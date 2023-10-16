القاهرة - أعلنت جامعة جزيرة الأمير إدوارد في القاهرة عن إدراج نقابة المهندسين المصرية لبرنامج هندسة التصميم المستدام التابع للجامعة ضمن شعبة الهندسة الميكانيكية، ما يمثل علامة فارقة في التزامها نحو تقديم تعليم هندسي عالي الجودة. وبموجب هذه الخطوة، يتمكن جميع خريجي البرنامج من الحصول على عضوية نقابة المهندسين و ترخيص مزاولة المهنة، مما يعزز من آفاق حياتهم المهنية داخل مصر وخارجها.

وتمتلك كلية هندسة التصميم المستدام بفرع الجامعة بالقاهرة الاعتماد والترخيص الثلاثي بما يرسخ مكانتها باعتبارها الفرع الدولي الأول والوحيد الحاصل على هذا الاعتماد. إذ حصلت الجامعة أولاً على الاعتراف بالمعادلة من المجلس الأعلى للجامعات في مصر، وهو ما يؤكد توافقها مع المعايير التعليمية المحلية، كما حصل البرنامج على الاعتماد من قبل مجلس الاعتماد الهندسي الكندي، ما يشهد على جودته واستيفاءه للمعايير الدولية. وأخيرًا، حصل فرع الجامعة بالقاهرة على عضوية نقابة المهندسين المصرية، ما يجعل خريجيها، بحصولهم على التراخيص اللازمة، مهندسين معترف بهم في مصر والخارج. ويعد هذا الاعتماد والترخيص الثلاثي بمثابة شهادة على التزام المؤسسة بتزويد الطلاب بتعليم عالمي المستوى بما يضمن النجاح في المجالات الهندسية المحلية والعالمية.

وصرحت دكتور/ كيم كريتشلي، عميدة جامعة جزيرة الأمير إدوارد بالقاهرة: "يدعم برنامجنا، الذي يقدم في كل من الحرمين الجامعيين في شارلوت تاون والقاهرة، المعايير التعليمية الصارمة ويلبي المتطلبات الأكاديمية للمهندسين المحترفين الطموحين في كل من كندا ومصر. ويمثل الحصول على موافقة نقابة المهندسين المصرية واعتماد مجلس الاعتماد الهندسي الكندي إنجازاً كبيراً في بيئة تنافسية يمكن أن تتباين بها الجودة بشكل كبير، وهو ما يعكس التزام كل من أعضاء هيئة التدريس والموظفين لدينا نحو تحقيق التميز في التعليم."

من جانبه، قال الدكتور رامي سلام، رئيس الجامعات الكندية في مصر: "ملتزمون في الوفاء بوعودنا للمجتمع المصري، ويمتد هذا الالتزام إلى ما هو أبعد من مجرد شهادة أو عضوية حصرية، حيث يعد التعليم استثمارًا لكل من الطلاب وأولياء الأمور. إذ تتمثل مهمتنا في توجيههم نحو فرص وظيفية مُرضية ومجزية. ونفتخر بشراكتنا مع مؤسسة مرموقة عالميًا مثل جامعة جزيرة الأمير إدوارد بكندا، كما يمتد دعمنا الراسخ لطلابنا إلى ما هو أبعد من تخرجهم، حيث يشكل نجاحهم المستمر جزءًا لا يتجزأ من تراثنا الدائم.

يُذكر أن جامعة جزيرة الأمير إدوارد تتمتع بتاريخ طويل في القيادة المتميزة والإنجازات التعليمية والبحث. وبتأسيسها في عام 1969، تواصل الجامعة الحفاظ على تراثها من خلال التميز الأكاديمي والابتكار البحثي. تقدم الجامعة في القاهرة برامج مطلوبة مثل هندسة التصميم المستدام، وإدارة الأعمال، والعلوم الرياضية والحاسوبية، وذلك لإعداد طلابها ليصبحوا جيلاً من قادة ناجحين.

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نبذة عن جامعة جزيرة الأمير إدوارد:

تقع جامعة جزيرة الأمير إدوارد في شارلوت تاون، مركز الاتحاد الكونفدرالي وعاصمة جزيرة الأمير إدوارد، حيث تتمتع بتاريخ غني ترجع جذوره إلى مؤسستين رئيسيتين هما كلية أمير ويلز (تأسست عام 1834) وجامعة سانت دونستان (تأسست عام 1855). تأسست جامعة جزيرة الأمير إدوارد في عام 1969 كجامعة إقليمية، لتعظم تراثها من خلال التميز الأكاديمي والابتكار البحثي. وفي عام 2019، احتفلت الجامعة بمرور 50 عامًا من الريادة المتميزة والإنجاز في التعليم والبحث في عام كامل من الفعاليات والأنشطة التذكارية.

يعد الحرم الجامعي بالقاهرة أول فرع دولي للجامعة في العاصمة الإدارية الجديدة تستضيفه الجامعات الكندية في مصر منذ يوليو 2018، ويقدم العديد من البرامج المبتكرة والمخصصة للصناعة في المجالات الرائدة. ويتم تدريس البرامج بأسلوب تجريبي يضمن الاندماج المثالي بين النظرية والتطبيق في الجهود لتزويد الطلاب بالمرونة والمهارات اللازمة للمنافسة في البيئة الديناميكية الحالية.

يتمتع الطلاب بفرصة مواصلة تعليمهم في الجامعة الأم في كندا. وبعد الانتهاء من درجة البكالوريوس، يحصل الطلاب على شهاداتهم الكندية أثناء تواجدهم في وطنهم.

نبذة عن الجامعات الكندية في مصر:

تأسست الجامعات الكندية في مصر في عام 2018 كأول فرع جامعي دولي يقع في العاصمة الإدارية الجديدة في مصر، حيث تستضيف العديد من الجامعات كندية مشهورة، بما في ذلك جامعة جزيرة الأمير إدوارد . ومن خلال تقديم برامج مستقبلية، تزود الجامعات الطلاب بالمهارات اللازمة للنجاح في عالم سريع التطور، كما تقدم برامج متطورة تعد الطلاب لمواجهة تحديات المستقبل. ومن خلال مجتمع متنوع وشامل، يعمل أعضاء هيئة التدريس والباحثون والموظفون المتفانون على خلق بيئة داعمة للطلاب لتحقيق النجاح، كما تهدف إلى تمكين الطلاب من تبني الابتكار وإقامة اتصالات عالمية وإحداث تأثير إيجابي على المجتمع.