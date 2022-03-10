الاتفاقية تحفز نقل التكنولوجيا والإنتاج المحلي لمركبة JAIS رباعية الدفع التي أثبتت كفاءتها في الميدان

أبوظبي: وقّعت شركة نمر، الشركة الرائدة في تصنيع الآليات العسكرية المدولبة المثبتة ميدانياً، اليوم اتفاقية ترخيص التصنيع مع الشركة السعودية للصناعات العسكرية المملوكة بشكل كامل لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، لنقل التكنولوجيا وتعزيز القدرات الصناعية المحلية للشركة السعودية، مما يتيح إنتاج مركبة الدفع الرباعي JAIS في المملكة.

وعقب توقيع اتفاقية التعاون خلال آيدكس 2021، وقع معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي رئيس مجلس إدارة نمر، والمهندس وليد أبو خالد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية على بداية المرحلة التالية من شراكتهم خلال معرض الدفاع العالمي 2022 الذي عقد في الرياض، المملكة العربية السعودية. ويعكس برنامج المشتريات الدفاعية بين البلدين، والذي سيمكّن التصنيع المحلي لمركبة JAIS، الالتزام الكامل لدى الطرفين بجهود تنويع الموارد الاقتصادية وتطوير المواهب المحلية وتأسيس صناعات قائمة على التكنولوجيا المتطورة.

وقال معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي رئيس مجلس إدارة نمر: "إننا سعداء جداً بهذا الإنجاز المتمثل في توقيع أول اتفاقية ترخيص والانتقال إلى المرحلة التالية من هذه الشراكة الاستراتيجية مع شركائنا في الشركة السعودية للصناعات العسكرية. ولقد ساهم الأداء الاستثنائي لآليات JAIS رباعية الدفع والمختبرة في ساحات المعارك، في تمهيد الطريق لهذا الإنجاز. كما نتطلع قدماً إلى مزيد من التعاون في المستقبل مع شركائنا في المملكة العربية السعودية".

وبهذه المناسبة، أكّد المهندس وليد بن عبدالمجيد أبوخالد الرئيس التنفيذي لشركة SAMI، أن اتفاقية ترخيص التصنيع الجديدة ستعزز سبل الشراكة بين SAMI ونمر، مشيراً إلى أنه من خلالها سيتم اتخاذ خطوات كبيرة نحو مهمتنا لتطوير تقنيات وأنظمة دفاعية ذات مستوى عالمي داخل السعودية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتوطين 50% من الإنفاق العسكري. كما ستتيح لنا هذه الاتفاقية تعزيز جاهزية قواتنا المسلحة الوطنية، مع خلق فرص عمل جديدة مباشرة وغير مباشرة للسعوديين.

وبهذه المناسبة، قال أبري دو بليسيس الرئيس التنفيذي في نمر: "تولي استراتيجية ايدج أهمية كبيرة لتكوين شراكات استراتيجية، وتعد هذه لحظة فارقة بالنسبة إلينا لدخول أول برنامج رئيسي للمشتريات الدفاعية بين الإمارات والسعودية".

وأضاف: " تعكس هذه الصفقة الهامة قدراتنا التصديرية والتزامنا بتوفير منتجات حديثة وفقاً لمعايير عالمية المستوى. ونتطلع قدماً إلى تعزيز علاقات التعاون وترسيخ أمن البلاد وازدهارها من خلال البرامج الدفاعية والتقنية ونقل المعرفة".

تُعدّ مركبة JAIS رباعية الدفع من الجيل القادم من مركبات "MRAP" المضادة للكمائن والألغام، حيث توفر المركبة التوازن الأساسي بين القوة النارية والقدرة على البقاء وسهولة الحركة عند تنفيذ العمليات الحديثة والتقليدية وغير التقليدية. وتمتاز هذه المركبة بهيكل يوفر الحماية اللازمة للطاقم ضد الألغام والعبوات الناسفة والقذائف البالستية.

يذكر أن نمر هي جزء من قطاع المنصات والأنظمة في ايدج، مجموعة التكنولوجيا المتقدمة لقطاع الدفاع وغيره والتي تصنف بين أفضل 25 مورداً عسكرياً في العالم.

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