للعام الثاني على التوالي

دبي: تعاونت "نخيل لإدارة المجتمعات" مع بطولة طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي كشريك تقديم للعام الثاني على التوالي بغية دعم أكبر مهرجان رياضي وترفيهي في الشرق الأوسط. وتولت "نخيل" رعاية بطولة طيران الإمارات دبي للسباعيات لكرة الشبكة التي أقيمت في استاد ذا سيفينز بدبي التي أقيمت مؤخراً في استاد ذا سيفينز بدبي، حيث شهدت تنافس 85 فريقاً رفيع المستوى لكرة الشبكة على أرض الملاعب الأربعة للاستاد على مدار 3 أيام.

وتعد بطولة طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي حدثاً رئيسياً على أجندة دبي الرياضية، وتستقطب عادةً أكثر من 100 ألف مشجع إلى استاد ذا سيفينز خلال عطلة نهاية الأسبوع التي تتزامن مع عيد الاتحاد لدولة الإمارات. وشملت مباريات كرة الشبكة أقساماً وفرقاً دولية مختلفة، كما استمتع المشجعون بمجموعة من العروض الموسيقية والأنشطة الترفيهية مثل ألعاب التزحلق القابلة للنفخ والفنون والحرف اليدوية في المناطق المخصصة للعائلات، بالإضافة إلى دروس رياضية متقدمة أقيمت ضمن فعالية ’جمعة العائلة‘ (Family Friday).

وفي إطار تعليقه على الموضوع قال فرانسيس جياني، الرئيس التنفيذي لإدارة المجتمعات لدى شركة "نخيل": "نحن في شركة ’نخيل لإدارة المجتمعات‘ نلتزم بتعزيز الرياضة والعافية عبر مختلف مجتمعات ’نخيل‘ في دبي. وتتوافق شراكتنا مع بطولة طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي للعام الثاني على التوالي بهدف دعم منافسات كرة الشبكة ذات الشعبية الكبيرة في استاد ذا سيفينز، مع هدفنا المشترك والمتمثل بتشجيع المشاركة المجتمعية في الأنشطة الرياضية، مثل كرة الشبكة، فضلاً عن تبني أسلوب حياة نشط وصحي. ونتطلع لأن نصبح الحاضن الأبرز لكرة الشبكة في دولة الإمارات".

من جانبه قال سيمون جيلويتز، مدير العمليات الرياضية لبطولة طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي: "نتشرف للغاية بانضمام ’نخيل لإدارة المجتمعات‘ كشريك تقديم إلى واحد من أهم الأحداث الرياضية الممتعة في المدينة. وسرعان ما تتحول كرة الشبكة إلى رياضة مجتمعية ذات جاذبية كبيرة لعشاق الرياضة، وكذلك للعائلات التي تبحث عن قضاء يوم ممتع في الخارج. وشهدت نسخة هذا العام تنافس 85 فريقاً لكرة الشبكة، مقارنة بـ 65 فريقاً العام الماضي، مما يسلط الضوء الشعبية المتنامية لهذه الرياضة بين مجتمعات دبي".

وتخطط "نخيل" لإنشاء ملعب مخصص لكرة الشبكة في قرية جميرا الدائرية (JVC)، كجزء من التزام "نخيل لإدارة المجتمعات" بتشجيع أنماط الحياة النشطة والصحية بين سكان دبي وزوارها. ومن المقرر افتتاح الملعب أمام العامة خلال عام 2024.

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