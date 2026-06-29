أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت نما للتعليم و إيبسوم كوليدج عن إطلاق شراكة استراتيجية تهدف إلى إنشاء شبكة جديدة من المدارس التي تعتمد المنهج البريطاني في مختلف مراحلها التعليمية في منطقة الشرق الأوسط، وذلك بدءًا بافتتاح إيبسوم كوليدج في إمارة أبوظبي في سبتمبر 2028، يليها افتتاح فرع آخر للكلية في إمارة دبي في سبتمبر 2030.

وتجمع هذه الشراكة بين الخبرة الواسعة التي تتمتع بها نما للتعليم وحضورها الإقليمي المتنامي، وبين الإرث التعليمي العريق لـ إيبسوم كوليدج وما تتميز به من تفوق أكاديمي ورعاية شاملة للطلبة وتنمية متكاملة لشخصياتهم. ويشترك الطرفان في رؤية طموحة تهدف إلى توفير فرص تعليمية عالمية المستوى تُعد الطلبة للنجاح في اقتصاد عالمي قائم على المعرفة والابتكار.

وتمثل المدارس المزمع افتتاحها في دولة الإمارات العربية المتحدة المرحلة الأولى من هذا التعاون الاستراتيجي، الذي يفتح المجال أمام استكشاف فرص توسع إضافية في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط خلال السنوات المقبلة.

ويأتي هذا الإعلان في أعقاب النجاح المستمر الذي تحققه إيبسوم كوليدج ماليزيا، والاستعداد لافتتاح إيبسوم كوليدج طوكيو في عام 2027، وهو ما يعكس في الوقت ذاته استراتيجية نما للتعليم الهادفة إلى توسيع نطاق الوصول إلى مسارات تعليمية عالمية ومعتمدة دوليًا في المنطقة.

تشكل المدرستان مؤسستين تعليميتين مختلطتين بالكامل ابتداء من مرحلة رياض الأطفال وحتى الصف الثاني عشر، تقدمان خلالها المنهج البريطاني كمنهج معتمد للتدريس، مع منح شهادتي GCSE وA-Level . ومن المتوقع أن تستوعب كل مدرسة ما بين 2,000 و2,500 طالب عند بلوغ طاقتها التشغيلية الكاملة.

هذا وسيتم إنشاء إيبسوم كوليدج أبوظبي في حرم مدرسي مميز مصمم خصيصاً بطريقة تتماشى مع مستوى المرافق والخدمات في الحرم الرئيسي للكلية في مقاطعة سَري البريطانية. حيث ستشمل المخططات إنشاء مركز رياضي متكامل يضم مسبحًا بطول 50 مترًا، وصالات رياضية، وقاعة متعددة الاستخدامات، إلى جانب ملاعب كرة قدم مضاءة، وملاعب للكريكيت، والتنس، وكرة السلة، وكرة الشبكة (النتبول). كما سيضم الحرم مبانٍ مستقلة مخصصة لمرحلة الطفولة المبكرة والمرحلة الابتدائية، وأخرى للمرحلة الثانوية، إضافة إلى مرافق مشتركة تشمل المطاعم، وقاعات الموسيقى، والفنون المسرحية، من بينها مسرح متعدد الاستخدامات (Black Box Theatre)، بحيث تتمتع كل مرحلة تعليمية بمساحتها الخاصة المصممة بما يلبي احتياجاتها العمرية والتربوية.

وفي هذا السياق قال الدكتورعلي سعيد بن حرمل الظاهري، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة نما للتعليم: "تمثل شراكتنا مع إيبسوم كوليدج، هذه المؤسسة التعليمية العالمية المرموقة التي يرعاها صاحب الجلالة الملك تشارلز الثالث، حجر أساس في رؤيتنا الاستراتيجية لبناء منظومة تعليمية متكاملة وعالمية المستوى في دولة الإمارات؛ حيث أننا نسعى لتأسيس مسار تعليمي متكامل يبدأ من التعليم المدرسي ابتداء من مراحله المبكرة وصولًا إلى التعليم العالي وما بعده، وذلك عبر نقل إرث إيبسوم العريق الممتد لأكثر من 170 عامًا إلى كل من إمارتي أبوظبي ودبي. إن هذه المبادرة تسهم في دعم رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة وأهداف أجندة أبوظبي للعام 2031، من خلال إعداد جيل جديد من القادة والمبتكرين القادرين على المنافسة في اقتصاد عالمي قائم على المعرفة. نحن نعي أهمية الاستثمار في الإنسان باعتباره الثروة الوطنية الأهم ونفخر بما نقدمه للدولة من أجل ذلك، ونسعى دائمًا إلى أن يكون لنا دور فاعل في ترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي رائد للتعليم."

