حصلت شركة "نستله" على شهادة أفضل مكان للعمل ®Great Place to Work في كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، كما تم تصنيفها كأفضل مكان للعمل للنساء في دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2024. ويؤكد هذه التزام الشركة بتنمية بيئة عمل يشعر فيها كل موظف بإحساس الانتماء ويتمتع بفرص متساوية للنمو الشخصي والمهني.

وتعليقاً على هذا الانجاز، قال ديفيد مولوتو، مدير الموارد البشرية الإقليمي في نستله لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "أشكر جميع موظفينا في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية الذين يعتبرون نستله أفضل مكان للعمل، والذين عبروا عن فخرهم واعتزازهم بعملهم ومساهماتهم القيّمة والمؤثرة داخل المجتمع. نؤمن في نستله بأن موظفينا هم الركيزة الرئيسية لنجاحنا، وأن تفانيهم وحماسهم ساهما في جعل نستله بيئة محفزة للنمو والمشاركات الإيجابية".

وتدير نستله 24 مصنعًا وتوظف أكثر من 12,000 شخص في 19 دولة، وتحتضن قوة عاملة متنوعة تمثل ما يقرب من 90 جنسية. وتحرص باستمرار على إطلاق العديد من المبادرات لدعم موظفيها، بما في ذلك السياسة العالمية الشاملة لإجازة الوالدين، وترتيبات العمل المرنة، وبرامج رعاية الأسرة، وبرنامج مساعدة الموظفين، ومجموعة متنوعة من فرص التطوير مثل التوجيه والتدريب.

وفي وقت سابق من العام الحالي، حصلت نستله على "علامة الجودة لبيئة عمل داعمة للوالدين" من هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، تكريماً لجهودها في تعزيز بيئة عمل داعمة للوالدين.

يتم منح شهادة "أفضل مكان للعمل" من قبل هيئة عالمية لثقافة بيئة العمل تقوم بتقييم تجارب الموظفين في جميع أنحاء العالم من خلال نموذج الثقة©، والذي يركز على المصداقية والاحترام والإنصاف والرفقة.

وفي إطار تسليط الضوء بشكل أكبر على تميزها الإقليمي في مكان العمل، حصلت شركة نستله أيضًا على شهادة أفضل مكان للعمل® Best Place to Work في المغرب لعام 2024، مما يؤكد التزامها برعاية صحة موظفيها وخلق تأثير في الدولة.

حول نستله في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

يعود إرث وتاريخ نستله في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى أكثر من 100 عام، عندما تمت أول عملية بيع لمنتجات دقيق الحبوب للأطفال في مصر. واليوم، تدير نستله 24 مصنعا للأغذية والمشروبات في 19 بلدا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتوفر فرص عملٍ مباشرة لأكثر من 12 ألف موظف يلتزمون جميعاَ بهدف الشركة في "إطلاق قوة الغذاء لتحسين جودة الحياة للجميع، اليوم وللأجيال القادمة".

كما تساهم الشركة بمنح فرص عمل غير مباشرة لآلاف آخرين من مختلف البلدان في المنطقة. وتضم قائمة منتجات نستله في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أكثر من 60 منتجا مبتكرا لمختلف الفئات، منها منتجات الحليب وغذاء الرضع، والقهوة، ومبيضات القهوة، والحلويات والسكاكر، وعبوات المياه، وحبوب الفطور، ومنتجات الطهي، وهيلث ساينس، وطعام الحيوانات الأليفة وغيرها من المنتجات. وذلك تحت علامات تجارية متعددة مثل: نستله نيدو، ونستله سيريلاك، ونستله نان، وS-26، وبروجرس، ونسكافيه، ونسبريسو، وبونجورنو كافيه، وكوفي مايت، وكيت كات، وماجي، ونستله فيتنس، ونستله بيورلايف، وأوبتيفاست، وبورينا فريسكيز، إلى جانب العديد من العلامات التجارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

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