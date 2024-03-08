دبي، الإمارات العربية المتحدة: وقّعت شركة "نسما إنجازات"، الرائدة في مجال توفير حلول التحول الرقمي وخدمات تقنية المعلومات شراكة استراتيجية مع شركة "بريسايت"، الرائدة بمجال تحليل البيانات الضخمة بالذكاء الاصطناعي في المنطقة، بهدف قيادة وتعزيز التحول الرقمي لدى الحكومات وقطاع الأعمال في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتأتي هذه الشراكة لتجمع خبرة "نسما إنجازات" الواسعة في البنية التحتية لتقنية المعلومات وحلول الخدمات الرقمية إلى جانب قدرات "بريسايت" المتطورة في تحليلات البيانات الضخمة القائمة على الذكاء الاصطناعي، ما يسهل وصول المؤسسات الحكومية والتجارية إلى الحلول التحويلية المبتكرة، إلى جانب تطوير وتنفيذ حلول المدينة الذكية التي تستخدم عمليات صنع القرار القائمة على البيانات وتحسين سير العمليات وتعزيز تقديم الخدمات.

وفي هذا السياق قال جيانلوكا ميلوني، الرئيس التنفيذي لشركة "نسما إنجازات": "يمثل تعاوننا مع شركة "بريسايت" علامة فارقة وهامة، وينسجم مع تطلعاتنا في مجال تعزيز قدراتنا في التحول الرقمي. وتعد هذه الشراكة بمثابة شهادة على التزامنا بتقديم خدمات وحلول عالية الجودة لعملائنا وتمكينهم من النجاح في عصرنا الرقمي".

ومن جانبه قال توماس براموتيدهام، الرئيس التنفيذي في شركة "بريسايت": "تسلط هذه الشراكة الإستراتيجية الضوء على سعي نسمة إنجازات وبريسايت إلى الارتقاء بتطلعات الشركتين في المجال الرقمي، حيث سيوفر توحيد جهود بريسايت في تحليلات البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي مع خبرة نسما إنجازات في الخدمات الرقمية، باقة فريدة من المزايا التي من شأنها أن تسرع تحولهم الرقمي وتوسع المنظومة الرقمية الشاملة في المملكة بما يدعم أهداف رؤية السعودية 2030.

بذة عن "نسما إنجازات"

هي شركة رائدة في توفير حلول التحول الرقمي وخدمات تقنية المعلومات، متخصصة في السحابة والأمن السيبراني والبنية التحتية والخدمات الرقمية والحلول المخصصة لدفع عجلة النمو والارتقاء بكفاءة الشركات والحكومات في جميع أنحاء المنطقة.

نبذة عن "بريسايت"

بريسايت، شركة عامة محدودة بالأسهم مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية وتمتلك شركة جي 42 ومقرها أبوظبي معظم أسهمها ، وبريسايت هي الشركة الرائدة في المنطقة في تحليلات البيانات الضخمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتجمع بين البيانات الضخمة والتحليلات الرقمية وخبرات الذكاء الاصطناعي لخدمة كل قطاع وعلى كل نطاق لخلق فرص للأعمال وإحداث تأثير إيجابي في المجتمع، وبفضل رؤيتها الحاسوبية عالمية الطراز ومنصتها للذكاء الاصطناعي والتحليلات الشاملة كمحرك لها، تتفوق بريسايت في تحليل وتفسير البيانات من جميع المصادر لدعم عملية اتخاذ القرارات بعلم لتشكيل السياسات وخلق مجتمعات أكثر أمانًا وصحة وسعادة واستدامة

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