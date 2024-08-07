الإمارات العربية المتحدة- اختيرت نرجيش خامباتا، مديرة مدرسة جيمس مودرن أكاديمي ورئيستها التنفيذية، من بين المرشحين العشرة النهائيين لميدالية آسيا للتعليم بنسختها الافتتاحية، والتي تمّ إطلاقها هذا العام بالتعاون بين T4 Education وشركة "إتش بي" لتمنح لإحدى الشخصيات التي أظهرت تأثيرها وقيادتها ودعمها في مجال التعليم.

وتأتي هذه الجائزة التكريمية تقديراً للعمل الدؤوب والجهود الحثيثة التي يبذلها القادة والمؤثرون في هذا المجال، بهدف إحداث التحوُّل في المشهد التعليمي في جميع أنحاء القارة، واحتفالاً بقصص النجاح التي يخطها الساعون للتغيير ونقل قيم التعليم والتطوير في المجتمع.

وفي هذا الصدد، سيتم دعوة الفائز بميدالية آسيا للتعليم لحضور القمة العالمية للمدارس التي ستقام في دبي يومي 23 و24 نوفمبر. كما سيحظى الفائز بفرصة مميزة لترشيح مدرسة من اختياره للحصول على عضوية برنامج Education 4T لـ "أ فضل مدرسة للعمل "، وذلك اعترافاً بضرورة حل أزمة توظيف أفضل المعلمين واستبقائهم لمعالجة الثغرات التعلمية. ويعدّ برنامج العضوية آلية قائمة على البيا نات القياسية، تهدف لمساعدة المدارس على تحقيق التحول ضمن ثقافتها واستقطاب أفضل المعلمين واستبقائهم.

وتشغل نارجيش خامباتا منصب المديرة والرئيسة التنفيذية لمدرسة جيمس مودرن أكاديمي، وهي مدرسة دولية مستقلة في دبي، الإمارات العربية المتحدة، تم اختيارها ضمن قائمة أفضل 10 مدارس في العالم في فئة الابتكار لعام 2023.

و شهدت المدرسة زيادة بنسبة 37% على أساس سنوي من حيث مشاركة الطلاب، بالإضافة إلى التعاون المحلي والدولي مع شركات مثل DFC وSAP ومايكرسوفت، نظراً لدمجها للتكنولوجيا وريادة الأعمال في مناهجها الدراسية.

علاوة على ذلك، عمدت المدرسة إلى إدخال عدد من الابتكارات التكنولوجية في مناهجها وممارساتها، إدراكاً منها لضرورة إعداد الطلاب لمستقبل يتسم بالتغيرات غير المتوقعة، حيث ستشمل أول نظام بطاقة تقرير رقمية في المنطقة تم تطويره بالكامل من قبل الطلاب والمعلمين. كما أطلقت المدرسة برنامج) Bring Your Own Device (BYOD))، لتتيح من خلاله للطلاب ابتداءً من الصف الثاني إحضار أجهزة التعلم الخاصة بهم.

وفي العام الدراسي 2015-2016، وبعد إرسال المعلمين إلى "جامعة كارنيجي ميلون" للتدرُّب على نظام "ستيم" والتكامل التكنولوجي، أدرجت المدرسة هذه المجالات في الصفوف الدراسية. كما وضعت في إطار شراكتها مع "هارفارد بروجكت زيرو"، بروتوكولات لنمطيات التفكير ونهجاً متعدد التخصصات يُعرف باسم أسلوب المناهج المستقبلية وذلك بهدف تعزيز الابتكار، وتم تبنيه من قبل العديد من المدارس الأخرى.

وعملت الأكاديمية على تعزيز ريادة الأعمال وتبنيها كطريقة تفكير، بدءً من المرحلة الابتدائية، حيث أطلقت مشاريع «وحدة الاستكشاف»، مروراً بالمرحلة الإعدادية حيث اعتمدت «التعلم القائم على التحدي»، ووصولاً إلى «بريسم بروجكت» و «برنامج ريادة الأعمال والابتكار» في المرحلة الثانوية، لتوفر بذلك ما تسميه "استراتيجية السقالات التعليمية" لتطوير مهارات التفكير النقدي وحل المشكلات والتفكير التصميمي وعقلية النمو.

وحصلت نارجيش خامباتا على جائزة جيمس لمدير المدرسة الاستثنائي بنسختها الأولى عام 2018، وذلك تقديراً لإمكاناتها وخبراتها القيادية المتميزة، حيث تعتمد منهجية واضحة تهدف إلى منح كافة الأطفال الفرصة لاكتشاف ذاتهم وإدراك اهتماماتهم وشغفهم وسط بيئةٍ آمنة وسعيدة، بما يضمن نموهم ليشكلوا جيلاً واثقاً وفاعلاً مزوداً بالقدرات الفكرية والقيم الأخلاقية السليمة والملائمة لتحقيق أهدافهم.

وقال مايانك دينغرا، مدير أول لأعمال التعليم في شركة "إتش بي" (HP): "نتوجّه بالتهنئة للسيدة نرجيش خامباتا، مديرة مدرسة ’جيمس مودرن أكاديمي‘ في دولة الإمارات، على اختيارها كأحد المرشحين النهائيين لجوائز «ميدالية التعليم الآسيوية 2024». ونؤمن أن التزامها وشغفها تجاه إحداث تحوّل جذري في قطاع التعليم سيُشكّل مصدر إلهام للكثيرين للسير على خطاها لبناء عالم يتوفّر فيه تعليم عالي الجودة للجميع".

