يتألف من خمس جزر بمساحة 17 كيلومتراً مربعاً ويضم مجمعات سكنية مطلّة على الواجهة البحرية

دبي، الإمارات العربية المتحدة: كشفت شركة "نخيل"، المطور العقاري الرائد عالمياً، والتي تتخذ من دبي مقراً لها، النقاب عن رؤية جديدة لمشروع "جزر دبي" تهدف إلى إعادة صياغة مفاهيم وأنماط المعيشة على الواجهة البحرية. وسيتألف المشروع من خمس جزر بمساحة إجمالية تبلغ 17 كيلومتراً مربعاً، والتي قد تم تصميمها لإثراء رفاهية وأسلوب معيشة المقيمين والزوار على حد سواء.

وانسجاماً مع خطة دبي الحضرية 2040، سيسهم مشروع "جزر دبي" (المعروف سابقاً باسم "جزر ديرة") بترسيخ مكانة الإمارة كوجهة عالمية مفضلة للمقيمين والزوار والمستثمرين. وستتفرد كل جزيرة ضمن المشروع بعروض استثنائية تتضمن تجارب معيشية مبتكرة، ومراكز ثقافية، وشواطئ خلابة تتيح للمقيمين والزوار الاستمتاع بالأنشطة الرياضية والترفيهية، ونوادٍ شاطئية مميزة، كل ذلك في موقع واحد مترابط يمكن الوصول إليه بسهولة سواء من المدينة أو المطار. وستحتضن الجزر أكثر من 80 منتجعاً وفندقاً، تشمل منتجعات فاخرة ووجهات صحيّة وفنادق بوتيك، وأخرى عائلية وصديقة للبيئة، لتشكل بذلك ركيزة تدعم طموح دبي بتعزيز قطاع السياحة والضيافة من خلال زيادة عدد الغرف الفندقية المتاحة في الإمارة.

وسيعزز مشروع "جزر دبي" من المساحات الشاطئية والمناطق المخصصة للحدائق العامة في الإمارة لاحتوائه على أكثر من 20 كيلومتراً من الشواطئ الخلابة، بما في ذلك شاطئ مستدام حائز على اعتماد علامة العلم الأزرق "Blue Flag"، ونحو 2 كيلومتر مربع من الحدائق الوارفة الظل والمساحات المفتوحة وملاعب الجولف المتميزة المطلة على الخليج العربي. وستدعم شبكة متماسكة من المراسي البحرية ومسارات المشي بمحاذاة الشواطئ والقنوات والممرات المائية مشهد حركة التنقل في المشروع، سواء من خلال هذه القنوات المائية أو عبر الطرق التقليدية والمشي وركوب الدراجات الهوائية، الأمر الذي ينسجم كلياً مع خطة دبي الحضرية 2040 الرامية لتطوير مجتمعات نابضة بالحياة ومفعمة بالصحة.

وبهذه المناسبة، قال نعمان عطاالله، الرئيس التنفيذي لشركة "نخيل": "يعتبر مشروع "جزر دبي" جزءاً لا يتجزأ من الرؤية المستقبلية للإمارة مع تركيزه على تعزيز صحة وسعادة ورفاهية المقيمين والزوار، وتوفيره لبنية تحتية رائدة، فضلاً عن مرافق حضرية مشيّدة وفقاً لأرقى المعايير العالمية. نحن على يقين بأن مشروع "جزر دبي" سيشكل إضافة نوعية تثري محفظة شركة "نخيل" من المشاريع السكنية ومرافق التجزئة والضيافة والترفيه، لتشكل بدورها وجهات إضافية ضمن هذه الوجهة الاستثنائية في الإمارة."

يذكر أن مشروع "جزر دبي" يمتد على طول الساحل الشمالي لدبي ويمكن الوصول إليه بسهولة عن طريق البر والبحر من خلال الجسور البرية وشبكة المواصلات المائية فضلاً عن أنه على بعد مسافة قصيرة من مطار دبي الدولي وخور دبي ومنطقة جميرا ووسط مدينة دبي.

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