*تم تحديث البيان بناء على طلب الشركة المرسلة له

دبي، الإمارات العربية المتحدة: باعتبارها موطناً لكرة الشبكة في دولة الإمارات، احتفلت "نخيل لإدارة المجتمعات" بافتتاح "مركز نخيل لكرة الشبكة"، أول مركز تابع للشركة يضم مرافق وملاعب مخصصة لممارسة رياضة كرة الشبكة، وذلك في قرية جميرا الدائرية.

وقام فرانسيس جياني، الرئيس التنفيذي لإدارة المجتمعات لدى شركة "نخيل"، وشذى السويدي، المدير التنفيذي لمشاريع البنية التحتية لدى شركة "نخيل"، إلى جانب عدد من أعضاء فريق الإدارة العليا، بالترحيب بفريق صقور الإمارات لكرة الشبكة، الذين كانوا أول من لعبوا فوق هذه الملاعب الحديثة.

وسيقوم "مركز نخيل لكرة الشبكة" بإعداد جدول كامل من الأنشطة طوال الأسبوع، بما في ذلك عيادات كرة الشبكة لمختلف الفئات العمرية بدءاً من الأطفال الصغار والفتيات، وجلسات صباحية للسيدات، ودورات تدريبية في "دوري نخيل لكرة الشبكة" وغير ذلك الكثير، بما يسهم في دعم المجتمع للتفاعل مع هذه الرياضة المحبوبة. هذا بالإضافة إلى الملاعب والمرافق الرياضية الستة الحديثة الموجودة في المكان، لمساعدة الرياضيين من جميع المستويات على التدريب والإعداد لتقديم أفضل ما لديهم في كل مباراة.

يعد دعم الرياضة وتشجيع الناس على تبني نمط حياة صحي ونشط داخل مجتمعاتها إحدى الأولويات الرئيسية لدى "نخيل لإدارة المجتمعات". ويعكس إنشاء "مركز نخيل لكرة الشبكة" التزام "نخيل لإدارة المجتمعات" بتعزيز الصحة واللياقة البدنية والرفاهية المجتمعية للمواطنين والمقيمين والزوار في دبي ودعم الرياضات الشبابية.

تتمتع "نخيل لإدارة المجتمعات" بعلاقة دائمة مع عالم كرة الشبكة داخل الإمارات، ولديها حقوق رعاية لمدة ثلاث سنوات لاتحاد الإمارات لكرة الشبكة، الجهة الوطنية المسؤولة عن إدارة أنشطة رياضة كرة الشبكة في دولة الإمارات. وقد أثمرت جهود الاتحاد في صعود دولة الإمارات إلى المركز الـ 21 في التصنيف العالمي للعبة.

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أصداء بي سي دبليو

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نبذة عن شركة نخيل (www.nakheel.com)

تعد شركة نخيل التي تتخذ من دبي مقراً لها، المطور العقاري الرائد عالمياً، وتعتبر محفظة مشاريعها المتنوعة والتي أخذت فيها معايير هندسية جديدة ومبتكرة بما في ذلك معالم أيقونية في شتى القطاعات، السكنية والتجزئة والضيافة والترفيه، محورية في تحقيق رؤية دبي. حيث أضافت مشاريعها على الواجهة البحرية، بما في ذلك نخلة جميرا المشهورة عالمياً، أكثر من 300 كم إلى ساحل دبي الأصلي الذي يبلغ طوله 70 كم، مما مهد الطريق لتطوير المئات من المنازل المطلة على البحر والمنتجعات والفنادق الشاطئية فضلاً عن مناطق للجذب السياحي.

تغطي محفظة مشاريع شركة نخيل الرئيسية مساحة 15 ألف هكتاراً، وتوفر مجموعة متنامية من الوجهات ومناطق الجذب والمرافق الترفيهية للمواطنين والمقيمين والسياح في دبي على حد سواء، حيث تشمل محفظة مشاريعها نخلة جميرا، وجزر العالم، وجزر جميرا، وجميرا بارك، وقرية جميرا، والفرجان، والحدائق (ذا جاردنز)، وديسكفري جاردنز، وقرية جبل علي، وفلل ند الشبا، وجزر دبي.

تعتبر نخيل لإدارة المجتمعات (NCM) شركة متكاملة لإدارة المجتمعات السكنية تركز في جوهرها على العملاء، وتهدف لإنشاء أكثر المجتمعات المرغوبة للسكن. ويكمن هدفها الأساسي في إسعاد العملاء بالتركيز على ثلاث ركائز وهي: المجتمع، والعملاء، والتكنولوجيا. وتقدم نخيل لإدارة المجتمعات (NCM) خدمات ذات مستوى عالمي للملاك والمقيمين عبر مجتمعاتها السكنية من خلال الابتكار والتكنولوجيا وتطبيق أفضل الممارسات الدولية. وتشرف نخيل لإدارة المجتمعات على نحو 700،000 من المقيمين عبر نطاق 18 مجتمعاً سكنياً و50،000 وحدة سكنية.

تمتلك وتدير شركة نخيل سلسلة متنوعة من مراكز البيع بالتجزئة ذات المستوى العالمي عبر مجموعة متميزة من الوجهات العصرية الرائعة للتسوق وتناول الطعام والترفيه في مختلف أنحاء دبي. وتحتضن الأيقونة المعمارية نخلة جميرا، وبالم ويست بيتش، وجولدن مايل غاليريا، وكلوب فيستا ماري، وقطار ذا بالم مونوريل، فضلاً عن منصة المشاهدة، ذا ڤيو آت ذا بالم، الواقعة في قمة برج ذا بالم تاور. وتشمل محفظة مشاريع شركة نخيل المميزة والمتنامية مراكز للتسوق كبيرة الحجم، مثل نخيل مول، وابن بطوطة مول، وسيركل مول، ومراكز للتجزئة مجتمعية التي تعرف باسم (بافيليون) في ثمانية من مجتمعات نخيل السكنية، ويعتبر الخيل أفينيو من ضمن المشاريع القادمة.

تضم محفظة مشاريع شركة نخيل في قطاع الضيافة مجموعة متنوعة من الفنادق والمنتجعات، بما في ذلك فنادق من فئة الخمس نجوم، ومنشآت فاخرة، ومنتجعات مناسبة للعائلات، وفنادق عصرية وأنيقة وهي: فندق سانت ريجيس دبي - ذا بالم، وبريمير إن ابن بطوطة مول، وأفاني ابن بطوطة، وفندق ريو دبي، ومنتجع سنتارا ميراج دبي الشاطئي.

تضم محفظة شركة نخيل حالياً في قطاع التأجير السكني أكثر من 16،500 وحدة موزعة ما بين الفلل والشقق السكنية، وذلك في الحدائق (ذا جاردنز)، وديسكفري جاردنز، والفرجان، وفلل ند الشبا، ونخلة جميرا، وبدره، وفينيتو.