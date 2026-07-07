أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، تطلق وجهات جزيرة ياس نظاماً رقمياً متكاملاً لإدارة مواقف السيارات في وجهات جزيرة ياس، بما يشمل "ياس مارينا"، و"ياس باي ووترفرنت"، و"وست ياس بلازا"؛ حيث سيطبق النظام الجديد من قبل "باركونيك"، المزود الرائد لحلول مواقف السيارات الذكية في دولة الإمارات، على أن يبدأ تطبيق النظام الجديد اعتباراً من 6 يوليو 2026.

يوفر النظام تجربة مبسطة ومتكاملة لزوار الوجهات المذكورة، حيث يستخدم تقنية متطورة للتعرف على لوحات المركبات، ويعمل بالتكامل مع نظام "سالك"، مما يتيح دخول المركبات وخروجها دون أي تذاكر أو حواجز أو الانتظار في طوابير أو الدفع يدوياً، بحيث يتم احتساب رسوم المواقف وخصمها تلقائياً.

وتوفر كل وجهة نموذجاً منظماً وسهل الاستخدام لرسوم المواقف

ياس باي ووترفرنت : تبدأ التعرفة من 20 درهماً للساعة الأولى، و10 دراهم لكل ساعة إضافية، مع توفير مزايا إضافية للزوار؛ إذ يمكن لرواد المطاعم الاستفادة من مواقف مجانية لمدة تصل إلى ثلاث ساعات، بينما يمكن لرواد الصالات الرياضية والشاطئ الاستفادة من مواقف مجانية لمدة تصل إلى ست ساعات يومياً بعد اعتمادها الكترونياً من قبل المنافذ المشمولة.

: تبدأ التعرفة من 20 درهماً للساعة الأولى، و10 دراهم لكل ساعة إضافية، مع توفير مزايا إضافية للزوار؛ إذ يمكن لرواد المطاعم الاستفادة من مواقف مجانية لمدة تصل إلى ثلاث ساعات، بينما يمكن لرواد الصالات الرياضية والشاطئ الاستفادة من مواقف مجانية لمدة تصل إلى ست ساعات يومياً بعد اعتمادها الكترونياً من قبل المنافذ المشمولة. ياس مارينا : تبدأ الرسوم من 20 درهماً للساعة الأولى، و10 دراهم لكل ساعة إضافية، مع توفير مواقف مجانية تصل إلى ثلاث ساعات لرواد المطاعم، وإلى ست ساعات لرواد الصالات الرياضية بمجرد التسجيل في المنافذ المشاركة.

: تبدأ الرسوم من 20 درهماً للساعة الأولى، و10 دراهم لكل ساعة إضافية، مع توفير مواقف مجانية تصل إلى ثلاث ساعات لرواد المطاعم، وإلى ست ساعات لرواد الصالات الرياضية بمجرد التسجيل في المنافذ المشاركة. وست ياس بلازا: تم تصميم تعرفة المواقف بصورة تتوافق مع الزيارات السريعة والمريحة، حيث تكون المواقف مجانية للساعة الأولى، على أن يتم احتساب رسوم قدرها 10 دراهم لكل ساعة إضافية، مما يوفر تجربة مواقف سهلة ومريحة للمتسوقين والزوار.

ويسهم التكامل مع نظام "سالك" إلى توفير تجربة سلسة ومريحة لجميع الزوار، خاصة فيما يتعلق بإتمام عمليات الدفع بشكل آلي تماماً دون الحاجة إلى الدفع نقداً عند الخروج.

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