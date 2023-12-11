

دبي: وقعت شركة "نخيل لإدارة المجتمعات"، ذراع شركة "نخيل" المخصصة لإدارة المجتمعات السكنية والتي تركز في جوهرها على العملاء، مذكرة تفاهم مع شركة "اتصالات للخدمات القابضة" لتوفير محطات شحن مجانية للمركبات الكهربائية عبر مجموعة من مجتمعات "نخيل".

ووقع الاتفاقية كل من فرانسيس جياني، الرئيس التنفيذي لإدارة المجتمعات لدى شركة نخيل؛ ومعمر ناصر الرخيمي، الرئيس التنفيذي لشركة "اتصالات للخدمات القابضة"، بحضور كبار المسؤولين من الطرفين.

وبموجب هذه الاتفاقية، ستوفر "اتصالات للخدمات القابضة" محطات لشحن المركبات الكهربائية عبر مجتمعات "نخيل"، وستتحمل نفقات استهلاك الكهرباء خلال فترة إثبات المفهوم التي تمتد لـ 6 أشهر.

وبهذه المناسبة، قال فرانسيس جياني، الرئيس التنفيذي لإدارة المجتمعات لدى شركة "نخيل": "نفخر بشراكتنا مع شركة ’اتصالات للخدمات القابضة‘ التي تسخر أحدث التقنيات الرائدة عالمياً. ونؤكد من خلال هذه الشراكة التزامنا بإثراء عروض القيمة التي نقدمها لعملائنا وتزويدهم بمزايا جديدة عبر مجتمعاتنا".

ومن جانبه، قال معمر ناصر الرخيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "اتصالات للخدمات القابضة": "لا شك أن التعاون مع شركة ’نخيل لإدارة المجتمعات‘ يمثّل خياراً مثالياً يتيح لنا نشر حلول السيارات الكهربائية ’شارج أند غو‘، حيث توفر مجتمعاتها الواسعة والمتنوعة مواقع مثالية لمحطاتنا الرائدة عالمياً لشحن المركبات الكهربائية. ونحن متحمسون إلى تركيب هذه المحطات ورصد التأثير الإيجابي الذي ستحققه للمستخدمين".

وتوفر "نخيل لإدارة المجتمعات" في الوقت الحالي أسطولاً مكوناً من خمس مركبات كهربائية تقدم خدمات مخصصة لمجتمعات نخلة جميرا، ومجتمع قرية جميرا الدائرية (JVC)، وغاليريز، ومجمع ديستركت ون. كما تُستخدم هذه المركبات الكهربائية في تنفيذ الدوريات والمهام المجتمعية والمهام اليومية ضمن الموقع والاستجابات لحالات الطوارئ، والزيارات الميدانية. وقامت "نخيل لإدارة المجتمعات" بتركيب مرافق شحن مخصصة للأسطول في كل من ديستركت ون ونخلة جميرا (نخيل مول).

جدير بالذكر أن هذه الخطوة ستشكل نقطة انطلاق لطرح المزيد من محطات شحن المركبات الكهربائية عبر المزيد من مجتمعات "نخيل" لاحقاً. وستشمل هذه الخطوة تركيب محطات شحن في مجتمعات بالم تاور، وبالم ويست بيتش، وبالم إيست، ومساكن الفرجان، وديسكفري جاردنز. ولا شك أن استخدام هذه المركبات سيحد بشكل كبير من تلوث الهواء ويعزز جودته. كما يؤكد توقيع مذكرة التفاهم على إحدى قيم علامة "نخيل" الأساسية، والمتمثلة بتقديم أفضل خدمة ممكنة لعملائها ودفع عجلة الابتكار في مجتمعاتهم.

