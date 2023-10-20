هواوي تطرح بانجو Pangu 3.0 نموذج الذكاء الاصطناعي العربي التجاري الأول من نوعه ونماذج أخرى للتنبؤ بالطقس والحكومات الإلكترونية والتمويل والسيارات

نماذج بانجو من هواوي تعزز فرص الاستفادة من الذكاء الاصطناعي ضمن القطاعات والصناعات وتدفع عجلة تطوير أعمالها وخدماتها

دبي، الإمارات العربية المتحدة: استضاف منتدى "الذكاء الاصطناعي في كل شيء" الذي تم تنظيمه على هامش مؤتمر جيتكس جلوبال 2023 الدكتور زو شانغاو، نائب رئيس أعمال الذكاء الاصطناعي في "هواوي كلاود" بمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى الذي ألقى كلمة وقدم عرضاً تناول فيهما نماذج بانجو ( Pangu ) الجديدة من هواوي التي تعتبر نقطة انعطاف هامة في مجال الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية باعتبارها الأضخم والأكثر مردوداً على صعيد تسريع وتيرة دمج الذكاء الاصطناعي ضمن سيناريوهات أعمال العديد من القطاعات والصناعات لدفع عجلة تطويرها والارتقاء بمستوى التجارب والخدمات التي تقدمها للعملاء.

ويرى العديد من خبراء ومحللي صناعة الذكاء الاصطناعي بأن نماذج بانجو من هواوي المدعومة بإمكانيات متقدمة من الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية تعتبر محطة مهمة في مجال الاستفادة من قدرات التقنيات المتطورة وتعبر عن التزام "هواوي كلاود" بإعادة تشكيل الذكاء الاصطناعي للقطاعات وتمكينها بقدرات استثنائية تدعم تطور نمو أعمالها وخدماتها الحالي والمستقبلي بالتماشي مع طموحات العملاء من شركات وأفراد.

وقال الدكتور زو شانغاو بهذا الخصوص: "تعمل نماذج بانجو الضخمة على ردم الفجوة بين التقنيات والاحتياجات الفعلية لتطوير مستقبل قطاع الذكاء الاصطناعي ومردوده الإيجابي لسائر القطاعات والصناعات الأخرى وبفضل بنيتها الهرمية المنفصلة المكونة من ثلاث طبقات (5+N+X)، تفتح نماذج بانجو الجديدة الباب واسعاً أمام فرص إعادة تشكيل الذكاء الاصطناعي ضمن مختلف القطاعات، ويسرنا استعراض نهجنا ومشاركة رؤيتنا واستراتيجياتنا في هذا المجال هذا ضمن فعالية ’الذكاء الاصطناعي في كل شيء‘".

عرض الدكتور شانغاو في كلمته نموذج بانجو Pangu 3.0، الذي يعتبر النموذج العربي التجاري الأول من نوعه المدرب مع مئات المليارات من المؤشرات، ويتفوق على النماذج المماثلة في قدرات الفهم وتوليد الاستجابات. ويستخدم هذا النموذج بُنية هرمية منفصلة من ثلاث طبقات (5+N+X)، مما يوفر أساساً قوياً لتطوير مجموعة واسعة من النماذج والتطبيقات. كما يمكن للعملاء نشره على السحابة العامة والمحلية، مما يوفر المرونة والاستقلالية في إنشاء النموذج والاستفادة منه في مجالات تطويرية مستقبلية مختلفة.

ويجسد إطلاق نماذج بانجو التزام "هواوي كلاود" بتطوير حلول تقنية تلبي الاحتياجات المتنامية للشركات في الأسواق المحلية للمنطقة. وقال الدكتور شانغاو بهذا الخصوص: " من خلال هواوي كلاود، نبدي التزاماً راسخاً بتوفير حلول متطورة وضمان استقرار وأمن خدماتنا. ونتطلع لمساعدة عملائنا وشركائنا لتحقيق أهدافهم في الوصول لمستقبل يكون فيه الذكاء الاصطناعي جزءاً لا يتجزأ من أعمال جميع القطاعات، ويرتقي بخدمات الشركات لمستوى أعلى من الكفاءة والفاعلية وفعالية. ونحرص بأن تكون ’هواوي كلاود‘ على الدوام القوة الدافعة وراء تقدم الذكاء الاصطناعي في عالم اليوم".

