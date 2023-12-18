دبي: أعلنت "نخيل لإدارة المجتمعات" عن رعايتها لاتحاد الإمارات لكرة الشبكة، الهيئة الوطنية المسؤولة عن إدارة أنشطة رياضة كرة الشبكة في دولة الإمارات، لمدة 3 سنوات ضمن إطار التزامها بتعزيز الصحة واللياقة البدنية والرفاهية المجتمعية للمواطنين والمقيمين والزوار في دبي، وحرصها على أن تغدو الداعم الرئيسي لهذه الرياضة في الدولة.

يعمل اتحاد الإمارات لكرة الشبكة منذ تأسيسه في عام 2017 على دعم هذه الرياضة وتعزيزها وتطويرها بين أوساط المدارس والأندية وعلى الساحة الدولية. ويتنافس الفريقان التابعان للاتحاد، فريق الصقور الإماراتي لكرة الشبكة المفتوحة وفريق الصقور الإماراتي للشباب دون سن 17، بشكل دوري على الصعيد الدولي. ونتيجة لالتزام الفريقين بتحقيق التميز الرياضي، بات اتحاد الإمارات لكرة الشبكة يحتل اليوم المرتبة 24 على مستوى العالم.

وبهذه المناسبة قال فرانسيس جياني، الرئيس التنفيذي لإدارة المجتمعات لدى شركة "نخيل": "نفخر برعاية ريق الصقور الإماراتي لكرة الشبكة المفتوحة وفريق الصقور الإماراتي للشباب دون سن 17 ودعم أهدافهما المتمثلة في الارتقاء بهذه الرياضة، فضلاً عن تعزيز حضور فريقيه إقليمياً ودولياً لدعم قدراتهما التنافسية بالشكل الأمثل. وباعتبار أن تشجيع أنماط الحياة الصحية لطالما كان أولوية بالنسبة لـ’نخيل لإدارة المجتمعات‘، نتطلع اليوم للاحتفاء بالإنجازات المستمرة للاتحاد على مدار السنوات الثلاث المقبلة".

من جانبه قال غانم الفلاسي، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة الشبكة: "يسعدنا أن نتعاون مع ’نخيل لإدارة المجتمعات‘ كراعٍ رسمي لاتحاد الإمارات لكرة الشبكة خلال السنوات الثلاث المقبلة. ولا شك أن التزام الشركة بدعم أنماط الحياة الصحية ورعاية الأحداث الرياضية يجعلها الشريك الأمثل لنجاحاتنا المستمرة. ومن هنا، نتطلع للحصول على دعمها في مبارياتنا القادمة والارتقاء بمكانة فريقينا الوطنيين فيما نواصل سعينا لاستقطاب فعاليات كرة الشبكة الدولية عالمية المستوى إلى دولة الإمارات".

ومنذ عام 2018، أصبح اتحاد الإمارات لكرة الشبكة عضواً في الاتحاد الأوروبي لكرة الشبكة والاتحاد الدولي لكرة الشبكة، وحقق فريقاه نجاحاً ملحوظاً خلال مشاركتهما في المسابقات الدولية. وحصد فريق الصقور الإماراتي لكرة الشبكة على الميداليات الذهبية والفضية خلال تحدي أوروبا لكرة الشبكة 2021 و2022، في حين تأهل فريق الصقور للشباب إلى بطولة تحت 17 سنة بعد فوزهم بالميدالية الذهبية في عام 2022. ومن المقرر أن يدخل الفريقان حلبة التحدي في عام 2024 للدفاع عن لقبيهما.

ويعتبر اتحاد الإمارات لكرة الشبكة مؤسسة تطوعية تتعاون مع دوري كرة الشبكة الاجتماعي للشباب لتشجيع النساء من جميع الأعمار والقدرات والخلفيات الثقافية للمشاركة في أنشطة كرة الشبكة فضلاً عن توحيد مجتمعات كرة الشبكة المحلية. ويسعى اتحاد الإمارات لكرة الشبكة إلى بناء قادة أقوياء وموهوبين وواثقين من قدراتهم داخل وخارج الملعب بالإضافة إلى تمكين النساء في المنطقة من خلق إرثهن الرياضي الخاص.

وانطلاقاً من اهتمامها الكبير بسعادة ورضا العملاء، ترتكز "نخيل لإدارة المجتمعات" على 3 مبادئ أساسية هي: التركيز على المجتمع، والتركيز على العملاء، والاعتماد على التكنولوجيا. كما تعمل الشركة على بناء مجتمع حاضن للسعادة وأنماط الحياة الإيجابية وجودة الحياة العالية. وتعد المرافق الرياضية جزءاً لا يتجزأ من الخطط والمشاريع الرئيسية التي تتبناها شركة "نخيل" لتوفير نمط حياة صحي ومتوازن وشامل للمواطنين والمقيمين والزوار. كما تفخر "نخيل لإدارة المجمعات" برعاية منافسات كرة الشبكة ضمن بطولة طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي وذلك للعام الثاني على التوالي.

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