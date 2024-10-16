تعيين "جينكو للمقاولات العامة"، و"شابورجي بالونجي ميدإيست"، و"اتحاد الهندسة الإنشائية لمقاولات البناء" (يونك) كمقاولين لتطوير 723 فيلا فاخرة على الشاطئ وفلل "كورال كولكشن" على السعفات الست الأولى من "نخلة جبل علي"

نطاق العمل يشمل أيضاً التطوير الشامل للبنية التحتية والمساحات العامة النابضة بالحياة داخل السعفات الست

تطوير "نخلة جبل علي" يدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية ( D33 ) ورؤية القيادة لمستقبل الإمارة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "نخيل"، التابعة لـ"دبي القابضة للعقارات"، ذراع التطوير العقاري لـ "دبي القابضة"، عن ترسية ثلاثة عقود رئيسية بقيمة إجمالية تزيد على 5 مليارات درهم لتنفيذ الأعمال الإنشائية لمجموعة من الفلل الحصرية الفاخرة على السعفات الست الأولى من مشروع "نخلة جبل علي" والتي من المقرر إنجازها أواخر عام 2026.

وتمثل العقود التي تمت ترسيتها على شركات "جينكو للمقاولات العامة"، و"شابورجي بالونجي ميدإيست"، و"اتحاد الهندسة الإنشائية لمقاولات البناء" (يونك)، إنجازاً مهماً في عملية التطوير الجارية لهذه الوجهة البحرية الرائدة في دبي. ويشمل نطاق العمل بموجب العقود الثلاثة بناء 723 فيلا فاخرة "بيتش كولكشن" و"كورال كولكشن" بواجهة شاطئية حصرية عبر ست سعفات (السعفات K وL وM وN وO وP)، بالإضافة إلى التطوير الشامل لبنية تحتية وفق المستويات العالمية ومساحات عامة نابضة بالحياة داخل السعفات المعنية على "نخلة جبل علي".

وسيُرسي مشروع "نخلة جبل علي" معياراً جديداً للمعيشة على الواجهة البحرية، ويمكن للمقيمين أن يتطلعوا إلى مجموعة متنوعة من الفلل الشاطئية (بيتش كولكشن) المكونة من خمس وست غرف نوم، والتي يبلغ عددها 539 فيلا، و184 فيلا فاخرة (كورال كولكشن) تضم سبع غرف نوم، وصمم كل منها بعناية فائقة مع إمكانية الاختيار من بين ثمانية أنماط معمارية مميزة لفلل "بيتش كولكشن" وثمانية أنماط أخرى لفلل "كورال كولكشن". وتتميز الفلل الفاخرة بمساحات مبنية واسعة تتراوح من 8000 إلى 15000 قدم مربعة. وسيتم الانتهاء من بناء مساكن الواجهة البحرية بالتزامن مع تطوير شبكة الطرق والمرافق المتكاملة والمناظر الطبيعية الخضراء، والتي صممت جميعاً للارتقاء بتجربة المعيشة المجتمعية للمقيمين والعائلات والزوار، بما يتماشى مع "خطة دبي الحضرية 2040".

ويعد مشروع "نخلة جبل علي" أحد أكثر مشاريع "نخيل" طموحاً، ويقدم مجموعة استثنائية من وسائل الراحة العصرية، بما يساهم بشكل كبير في النمو المستقبلي لدبي على مدى العقود القليلة القادمة. ويدعم المشروع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، ويمثل بداية مرحلة جديدة من النمو الحضري في منطقة جبل علي، مما يؤكد على التوسع العمراني للإمارة ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بترسيخ مكانة دبي كأفضل مدينة للعيش والعمل والزيارة في العالم.