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نبذة عن شركة نخيل (www.nakheel.com)

تعد شركة نخيل التي تتخذ من دبي مقراً لها، المطور العقاري الرائد عالمياً، وتعتبر محفظة مشاريعها المتنوعة والتي أخذت فيها معايير هندسية جديدة ومبتكرة بما في ذلك معالم أيقونية في شتى القطاعات، السكنية والتجزئة والضيافة والترفيه، محورية في تحقيق رؤية دبي. حيث أضافت مشاريعها على الواجهة البحرية، بما في ذلك نخلة جميرا المشهورة عالمياً، أكثر من 300 كم إلى ساحل دبي الأصلي الذي يبلغ طوله 70 كم، مما مهد الطريق لتطوير المئات من المنازل المطلة على البحر والمنتجعات والفنادق الشاطئية فضلاً عن مناطق للجذب السياحي.

تغطي محفظة مشاريع شركة نخيل الرئيسية مساحة 15 ألف هكتاراً، وتوفر مجموعة متنامية من الوجهات ومناطق الجذب والمرافق الترفيهية للمواطنين والمقيمين والسياح في دبي على حد سواء، حيث تشمل محفظة مشاريعها نخلة جميرا، وجزر العالم، وجزر جميرا، وجميرا بارك، وقرية جميرا، والفرجان، والحدائق (ذا جاردنز)، وديسكفري جاردنز، وقرية جبل علي، وفلل ند الشبا، وجزر دبي.

تعتبر نخيل لإدارة المجتمعات (NCM) شركة متكاملة لإدارة المجتمعات السكنية تركز في جوهرها على العملاء، وتهدف لإنشاء أكثر المجتمعات المرغوبة للسكن. ويكمن هدفها الأساسي في إسعاد العملاء بالتركيز على ثلاث ركائز وهي: المجتمع، والعملاء، والتكنولوجيا. وتقدم نخيل لإدارة المجتمعات (NCM) خدمات ذات مستوى عالمي للملاك والمقيمين عبر مجتمعاتها السكنية من خلال الابتكار والتكنولوجيا وتطبيق أفضل الممارسات الدولية. وتشرف نخيل لإدارة المجتمعات على نحو 700،000 من المقيمين عبر نطاق 18 مجتمعاً سكنياً و50،000 وحدة سكنية.

تمتلك وتدير شركة نخيل سلسلة متنوعة من مراكز البيع بالتجزئة ذات المستوى العالمي عبر مجموعة متميزة من الوجهات العصرية الرائعة للتسوق وتناول الطعام والترفيه في مختلف أنحاء دبي. وتحتضن الأيقونة المعمارية نخلة جميرا، وبالم ويست بيتش، وجولدن مايل غاليريا، وكلوب فيستا ماري، وقطار ذا بالم مونوريل، فضلاً عن منصة المشاهدة، ذا ڤيو آت ذا بالم، الواقعة في قمة برج ذا بالم تاور. وتشمل محفظة مشاريع شركة نخيل المميزة والمتنامية مراكز للتسوق كبيرة الحجم، مثل نخيل مول، وابن بطوطة مول، وسيركل مول، ومراكز للتجزئة مجتمعية التي تعرف باسم (بافيليون) في ثمانية من مجتمعات نخيل السكنية، ويعتبر الخيل أفينيو من ضمن المشاريع القادمة.

تضم محفظة مشاريع شركة نخيل في قطاع الضيافة مجموعة متنوعة من الفنادق والمنتجعات، بما في ذلك فنادق من فئة الخمس نجوم، ومنشآت فاخرة، ومنتجعات مناسبة للعائلات، وفنادق عصرية وأنيقة وهي: فندق سانت ريجيس دبي - ذا بالم، وبريمير إن ابن بطوطة مول، وأفاني ابن بطوطة، وفندق ريو دبي، ومنتجع سنتارا ميراج دبي الشاطئي.

تضم محفظة شركة نخيل حالياً في قطاع التأجير السكني أكثر من 16،500 وحدة موزعة ما بين الفلل والشقق السكنية، وذلك في الحدائق (ذا جاردنز)، وديسكفري جاردنز، والفرجان، وفلل ند الشبا، ونخلة جميرا، وبدره، وفينيتو.