وأضاف قائلاً: "تعمل شركة «إتش بي» (HP) وفق رؤية طموحة لتسريع تطبيق المساواة الرقمية لأكثر من 150 مليون شخص حول العالم بحلول عام 2030. ويتطلّب الارتقاء بواقع القطاع التعليمي تضافر جهود المنظمات غير الحكومية والحكومات والمعلمين والشركات. وتحتفي جائزة «ميدالية التعليم الآسيوية» بروّاد التغيير في قطاع التعليم في آسيا لنستفيد من خبراتهم وننهل من معارفهم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030".

وقال فيكاس بوتا، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "تي 4 إديوكيشن" (T4 Education): "تُكرّم جوائز «ميدالية التعليم الآسيوية 2024» الأفراد الذين يقودون التغيير في المناطق التي يكون فيها التغيير ضرورة مُلحّة، مع التركيز على فجوات التعلم وحالات التفاوت الكبيرة".

وتابع قائلاً: "تتطلّب مواجهة التحديات الهائلة وتمهيد الطريق أمام مستقبل مشرق للقارة الآسيوية إيجاد مجتمع من القادة الملتزمين بإحداث تحول جذري في قطاع التعليم. ولدينا في آسيا والعالم الكثير لنتعلّمه من قادة مثل نرجيش خامباتا وقصصهم الملهمة ومساهماتهم الاستثنائية لتحسين حياة الأجيال المُقبلة".

قائمة المرشّحين النهائيين لجوائز «ميدالية التعليم الآسيوية 2024»:

أشيش داوان، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مؤسسة "سنترال سكوير فاونديشن" ( Central Square Foundation ) في الهند

) في الهند بايلا جميل، الرئيس التنفيذي، لـ"إدارة-إي-تعليم-أو-أغاهي" ( ITA )، "سنتر فور إدية كيشنال آند كونشسنس" ( Centre for Education and Consciousness, ) في باكستان

)، "سنتر فور إدية كيشنال آند كونشسنس" ( ) في باكستان دوريا عزيز سنغابور والا، نائب الرئيس الأول لشؤون التعليم، الدولي، شركة "سكولاستيك" في سنغافورة

إيثيل أجنيس باسكوا-فالينزويلا، مفوضة، لجنة التعليم العالي، الفلبين

كورفي راكشاند، مؤسس ومدير تنفيذي، مؤسسة جاغو فاونديشن" ( JAAGO Foundation ) في بنغلاديش

) في بنغلاديش نرجيش خامباتا، المديرة والرئيسة التنفيذية لمدرسة ’جيمس مودرن أكاديمي‘ في دولة الإمارات

براناف كوثاري، الرئيس التنفيذي لـ"إديوكيشنال إنيشاتيفس "( Educational Initiatives ) في الهند

) في الهند شهناز السادات، رئيسة مجلس إدارة "ليب إيد سيرفيسيز المحدودة" في ماليزيا

شينيتشي ياماناكا، رئيس معهد كادوكاوا دوانجو التعليمي في اليابان

يو هيون بارك، المؤسس والرئيس التنفيذي لمعهد دي كيو في سنغافورة

وتم فتح باب الترشيحات لجوائز "ميدالية التعليم الآسيوية 2024" في فبراير 2024 للمعلمين أو قادة المدارس، وقادة المجتمع المدني، وموظفي الخدمة العامة، والمسؤولين الحكوميين، والقادة السياسيين، ورجال الأعمال، وقادة الأعمال، والتقنيين الذين يُركّزون على تحسين التعليم في مرحلة ما قبل رياض الأطفال، ومرحلة رياض الأطفال وحتى الصف الثاني عشر، والتعليم المهني والجامعي.

وتُعتبر جوائز "ميدالية التعليم الآسيوية 2024" واحدة من ثلاث جوائز عالمية للتعليم (World Education Medals) أنشأتها لشركة "تي 4 إديوكيشن" (T4 Education) بالتعاون مع شركة "إتش بي" (HP). وتشمل هذه الجوائز أيضاً "ميدالية أفريقيا للتعليم"، التي تأسست في عام 2022 ونمت لتصبح أرقى وسام تعليمي في إفريقيا؛ بالإضافة إلى "ميدالية أمريكا اللاتينية للتعليم" التي تم إطلاقها هذا العام أيضاً.

سيتم الإعلان عن الفائز في أكتوبر، وفق قرار لجنة تحكيم مكونة من شخصيات بارزة بناءً على معايير صارمة.

نبذة عن T4 Education

نؤمن بأن لجميع الأطفال أينما كانوا الحق بتلقي التعليم الجيد؛ ولتحقيق هذه الرؤية، نقوم ببناء أكبر مجتمع في العالم من المعلمين والمدارس. وتتيح منصتنا الرقمية فرصاً للمعلمين للتواصل والتعاون ومشاركة أفضل الممارسات، ودعم جهود بعضهم البعض لتعزيز التعلُّم والثقافة المدرسية. ونعمل على إيصال صوت المعلمين باعتبارهم القلب النابض لمنظومة التعليم، وحجر الأساس للمستقبل الذي نصبو لبلوغه.

ويوفر كلّ من مجتمعنا العالمي الذي يضم أكثر من 200,000 معلم ومنصتنا الرقمية محركًا يحفز المؤسسات على تنظيم جوائز تعليمية تلقى إقبالاً لافتاً على صعيد وسائل الإعلام الدولية والوعي العام.

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