وفي هذه المناسبة، قال خالد المالك، الرئيس التنفيذي في "دبي القابضة للعقارات": "يمثل مشروع ’نخلة جبل علي‘ قمة نمط المعيشة الفاخر على الواجهة البحرية ويعكس رؤية دبي للنمو والازدهار، ومن المقرر أن يساهم بشكل كبير في التنمية الاقتصادية للإمارة، وجذب المزيد من الاستثمار والسياحة في السنوات القادمة. ويعكس التعاون مع شركات ’جينكو للمقاولات العامة‘، و’شابورجي بالونجي ميدإيست‘، و’اتحاد الهندسة الإنشائية لمقاولات البناء‘ (يونك) في مشروع ’نخلة جبل علي‘ المرموق التزامنا بتطوير وتوفير تجارب معيشية راقية وفق أعلى المستويات العالمية."

من جانبه، قال غياث محمد غياث، المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة "جينكو للمقاولات العامة": "نفخر بتعزيز شراكتنا مع ’دبي القابضة للعقارات‘ والبناء على النجاح المشترك الذي حققناه في العديد من المشاريع السابقة، والذي نُتوّجه اليوم بالاتفاق على هذا المشروع المميز في سعفتي O وP في ’نخلة جبل علي‘. تأتي الاحترافية والالتزام والشراكات القوية في جوهر قيمنا المؤسسية، لذلك تحرص ’جينكو‘ دائماً على الاستثمار في الشراكات المناسبة، وتعد شراكتنا المستمرة مع ’دبي القابضة للعقارات‘ شهادةً حقيقية على رؤيتنا الاستراتيجية و مسيرتنا الناجحة المتواصلة."

من جهته، قال باتشو ساجار، الرئيس التنفيذي لشركة "شابورجي بالونجي": "إنه لشرف كبير أن يتم اختيارنا للمشاركة في بناء الفلل الفاخرة في مشروع تطوير ’نخلة جبل علي‘، بما يتيح لنا فرصة فريدة لإنشاء مجتمع على شاطئ البحر يجسد الفخامة والهدوء. نلتزم في ’شابورجي بالونجي‘ بتقديم أعلى معايير الجودة والسلامة لتوفير ملاذ هادئ بإطلالات خلابة على الواجهة البحرية، وسنعمل عن كثب مع ’دبي القابضة للعقارات‘ بما يضمن التنفيذ وفقاً للجدول الزمني للمشروع وتلبية توقعات العملاء."

بدوره، قال المهندس عبدالحليم عبدالله موحد، رئيس مجلس إدارة شركة "اتحاد الهندسة الإنشائية لمقاولات البناء" (يونك): "نحن فخورون وسعداء بمشاركتنا في مشروع تطوير ’نخلة جبل علي‘ المرموق الذي يجسّد معاني الابتكار والنمو والرؤية المستقبلية. يمثّل تعاوننا مع ’دبي القابضة للعقارات‘ بداية قصة نجاح جديدة. ونتطلع إلى بناء إرث المستقبل وتحقيق إنجازات عظيمة معاً."

وتأتي عقود بناء الفلل الأخيرة في أعقاب ترسية عقود في وقت سابق من هذا العام لبدء تنفيذ أعمال البنية التحتية والطرق العامة والأعمال البحرية في مشروع "نخلة جبل علي".

وستقوم شركة "جينكو للمقاولات العامة" بتسليم 197 فيلا تقع على السعفتين O وP. وستتولى شركة "شابورجي بالونجي ميدإيست" بناء 275 فيلا على السعفتين M وN. بينما ستقدم شركة (يونك) خبراتها لتطوير السعفتين K وL، وبناء 251 فيلا.

وتشكل ترسية هذه العقود أهميةً كبيرة لتعزيز رؤية "نخلة جبل علي" كوجهة سكنية وترفيهية رئيسية تتبنى نهجاً استشرافياً في ممارسات التخطيط الحضري العصرية. وتمتد جزر "نخلة جبل علي" السبع على مسافة 13.4 كيلومتر، وتضم 16 سعفة وشاطئاً يمتد على مسافة 90 كيلومتراً، بما يتماشى مع هدف "خطة دبي الحضرية 2040" المتمثل في تعزيز إمكانية الوصول إلى الشواطئ العامة.