من جانبه، قال مارك لاسيلس، رئيس إيبسوم كوليدج: "تمثل هذه الشراكة محطة بارزة في مسيرة إيبسوم كوليدج. فمنذ تأسيسها عام 1855، ونحن نقدم تعليمًا بريطانيًا يقوم على التميز الأكاديمي، والرعاية الطلابية المتميزة، وتوفير فرص واسعة تتجاوز حدود الصفوف الدراسية. وإن نقل هذه التجربة التعليمية إلى العائلات في أبوظبي ودبي والمنطقة يمثل فرصة نفخر بها كثيرًا. وقد وجدنا في نما للتعليم شريكًا يتمتع بفهم عميق لقطاع التعليم وسجلٍّ متميزٍ في تطوير وإدارة مؤسسات تعليمية رائدة، مما يجعلها شريكًا مثاليًا لتوسيع حضور إيبسوم في المنطقة."

ومن الجدير بالذكر، أن هذا النوع من الشراكات يندرج ضمن رؤية أوسع تهدف إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات كوجهة عالمية رائدة للتعليم، ودعم أولوياتها الوطنية في مجال تنمية رأس المال البشري. حيث يطمح الطرفان إلى تقديم نموذج تعليم بريطاني استثنائي يُمكّن الطلبة من اكتساب المعرفة، وبناء الشخصية، وتنمية المهارات اللازمة للنجاح في عالم يتميز بتغيره المستمر وسرعة وتيرته.

نبذة عن نما للتعليم

تُعد نما للتعليم إحدى أبرز المجموعات التعليمية في دولة الإمارات، ومنصة إقليمية رائدة للاستثمار والتطوير والابتكار في قطاع التعليم. وتمتلك المجموعة وتدير كل من جامعة أبوظبي وجامعة ليوا، إلى جانب مجموعة متنامية من المؤسسات التعليمية التي تخدم أكثر من 14 ألف طالب في مختلف أنحاء الدولة. ومن خلال شراكاتها الاستراتيجية مع مؤسسات تعليمية عالمية، تلتزم نما للتعليم بتوسيع فرص الوصول إلى تعليم عالمي المستوى، ودعم تطلعات دولة الإمارات نحو اقتصاد قائم على المعرفة.

نبذة عن إيبسوم كوليدج

حصلت إيبسوم كوليدج على لقب أفضل مدرسة في جنوب شرق إنجلترا لعام 2024 وفق تصنيف صحيفة The Sunday Times، كما جاءت نتائجها لعام 2025 ضمن أفضل 2% من المدارس في المملكة المتحدة. وتوفر الكلية أكثر من 150 ناديًا وجمعية ونشاطًا طلابيًا، كما تُصنَّف ضمن أفضل أربع مدارس في المملكة المتحدة في المجال الرياضي، بما يعكس توازنها بين التميز الأكاديمي والأنشطة اللامنهجية.

تأسست إيبسوم كوليدج عام 1855 بموجب مرسوم ملكي من الملكة فيكتوريا، ومنذ ذلك الحين حافظت على رعاية ملكية متواصلة من ملوك بريطانيا المتعاقبين، وكان آخرهم صاحب الجلالة الملك تشارلز الثالث الذي تولى رعايتها في عام 2024. وتُعد الكلية من المؤسسات التعليمية البريطانية النادرة التي استمرت فيها الرعاية الملكية دون انقطاع منذ تأسيسها وحتى اليوم.

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