة الموانئ والخدمات اللوجستية ، عن نمو كبير في عملياتها التجارية وعمليات الحاويات في المملكة العربية السعودية.

وقامت شركة مقاولات الخليج للشحن والتفريغ (GSCCO) ، وهي جزء من مجموعة شركات غلفتينر ، بزيادة نشاط المحطة بنسبة 12 ٪ في ميناء الجبيل التجاري منذ عام 2021 ، مع 347000 حاوية مكافئة. وكما تم الإبلاغ عن زيادة إضافية بنسبة 21٪ على أساس سنوي في حمولة البضائع العامة في المحطة، حيث بلغت 2.7 مليون طن متري في النصف الأول من عام 2022.

وخلال نفس الفترة، نجح فريق عمل الجبيل التجاري في إبرام عقد مع جيسكو بقيمة 600000 طن متري سنويًا من الفولاذ. أضافت MSC أيضًا خدمة تغذية جديدة ، MEF-L4 عبر الجبيل ، مما أضاف إلى توقعاتنا للحجم لبقية العام.

وصرح المدير الإداري الجديد لشركة غلفتينر في المملكة العربية السعودية ، روبرت هامبلتون: "أنا فخور جدًا بجهود الفريق تجاريًا ونحن نركز على التحسين المستمر لبقية العام. وتعزو الشركة الحائزة على جوائز نجاحها المستمر إلى مهارات القوى العاملة وتفانيها وقدراتها".

وقال بيتر ريتشاردز ، الرئيس التنفيذي لشركة غلفتينر: " نستمر في غلفتينر و GSCCO ، بالالتزام بتطوير أفضل الموانئ والبنية التحتية اللوجستية في منشآتنا منذ بداية الوباء العالمي. وبالتأكيد لم يكن الأمر سهلاً. للتغلب على جميع القيود غير المتوقعة التي نشأت بسبب عمليات الإغلاق المتعددة في جميع أنحاء العالم. ومع ذلك ، فأنا فخور بأن أقول إن كل موظف في شركة Gulftainer ، من مناولي الشحن في المحطات إلى فريق الإدارة لدينا ، لعب دورًا حيويًا في الشركة لتزدهر خلال تلك الأوقات العصيبة."

الآن ، بعد أكثر من عامين منذ بداية الوباء ، عادت الشركة إلى العمل كالمعتاد وتمكنت من الاستفادة من موانئها المتعددة في جميع أنحاء الشرق الأوسط لتحقيق أقصى فائدة.

"وأضاف بيتر : "على الرغم من التحديات التي يمثلها الوباء ، فقد شهدنا زيادة مطردة في الأعمال التجارية. كان تركيزنا هذا العام هو الحفاظ على الكفاءة وتزويد عملائنا بتجربة سلسة. من الناحية التجارية ، لاحظنا إجمالي الإنتاجية والربحية البارزة ، والتي شهدت ارتفاعًا في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين بنسبة 53٪ منذ عام 2021" .

مكّن موقع الجبيل الجغرافي الاستراتيجي من الاستمرار في التطور إلى بوابة محورية للتجارة الدولية والنشاط الصناعي ، مما عزز الإمكانات الاقتصادية والتجارية للمملكة العربية السعودية. المدينة هي موطن لمرافق غلفتينر الرئيسية ، بما في ذلك محطة حاويات الجبيل (JCT) ، مما يساهم بشكل كبير في النشاط الاقتصادي في المنطقة.

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