وانسجاماً مع التزامها بتنفيذ "استراتيجية الذكاء الاصطناعي للقطاعات"، أصبحت "هواوي كلاود" اليوم تحتضن أكثر من 1,000 مشروع متخصص بالذكاء الاصطناعي. وتم تصميم نماذجها خصيصاً لمواكبة متطلبات القطاعات بالاستناد إلى تجارب وخبرات هواوي المتقدمة والاستفادة من منظومة العملاء والشركاء الشاملة في هذا المجال.

وإدراكاً منها لأهمية مكافحة تغير المناخ والتحديات التي تواجه المنطقة بفعل هذه الظاهرة، عرضت "هواوي كلاود" في جيتكس جلوبال نموذجها المبتكر الأول من نوعه لتنبؤات الطقس "بانجو ويذر" (Pangu Weather). وكانت الشركة قد نشرت ورقة بحثية حول هذا النموذج في مجلة "نيتشر" (Nature) التي تعد إحدى أهم المراجع العلمية على مستوى العالم. وتُعتبر هذه الورقة أول ورقة بحثية يتم نشرها في Nature من تأليف موظفي شركة تكنولوجيا صينية بحسب المجلة. وتأتي هذه الخطوة من هواوي بالتماشي مع ازدياد وتيرة وشدة حالات الطقس القاسية التي يتعذر التنبؤ بها وضرورة توظيف التكنولوجيا وف يمقدمتهات الذكاء الاصناعي لتطوير حلول استباقية، حيث يوفر الذكاء الاصطناعي عند دمجه مع قوة الحوسبة السحابية، أداة بالغة الأهمية لفهم أنماط الطقس والتنبؤ بها عبر تحليل كميات كبيرة من البيانات. ومن شأن ذلك أن يساعد دول المنطقة على التنبؤ بحالات الطقس القاسية والاستعداد لها والتخفيف من آثارها .

يذكر أن "هواوي كلاود" تعمل أيضاً على تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي والدوائي، حيث يدعم نموذج "بانغو دراج موليكيول" (Pangu Drug Molecule) الخدمات التجارية والتعاون في مجال تطوير خطوط إنتاج الأدوية بين العديد من شركات الأدوية ومعاهد الأبحاث. ويمكن لهذا النموذج أن يساعد في خفض تكاليف التصنيع وتقليل الوقت اللازم لاكتشاف المركبات الأساسية من عدة سنوات إلى شهر واحد فقط. ولدى الشركة أيضاً نماذج بانجو خاصة بالحكومات الإلكترونية، والتمويل، والسيارات، والإنسان الافتراضي، وغيرها.

#بياناتشركات

- انتهى -

نبذةٌ عن "هواوي"

"هواوي" هي شركة عالمية رائدة في توفير البنى التحتية والأجهزة الذكية لتقنية المعلومات والاتصالات تأسست عام 1987. ندير أعمالنا اليوم في أكثر من 170 دولة ومنطقة في العالم من خلال أكثر من 207,000 موظف، ونخدم أكثر من 3 مليار شخص حول العالم.

تتمثل رؤيتنا بإيصال الرقمنة للأفراد والمنازل والشركات لبناء عالم ذكي مترابط بالكامل، وذلك من خلال توفير الاتصال في كل مكان وتعزيز المساواة في الوصول إلى الشبكات؛ وتوفير خدمات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي لجميع أنحاء العالم لتزويدكم بقوة حاسوبية فائقة أينما كنتم ومتى أردتم؛ وبناء منصات رقمية تساعد جميع القطاعات والمؤسسات على تعزيز مرونتها وكفاءتها؛ وتغيير مفهوم تجربة المستخدم بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي لتناسب الاحتياجات الخاصة لكل فرد وفي مختلف جوانب حياته، سواء في المنزل أو المكتب أو أثناء التنقل.