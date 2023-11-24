دبي: أعلنت "نخيل لإدارة المجتمعات" حصولها على شهادتين مرموقتين للجودة هما؛ شهادة كايت مارك من المعهد البريطاني للمعايير (BSI) وتصنيف ويل للصحة والسلامة.

وحصلت "نخيل لإدارة المجتمعات" على "شهادة كايت مارك"، وهي المعيار العالمي للتميز في الجودة والسلامة والثقة، عن "مجتمعاتها الذكية والمستدامة" ضمن المنطقة 1 في "نخلة جميرا"؛ علماً أن هذه الشهادة تشمل متطلبات معايير ISO 37101:2016 وISO 37106:2021.

وتعد "نخيل لإدارة المجتمعات" أول شركة في دولة الإمارات تحصل على هذه الشهادة، كما تعتبر مجتمعات المنطقة 1 في "نخلة جميرا" أول مجتمعات مأهولة في المنطقة تفوز بهذه الجائزة المرموقة.

وللسنة الثانية على التوالي، حصلت "نخيل لإدارة المجتمعات" أيضاً على "تصنيف ويل للصحة والسلامة" من معهد ويل الدولي للأبنية (IWBI) عن أدائها في عمليات وإدارة المرافق لجميع مبانيها البالغ عددها 365 مبنى.

ويعتبر "تصنيف ويل للصحة والسلامة" معيار تصنيف مستقلاً لتقييم جميع أنواع المباني والمساحات الحالية والجديدة وفقاً لمجموعة من المعايير، بما في ذلك السياسات التشغيلية، وبروتوكولات الصيانة، ومشاركة الجهات المعنية، وخطط الطوارئ، والتي تهدف جميعها إلى خلق بيئة صحية في الوقت الحاضر ومستقبلاً.

وتعد "نخيل لإدارة المجتمعات" واحدةً من أفضل 21 مؤسسة في العالم تحصل على شهادة كايت مارك من المعهد البريطاني للمعايير. وفي عام 2022، أصبحت أيضاً أول شركة لإدارة المجتمعات في دولة الإمارات تحصل على "تصنيف ويل للصحة والسلامة" من "معهد ويل الدولي للأبنية" عن أدائها في عمليات وإدارة المرافق لكامل محفظة أعمالها المكونة من 365 مبنى.

وتلتزم "نخيل لإدارة المجتمعات" بتوفير أساليب حياة عالية الجودة لقاطني مجتمعاتها. وتسعى دوماً إلى تحقيق التميز وإرساء نموذج يحتذى به لباقي الشركات لتحقيق أعلى معايير الصحة والسلامة والسعادة والازدهار داخل مجتمعاتهم.

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نبذة عن شركة نخيل (www.nakheel.com)

تعد شركة نخيل التي تتخذ من دبي مقراً لها، المطور العقاري الرائد عالمياً، وتعتبر محفظة مشاريعها المتنوعة والتي أخذت فيها معايير هندسية جديدة ومبتكرة بما في ذلك معالم أيقونية في شتى القطاعات، السكنية والتجزئة والضيافة والترفيه، محورية في تحقيق رؤية دبي. حيث أضافت مشاريعها على الواجهة البحرية، بما في ذلك نخلة جميرا المشهورة عالمياً، أكثر من 300 كم إلى ساحل دبي الأصلي الذي يبلغ طوله 70 كم، مما مهد الطريق لتطوير المئات من المنازل المطلة على البحر والمنتجعات والفنادق الشاطئية فضلاً عن مناطق للجذب السياحي.

تغطي محفظة مشاريع شركة نخيل الرئيسية مساحة 15 ألف هكتاراً، وتوفر مجموعة متنامية من الوجهات ومناطق الجذب والمرافق الترفيهية للمواطنين والمقيمين والسياح في دبي على حد سواء، حيث تشمل محفظة مشاريعها نخلة جميرا، وجزر العالم، وجزر جميرا، وجميرا بارك، وقرية جميرا، والفرجان، والحدائق (ذا جاردنز)، وديسكفري جاردنز، وقرية جبل علي، وفلل ند الشبا، وجزر دبي.

تعتبر نخيل لإدارة المجتمعات (NCM) شركة متكاملة لإدارة المجتمعات السكنية تركز في جوهرها على العملاء، وتهدف لإنشاء أكثر المجتمعات المرغوبة للسكن. ويكمن هدفها الأساسي في إسعاد العملاء بالتركيز على ثلاث ركائز وهي: المجتمع، والعملاء، والتكنولوجيا. وتقدم نخيل لإدارة المجتمعات (NCM) خدمات ذات مستوى عالمي للملاك والمقيمين عبر مجتمعاتها السكنية من خلال الابتكار والتكنولوجيا وتطبيق أفضل الممارسات الدولية. وتشرف نخيل لإدارة المجتمعات على نحو 700،000 من المقيمين عبر نطاق 18 مجتمعاً سكنياً و50،000 وحدة سكنية.

تمتلك وتدير شركة نخيل سلسلة متنوعة من مراكز البيع بالتجزئة ذات المستوى العالمي عبر مجموعة متميزة من الوجهات العصرية الرائعة للتسوق وتناول الطعام والترفيه في مختلف أنحاء دبي. وتحتضن الأيقونة المعمارية نخلة جميرا، وبالم ويست بيتش، وجولدن مايل غاليريا، وكلوب فيستا ماري، وقطار ذا بالم مونوريل، فضلاً عن منصة المشاهدة، ذا ڤيو آت ذا بالم، الواقعة في قمة برج ذا بالم تاور. وتشمل محفظة مشاريع شركة نخيل المميزة والمتنامية مراكز للتسوق كبيرة الحجم، مثل نخيل مول، وابن بطوطة مول، وسيركل مول، ومراكز للتجزئة مجتمعية التي تعرف باسم (بافيليون) في ثمانية من مجتمعات نخيل السكنية، ويعتبر الخيل أفينيو من ضمن المشاريع القادمة.

تضم محفظة مشاريع شركة نخيل في قطاع الضيافة مجموعة متنوعة من الفنادق والمنتجعات، بما في ذلك فنادق من فئة الخمس نجوم، ومنشآت فاخرة، ومنتجعات مناسبة للعائلات، وفنادق عصرية وأنيقة وهي: فندق سانت ريجيس دبي - ذا بالم، وبريمير إن ابن بطوطة مول، وأفاني ابن بطوطة، وفندق ريو دبي، ومنتجع سنتارا ميراج دبي الشاطئي.

تضم محفظة شركة نخيل حالياً في قطاع التأجير السكني أكثر من 16،500 وحدة موزعة ما بين الفلل والشقق السكنية، وذلك في الحدائق (ذا جاردنز)، وديسكفري جاردنز، والفرجان، وفلل ند الشبا، ونخلة جميرا، وبدره، وفينيتو.