دبي، الإمارات العربية المتحدة : منحت شركة "نخيل"، التابعة لـ "دبي القابضة للعقارات"، عقد إنشاء مشروع برج "كومو ريزيدنسز" في نخلة جميرا بقيمة 1.8 مليار درهم إلى شركة "أليك للهندسة والمقاولات ذ.م.م." المعروفة بخبرتها الواسعة في تنفيذ المشاريع الكبرى.

ومن المقرر إنجاز البرج السكني الفاخر في الربع الثاني من عام 2028. وسيتكون من 75 طابقاً بارتفاع إجمالي يتجاوز 300 متر، وسيضم 81 وحدة سكنية تشمل شققاً تتراوح من اثنتين إلى سبع غرف نوم، بما في ذلك وحدة بنتهاوس دوبلكس فسيحة. ولتوفير أسلوب حياة حصري لقاطني البرج، سيضم كل طابق شقتين كحد أقصى مع توفير مصاعد خاصة تؤدي إلى ردهات فردية. وستحظى كل شقة بإطلالة خلابة بزاوية 180 درجة على البحر وأفق المدينة، بينما تتمتع الشقق الواقعة من الطابق 23 وما فوق بإطلالات بانورامية رائعة بزاوية 360 درجة على برج العرب شرقاً وعين دبي غرباً، مما يجعل برج "كومو ريزيدنسز" واحداً من أكثر تجارب المعيشة تميزاً في دبي.

وبهذه المناسبة، قال خالد المالك، الرئيس التنفيذي في "دبي القابضة للعقارات": "تتمتع ’نخيل‘ بإرث عريق وحافل بالمشاريع ذائعة الصيت مثل نخلة جميرا التي نجحت في إعادة تشكيل أفق دبي. يرتكز مشروع برج ’كومو ريزيدنسز‘ على هذا الإرث، حيث يعكس التزام ’دبي القابضة للعقارات‘ بتطوير وجهات عالمية المستوى. وهو أكثر من مجرد مشروع سكني جديد؛ إذ يجسِّد طموح دبي ويرسم معيار جديد للرفاهية على الواجهة البحرية. وبفضل مجموعته المحدودة من الوحدات السكنية الرائعة والمناظر الخلابة والمرافق الفريدة، سيعزز برج ’كومو ريزيدنسز‘ من مكانة دبي العالمية الرائدة في مجال العقارات الاستثنائية".

من جهته، قال باري لويس، الرئيس التنفيذي لشركة "أليك للهندسة والمقاولات": " يقدّم مشروع ’كومو ريزيدنسز‘ وعداً بالتفرّد بقمّة الفخامة في عالم المعيشة الحضرية بفضل وسائل الراحة ذات المستوى العالمي والتشطيبات الفاخرة والأنيقة التي سترفع سقف المنافسة أمام أفخم العقارات في العالم. يسعدنا أن تعْهَد إلينا "دبي القابضة للعقارات" بتنفيذ هذا المشروع الأيقوني، وكلّي ثقةٌ نابعةٌ من سجلنا الحافل بالتميّز في تنفيذ بعض أكثر المشاريع طموحًا وفخامةً في المنطقة بأننا سنتمكن من تسليم برجٍ سكني من شأنه أن يرفع معايير الفخامة والرقي في أفق مدينة دبي ذي الشهرة العالمية".

وتماشياً مع إرث "نخيل" في تقديم تجارب معيشة فاخرة على الواجهة البحرية، يستلهم برج "كومو ريزيدنسز" تصميمه المعماري من البحر، حيث تعكس خطوطه الانسيابية المتعرجة أشكال الأصداف البحرية لتخلق توازناً عضوياً مع الطبيعة المحيطة. كما يحظى "المشروع بشواطئ رملية خاصة، وتحتوي معظم طوابقه السكنية على أحواض سباحة مشتركة وخاصة متيحاً للقاطنين الاستمتاع بإطلالات ساحرة على المياه من كل شقة. كما يتميز التصميم الداخلي للوحدات السكنية بتشطيبات راقية وتصميمات عصرية فاخرة.

ويمكن لقاطني البرج أيضاً الاستمتاع بحوض سباحة مذهل من طراز "إنفينيتي" على السطح، بالإضافة إلى منصة مشاهدة في الطابق 75 توفر مناظر بانورامية خلابة على أفق المدينة والخليج العربي. وتشمل مرافق المشروع أيضاً مواقف خاصة للمركبات، ومنتجع سبا، وصالة ألعاب رياضية متكاملة ذات إطلالات رائعة، بالإضافة إلى مساحات خضراء ومناطق لعب للأطفال. كما يتميز "كومو ريزيدنسز" بمدخل وردهة رئيسية فخمة مع خدمات الكونسيرج وركن المركبات.

وتضم محفظة شركة "نخيل"، التابعة لـ "دبي القابضة للعقارات"، مجموعة رائعة من المجتمعات الرئيسية والمشاريع السكنية التي تساهم في تحقيق رؤية دبي. للفيديو: كومو ريزيدنسز

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