وعند اكتماله، سيضم هذا المشروع الرائد العديد من الأحياء متعددة الاستخدامات المناسبة للمشاة والتي توفر إطلالات بانورامية على الخليج العربي. وسيستمتع المقيمون والزوار بكثرة المساحات الترفيهية التي تلبي مجموعة متنوعة من أنماط الحياة والاهتمامات. ومن خلال تبني أحدث تقنيات المدن الذكية والممارسات المستدامة، سيوفر مشروع "نخلة جبل علي" أيضاً مجموعة من خيارات التنقل بما يضمن الاتصال السلس للسكان والزوار والمجتمعات.

وتشكّل المشاريع المبتكرة المتميزة لشركة "نخيل" مجموعة من المجمعات الرئيسة ومشاريع السكن والتجزئة والضيافة والترفيه التي تساهم بشكل محوري في تحقيق رؤية دبي.

لمحة حول دبي القابضة للعقارات

"دبي القابضة للعقارات" هي عضو في "دبي القابضة" وواحدة من أكبر شركات التطوير العقاري المتكاملة في دبي، حيث تقدم مجموعة متنوعة من المجمعات السكنية مدعومةً بمحفظة قوية من الأراضي المخصصة للبيع في مواقع متميزة عبر الإمارة. ومن خلال الجمع بين الخبرة الطويلة والخبرات الواسعة التي تتمتع بها شركات "دبي للعقارات" و"مِراس" و"نخيل" و"ميدان"، تقدم هذه المحفظة حلولاً عقارية سكنية مبتكرة في مجال تطوير العقارات وإدارة المشاريع وإدارة المرافق والمناطق. ويتم بناء كل مشروع بهدف البيع، ما يوفر فرصة فريدة للمشترين بأن يكونوا جزءاً من مستقبل دبي النابض بالحياة. ويحظى سكان مشاريعها بفرصة الاستمتاع بأسلوب حياة فريد ضمن بيئات عمرانية جاذبة تلبي احتياجاتهم المتطورة باستمرار.

تتولى "دبي للعقارات “الإشراف على أهم المشاريع العقارية الرائدة وأشهر الوجهات في جميع أنحاء دبي، بما في ذلك منطقة الخليج التجاري ومشاريع "1 /جي بي أر" و"لاڤي" و"جميرا بيتش ريزيدنس (جي بي أر)" وهو أول مشروع سكني في العالم يضم 40 برجاً تم تطويرها في نفس المرحلة. وتشمل مجمّعاتها السكنية في منطقة دبي لاند "ذا فيلا" و"الواحة" و"سيرينا" و"فيلانوفا" و"مُدُن" و"رِمرام"، بينما تضم مشاريعها حول منطقة خور دبي "جداف ووتر فرونت" و"دبي وورف" و"منازل الخور".

تلعب "مِراس" دوراً جوهرياً في تطوير المجمّعات المتكاملة التي تعكس نمط الحياة العصري والراقي والمبدع وتضم عدداً من أكثر المناطق المرغوبة للسّكن في دبي. وتشمل المجمّعات السكنية التابعة لـ "مِراس": "بولغري ريزيدنسز" و"بلو ووترز ريزيدنسز" و"نيكي بيتش ريزيدنسز" و"سيتي ووك ريزيدنسز" و"سنترال بارك في سيتي ووك" و"تشيري وودز" و"بورت دو لا مير" و"فيلا أمالفي" وغيرها.

تشكل مشاريع شركة "نخيل"، محفظة متنوعة ورائعة من المجمّعات الرئيسية والتي تعتبر محورية في تحقيق رؤية دبي. وتغطي مشاريعها الرئيسية، بما في ذلك "نخلة جبل علي" و"جزر دبي" و"نخلة جميرا" المشهورة عالمياً، مساحة 15 ألف هكتار وتوفر السكن لنحو 740 ألف شخص.

انبثقت فكرة شركة ميدان من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله). وتشمل محفظة مشاريعها "ميدان" كلاً من مدينة محمد بن راشد آل مكتوم، الحي الأول، وكنال فرونت ريزيدنسز.

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